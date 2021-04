Arranca la vacunación masiva este jueves en el Multiusos de la capital salmantina

Arranca la vacunacion masiva en la capital salmantina este jueves de 10 a 14 horas en el Multiusos Sánchez Paraíso. Se dirige a los mayores de entre 80 y 89 años de las zonas básicas de salud urbanas y periurbana norte. Mañana miércoles se llevará a cabo una prueba piloto a la que acudirán personas que ya están citadas para recibir la vacuna.Mañana solo, por tanto, acudirán al Multiusos los mayores ya citados.

El jueves, como decimos, arranca la vacunación masiva para los nacidos en la capital, entre los años 1932 y 1939. No existe una cita previa sino que la Junta de Castilla y Léon realiza el llamamiento a través de cartelería y de otras fuentes oficiales.;aunque es cierto que algunos salmantinos han recibido hoy una llamada de Atención Primaria avisándoles de que deben presentarse el viernes a vacunarse.

Cuantas más personas se presenten a vacunarse, mayor éxito tendrá la jornada de vacunación masiva. Eso sí, tendrán que acudir a la hora que le corresponde según su franja de edad. El Multiusos está preparado para vacunar a un máximo de 8.000 personas. En estas jornadas de vacunación masiva, jueves y también el viernes, se cuenta con la presencia de 40 profesionales de enfermería, personal administrativo y de urgencias con un desfibrilador y medicación si fuera necesario utilizar.

Dentro del Multiusos existirán cinco líneas de acceso de entrada más una para personas con movilidad reducida.Ya dentro, habrá 20 líneas de vacunación. Cada persona deberá situarse en su línea distribuídas según la franja de edad.

Positivo es el hecho de que arranque la vacunación masiva, en el Multiusos, estejueves. En principio, sin cita previa a mayores de 80 y 89 años. Estos mayores deben estar informados. La realidad es que algunos no acceden a las redes sociales o incluso, no tienen por qué estar pendientes de los medios de comunicación , en otros casos, no salen a la calle para ver, si se colocan carteles. A dos días vista de esa vacunación, hay personas de estas franjas de edad que a estas horas no saben que esa vacunación se va a producir.

¿Cómo valora el colectivo de FAMASA, la Federación de Mayores de Salamanca, la forma en la que se está llevando el anuncio de la vacunación masiva a una población que en algunos casos depende de otros familiares para enterarse de noticias o quizás acercarles al Multiusos? Paco Gomez, su representante, en declaraciones a COPE SALAMANCA nos habla de la falta de organización que existe en este aspecto.