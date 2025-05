Descubre el secreto tropical que esconde El Maillo (Salamanca): "Solo dos pueblos los siguen conservando"

El otro día me dijeron que se celebraba el Geolodía en mi pueblo. Y yo dije ¿El Geología? No, no que no es el Geología; es el Geolodía. Ah, dije yo. Vale, pues muy bien; y ahí lo dejé.

Pero cierto es que, a veces, los acontecimientos te persiguen. Y te lo explico. Así se quedo la cosa cuando en Semana Santa pasando unos días en mi pueblo me acerco a la panadería, a las pocas que existen ya en los pequeños municipios salmantinos, y me encuentro con un cartel que anuncia el Geolodía 2025. Al final, salí con un pan debajo el brazo y un teléfono, con el de mi paisana Leticia Merchán. Además de ser de El Maíllo, así se llama mi pueblo, es Doctora de Geología y Ambientóloga en la Universidad de Salamanca.

Hablamos hoy de Geología y del Geolodía que llega mañana domingo día 11 de mayo a la localidad de El Maíllo (Salamanca), situada muy cerquita de la Peña de Francia y en medio de un paraje natural impresionante.

El Geolodía, en toda España

No creas que este día se celebra solo en mi pueblo, también en distintos rincones de España. Algunos hoy día 10 y otros mañana día 11 de mayo.

Este gran evento lo organizan la Sociedad Geológica de España y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Es una iniciativa anual de divulgación geológica que ofrece recorridos geológicos y abiertos a todos los públicos en cada una de las provincias españolas; además de diversas actividades virtuales, video-rutas geológicas, geocharlas y hasta videojuegos.

Las personas que asisten a las excursiones presenciales podrán descubrir la estrecha relación que existe entre la geología y la vida cotidiana a través de originales y sorprendentes propuestas que permitirán al público sentir el abrazo de un pliegue geológico en Lugo, visitar las rocas infernales de Navarra o pisar el suelo de tipo tropical en la localidad salmantina de El Maíllo.

Rocas

Más de 200 personas se trasladarán desde la capital salmantina hasta el municipio de El Maíllo y alrededor de otras 70 acudirán desde diferentes pueblos enclavados en la zona. El objetivo no es otro que realizar una excursión geológica de campo guiada por geólogos. Entre ellos, Leticia Merchán con la que hemos podido hablar en COPE Salamanca.

Suelos de clima tropical en El Maíllo

A veces pisamos la tierra y no nos damos cuenta que tiene mucha historia que contarnos. Datos del terreno en el que estamos, de cómo es como es y las características de los moradores de esos terrrenos.

Este domingo, los asistentes van a poder ver y pisar un perfil de terreno muy especial en esta localidad que han preparado con mucho cariño los expertos. “Es un perfil que nos dice muchas cosas, entre ellas que en nuestra provincia solo en El Maíllo y El Cabaco cuentan con suelos de climas tropicales”, nos dice Leticia. “Esto puede tener ciertas ventajas de cara a hacer frente a contaminaciones degradando a los contaminantes. Pueden ser sumideros de cárbono junto con las turberas que existen también en El Maíllo”.

La doctora en Geología por la Usal, Leticia Merchán

Te puedes estar haciendo esta pregunta,¿Qué son los sumideros de cárbono? Son bosques, oceános; pero también suelos que pueden almacenar dióxido de carbono (CO2) reduciendo así su presencia en la atmósfera.

La ruta de este domingo no solo incluye “patear” los suelos de esta localidad sino que además se realizará una ruta por el centro del pueblo admirando los fósiles que muchas casas conservan en sus fachadas y que han dejado los microorganismo que habitaron en el lugar hace millones de años. Algo que también se repite, en mayor medida, en la localidad cercana de Monsagro. Estos fósiles son restos de diferentes periodos geológicos.

Rutas geológicas y un mirador astronómico

Este domingo, día 11, se anunciará en El Maíllo la futura puesta en marcha de cuatro rutas enfocadas al geoturismo , además de la prueba de una APP dirigida a los senderistas. En breve, también estará listo, en una zona alta y despejada en la localidad, el llamado Mirador Astronómico, donde la USAL junto a la asociación astronómica Supernova, realizará diferentes eventos para admirar las estrellas.

En definitiva son proyectos que tratan de poner en valor el paisaje natural de los pueblos de Salamanca dándoles el valor que merecen y atrayendo turismo medioambiental que supone también un generador de economía.