Cribado masivo en Guijuelo este jueves y viernes

Ante el momento de alto riesgo que se vive en Guijuelo, por la alta incidencia del coronavirus, los responsables de la Junta de Castilla y León, tras las conversaciones mantenidas con el alcalde, Roberto Martín, han determinado como necesario un cribado masivo, como último recurso antes de la puesta en marcha de medidas más drásticas. Los test de antígenos de segunda generación están destinados a todos los habitantes, así como a los trabajadores de las empresas cárnicas del municipio.

El primer edil anima a todos los guijuelenses a acudir al pabellón Municipal, el jueves 28 y el viernes 29 de enero, desde las 9 y hasta las 14 horas por la mañana y desde las 15 y hasta las 20 horas por las tardes. Para participar se han fijado un orden alfabético por apellidos, pero si alguien no puede asistir a la hora establecida podrá hacerlo en cualquier otro momento.

Al cribado pueden acudir todos los vecinos de la localidad, a partir de 12 años, incluidos, que no estén cumpliendo con una cuarentena o un aislamiento. Es altamente recomendable realizar la prueba con el fin de detectar posibles casos positivos asintomáticos, puesto que de no ser así los responsables sanitarios se verán obligados a imponer otro tipo de medidas más severas, entre las que no se descarta un cierre total de toda la actividad en la localidad.