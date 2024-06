Sale de un kebab de Salamanca y alucina con lo que se encuentra a la salida: "Cuidado que lleva..."

El kebab es una de las comidas más internacionales de Turquía y, a la vez, un manjar que ha crecido mucho en popularidad en todo el mundo y, cómo no, en España. Entra dentro del grupo de comida rápida, por lo que tampoco es que sea muy saludable comerlo siempre. Para estar con amigos, eso sí, es perfecto por lo sabroso que es, y si lo acompañas de salsas, ya es inmejorable.

Eso sí, hay que saber si te gusta más el formato del durum o el del kebab como tal. El durum es el más solicitado, ya que la carne está enrollada como un wrap y así es más fácil de consumir. El durum es más tradicional, con el pan de pita tan mítico, pero también más difícil.

El kebab es muy popular entre adolescentes

Pero una leyenda que acompaña siempre al kebab no es solo que sea un alimento muy calórico, sino que sus componentes suelen ser muy dudosos y hasta poco saludables. Pero, justamente, un tiktoker de Salamanca ha encontrado algo que le ha sorprendido mucho a las puertas de un local de kebab, y que ha sido muy comentado en redes.

Información clasificada: lo que lleva un kebab

Este usuario, llamado @urbexspain y que vive en Salamanca, se ha encontrado con una cosa curiosa a la salida de un kebab, y pocas veces visto. En concreto, se lo ha encontrado en un local conocido y céntrico de la ciudad castellanoleonesa, y que a muchos les sonará si viven en Salamanca o suelen visitarla.

"Si alguien quiere saber lo que lleva un kebab... al lado del kebab me he encontrado una caja. Kebab de pollo", señala este usuario en su vídeo, subido a la red social de TikTok. Estos ingredientes vienen en varios idiomas, como portugués, inglés y, sobre todo y lo que nos interesa, español. Y el descubridor de esta etiqueta se sorprende mucho al ver lo que lleva.

La diferencia entre durum y kebab es bastante importante



Estos son los ingredientes de un kebab

"Carne de pollo 86%, 8% agua, aglutinante, proteína de soja, acidulante, estabilizador, harina de patata, sales, especias, extracto de especias, jarabe de glucosa, azúcar, aromas, hierbas, granulado de tomate, extracto de levadura y maltodextina, no está mal, eh", señala nuestro protagonista.

Además, llega a una conclusión muy clara, y es que él no se esperaba, para nada, que tuviese un porcentaje de carne tan alto. Por ejemplo, hay que recordar que muchos packs de pavo no llevan tanta carne como debería, sino que en muchos casos tan solo llevan un 50-60 %, por lo que este porcentaje se puede considerar bastante alto.

La respuesta sobre cuántas kilocalorías tiene un kebab

"En verdad no está mal. Yo pensaba que iba a tener menos carne", señala el autor de este vídeo. Aunque en los comentarios, la gente recuerda que, a pesar de ese alto porcentaje, no todo es carne como tal. "Pero el pollo no es pechuga, son las sobras, pico, ojos, patas, etcétera", señala uno de los que más likes tenían.

Es un plan muy normal quedar con los amigos para probar un buen kebab

Otra de las preguntas que muchos se hacen, teniendo la etiqueta a la vista, era cuántas kilocalorías tenía un kebab. Y la respuesta no es tan alta como uno se podría esperar: 150 kilocalorías por cada 100 gramos. Una cantidad que luego se dispara entre salsas, aceite y demás, pero lo cierto es que no es la respuesta que mucha gente diría.