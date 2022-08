Federico Martín, CSIF Salamanca: "Priman los costes frente a la calidad educativa"

Estamos inmersos en la llegada de Salamaq 22. Luego será el turno para las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega que arrancan el 8 de septiembre. Y tan solo un día después, el viernes 9 de septiembre, será el momento de que los alumnos de Infantil y Primaria comiencen el nuevo curso 2022/2023.

Un curso distinto. Si recuerdas, el año pasado se mantuvieron las mascarillas, los aforos y restricciones sanitarias casi hasta el final. Y además, se siguió con los desdobles en las clases para reducir las ratios y mantener las distancias. Pues bien, este año todo cambia. Unas cosas para bien y es que ya no habrá protocolo Covid y eso es muy positivo. Estamos mucho mejor sanitariamente hablando que en los dos últimos años.

Pero otras cosas vuelven a su ser. Por ejemplo, el desdoble de clases finaliza. Es decir que las ratios en cada aula vuelven a subir. Esta decisión considera CSIF SALAMANCA perjudica al alumnado. No se apuesta por la calidad educativa, sino por reducir los costes que supone mantener los más de 1.300 profesores contratados en la comunidad para hacer posible dichos desdobles. Esto preocupa, cuenta a COPESALAMANCA el presidente del sindicato Federico Martín quien, por otro lado, aplaude la decisión de la Junta de Castilla y León de hacer gratuita la enseñanza de 2 a 3 años. Aún así, las formas en las que se ha llevado a cabo no gustan. No se ha apostado por los colegios de Infantil y Primaria para ofrecer esta enseñanza y por tanto, la matriculación de estos escolares se ha producido sobre todo en los colegios de ámbito privado y concertado.

En otro orden de cosas, poco optimista se muestra Martín respecto a la situación que viven cuatro pueblos: San Pedro de Rozados, Garcibuey,Montemayor del Río y La Fregeneda. No llegan al mínimo de alumnos propuesto por la Junta para mantener los colegios. Deben de ser un mínimo de tres.

Es triste, dice Federico Martín presidente de CSIF Salamanca, lo que ocurre en La Fregeneda. Sí hay niños suficientes para mantener abierto el colegio pero los padres prefieren llevarlos a Lumbrales. Existe un problema de fondo, explica Martín, es la alta interinidad que existe en los pueblos. Esto da como resultado que los profesores cambien de año a año y eso no gusta a los padres.

El hecho de que desaparezcan estos colegios conlleva menos servicios básicos para los municipios. "No se pierde solo una plaza de profesor, sino que el de música o el de inglés o el de educación física hacen menos horas". A esto se suma que " el médico solo viene un par de días a la semana, la enfermera otros tantos y todo esto redunda en la despoblación del mundo rural"