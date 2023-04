Huelga indefinida de los trabajadores de ambulancias de urgencia en Salamanca y más esperas para los usuarios

Si necesitabas una ambulancia del transporte de urgencias, quizás has sido uno de los muchos usuarios que has tenido que esperar mástiempo de lo habitual. Y es que ha entrado en vigor la huelga indefinida de la empresa del transporte de emergencias sanitarias en Salamanca. El nuevo contrato de la empresa adjudicataria tenía que haber entrado en vigor ya y no lo ha hecho. Ese nuevo contrato incorpora nuevos vehículos que sustituyen a los actuales que "se caen a pedazos", nos dicen los trabajadores.

José María García Herrero, presidente del Comité de Empresa, denuncia ante los micrófonos de COPE SALAMANCA la dejadez de la empresa que todavía no se ha puesto en contacto con ellos desde que comenzarán las concentraciones de los trabajadores en marzo. Se responsabiliza también a la Junta de Castilla y León que espera a que todos los vehículos nuevos estén preparados para empezar el concierto, a pesar de que la empresa dice que tiene parte de ellos. A mayores, la entidad ha anunciado recorteslaborales y económicos con el nuevo contrato. Algo que pone en jaque a los trabajadores que se han concentrado ante las puertas de la Gerencia de Salud de Área para pedir a la Junta de Castilla y León que mueva ficha y obligue a la empresa a dialogar.

El Comité se queja también de los servicios mínimos abusivos impuestos por la empresa que no ha informado a los trabajadores de la huelga. De los 260 trabajadores en total, 53 forman parte de esos servicios mínimos según dice la empresa; aunque en realidad son 50 porque tres están de baja. Es decir, que ni la empresa cumple con sus propios requisitos. Exigen vigilancia a la Junta de esta huelga. Y es que al final quien paga las consecuencias de esta falta de diálogo entre empresa y trabajador es el usuario que debe hacer uso del servicio y que tiene que esperar durante horas.