"El futuro del comercio local es tan negro como el Black Friday": Te contamos por qué las tiendas de proximidad no ofertan grandes descuentos

Hoy se celebra el Black Friday. Como todos los últimos viernes de cada mes de noviembre, se recuerda el famoso crack de 1929, cuando quebró la bolsa de Wall Street, en Nueva York. Esta es la excusa que aprovechan los empresarios de los Estados Unidos, para inaugurar la temporada de compras navideñas.

Los españoles y por ende los salmantinos, también copiamos esa tendencia. Se estima que gastaremos una media de 185 a 200 euros, en una campaña de descuentos en el comercio que pueden llegar a alcanzar hasta el 30%. Una rebaja sobre el precio de venta al público, que no pueden aplicar en el comercio de proximidad.

Jesús es el gerente de la pequeña tienda de zapatos "Richetti", ubicada en la calle Vázquez Coronado de la capital salmantina. Asegura que para él es inviable competir en precio con las grandes superficies. Incluso las páginas web de sus proveedores, ofrecen precios imbatibles para un comerciante que ve en el horizonte un futuro tan oscuro como este viernes negro.

Tanto las organizaciones de consumidores y usuarios, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, recomiendan mantenerse alerta ante posibles fraudes y estafas. La Policía Nacional ofrece una serie de pautas para tratar de evitar ser víctimas de estafas, tanto en las compras presenciales como en las compras online:

Las redes sociales en ocasiones se han convertido en una fuente de entrada para la difusión de estafas. Cuidado con los productos gratis a cambio de un “like” o un “me gusta” o por completar una encuesta.

El hecho de que un producto esté rebajado no quiere decir que no esté en prefectas condiciones o que no reúna las mismas condiciones de garantía.

Desconfiar de los productos con precios excesivamente bajos, de los chollos y las gangas.

Al realizar las compras a través de internet acceder a través de la web o a la página oficial del producto, evitando emplear accesos o enlaces facilitados, y hacerlo a través de páginas seguras. Desconfiando si la página no tiene aviso legal con la información de la empresa, condiciones de venta, devoluciones.

Buscar y conocer experiencias de otros compradores también nos pueden ayudar a evitar ser víctimas de una estafa.

Utilizar para realizar los pagos plataformas intermedias de pago o tarjetas específicas para realizar compras online o que tengan un saldo limitado.

Una vez realizado el pago se deben conservar los tickets de compra y comprobantes de pago por si es necesario reclamar.

Y si a pesar de tener en cuenta todas las recomendaciones, hemos sido víctimas de una estafa al realizar nuestras compras presenciales o compras online, debemos denunciarlo en dependencias policiales, adjuntando todos los documentos y la información de la compra que tengamos.

Ante todo, es preciso comprar de manera consciente y no compulsiva. Frente al consumismo desmedido de la población, la Asociación vecinal ZOES y el Ayuntamiento de Salamanca, organizan este fin de semana una nueva edición de la Feria del Intercambio.

La plaza del Oeste acogerá este domingo a partir de las 12 del mediodía, un encuentro vecinal en el que sólo podrá realizarse trueque de objetos y no se podrá usar dinero para comprar. Dirigida a toda la ciudadanía salmantina, los participantes podrán intercambiar libros, enseres, ropa, complementos y cuantos objetos en buen estado y que ya no utilicen por otros que si necesiten.

Daniel Lluc técnico de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, explica a COPE que se pretende fomentar la educación en consumo y la sensibilidad en torno a la necesidad de adquirir patrones de compra responsables y sostenibles. Además, se instalará un stand informativo de la OMIC, donde se facilitará información sobre los servicios que presta en defensa de los derechos de los consumidores, y que está ubicada en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados.

Getty Images/iStockphoto Daniel Lluc, técnico de la OMIC alerta sobre las compras compulsivas

La feria estará amenizada por el DJ Unknown Artist y se cerrará con la actuación musical del Duo al O' est. Al igual que en ediciones anteriores, se habilitará un rincón infantil para que los más pequeños puedan participar activamente en la actividad intercambiando juguetes, libros u objetos realizados artesanalmente por ellos. Este rincón contará con un cuentacuentos a cargo de ‘Un Punto Curioso’, a las 13:00 horas, y con otras actividades como talleres de pintacaras y reciclaje.

Por otra parte, coincidiendo con la celebración de la VIII edición de la Semana de las Legumbres, promovida por el Consistorio salmantino, en colaboración con la Diputación de Salamanca, los clubes de promoción gastronómica ‘Salamanca para Comérsela’ y ‘Salamanca en Bandeja’, la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de La Armuña, la Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo, ‘Salamanca Ciudad del Español’ y la asociación de vecinos ZOES, se ha organizado una ‘lentejada’ para todos los asistentes, a partir de las 13:30 horas.