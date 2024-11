Cómo actuar ante un atragantamiento: Consejos esenciales para evitar tragedias en las comidas navideñas

Un hombre de aproximadamente 40 años fallecía el pasado sábado 23 de noviembre en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte tras atragantarse cuando tomaba algo con sus amigos en un bar. A pesar de los intentos de reanimación, los servicios de Urgencias y Emergencias nada pudieron hacer por salvarle la vida. Lo que iba a ser una tarde noche de pinchos y cañas se convirtió en una auténtica tragedia. La localidad sigue consternada por lo sucedido.

Este trágico suceso nos ha hecho pensar en COPE Salamanca que no suele ser raro atragantarnos cuando comemos, aunque el desenlace sea otro. Y ahora que llegan las comidas y cenas de empresa y los eventos familiares navideños queremos despejar todo tipo de dudas a preguntas como qué hacer en el caso de atragantarnos, o que se nos quede un trozo de comida en la faringe o, también importante, qué no hacer.

Atragantamiento: Un fallo en los mecanismos de la deglución

El experto otorrinolaringologo y además Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca Santiago Santa Cruz nos ha contado que normalmente los atragantamientos se producen tras un fallo en los mecanismos en la deglución; es decir, en el gesto de tragar.

“Es un movimiento complejo en el que interactúan funciones musculares y nerviosas a nivel de la faringe y laringe. Parece algo sencillo pero cuando alguna de las funciones falla se produce el atragantamiento” nos dice Santiago.

Especifica que ocurre más frecuentemente en niños pequeños porque su deglución va madurando y también en personas mayores que padecen demencia o parkinson que alteran las funciones musculares de la zona.

Plato de comida

Provocar la tos y la maniobra de Heimlich

Imagina que estamos en una comida o cena y vemos que nuestro compañero de mesa lo está pasando fatal porque se le ha quedado encajado un trozo de alimento ; por ejemplo, un trozo de jamón, corteza, carne o pescado.

Si vemos que la persona se está asfixiando es porque el alimento se encuentra a la entrada de la laringe. “Lo que hay que hacer es animarle a la tos con unos golpes en la espalda y si el paciente no puede expectorar adecuadamente podemos ayudarle haciendo la maniobra de Heimlich” indica Santiago Santa Cruz.

¿Sabes cómo se hace? Hay que ponerse detrás de la persona, juntar nuestras manos y apretar muy fuerte a la altura de la boca del estomago. De esta manera, ayudamos a expectorar y a que salga el cuerpo extraño. Si el paciente se encuentra inconsciente hay que revisar la boca para comprobar que el trozo de alimento ha salido o que lo tiene en la boca y se lo podemos extraer.

Plato de carne y verduras

Agua sí, miga de pan no. no comer y hablar a la vez

¿Qué pasa si se nos queda en la laringe un trozo de jamón, de torrezno o se nos clava una espina? El experto explica en COPE Salamanca que no debemos hacer nada. Hay que esperar que con la propia saliva ese cuerpo extraño desaparezca. “Podemos beber agua, pero no introducir nuevos alimentos. Eso de comer miga de pan para pasar el trozo no es aconsejable” manifiesta. “Si tomamos alimentos en el caso de la espina puede que no se desclave o que profundice más haciendo difícil luego verla”.Si finalmente el cuerpo extraño no sale debemos acudir al Servicio de Urgencias.

El consejo final que nos ofrece el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca Santiago Santa Cruz es, tanto para niños como para adultos, no comer y hablar al mismo tiempo. “ No solo es de mala educación sino que puede dar lugar a un atragantamiento. Ocurre mucho en los niños que están jugando a la vez que comen". Y ojo también con comer y reírnos a carcajadas porque podemos tener un susto.