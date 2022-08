¿Es Salamanca una ciudad ruidosa?

Salamanca es una ciudad en la que hay mucha fiesta universitaria y zonas de bares, lo que hace que el centro de la capital se convierta en un foco ruidoso. Desde hace 138 años la zona de Varillas y la Plaza de San Justo se llevan el premio a las más bulliciosas. Aunque también hay otras como la de Gran Vía o algún barrio en el que los bares no cesan la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

¿Cómo les afecta esto a los vecinos salmantinos? Algunos ya han puesto quejas porque no pueden abrir las ventanas por el olor a alcohol o porque no pueden dormir al despertarles el timbre a las 05:00 de la mañana. Otros se quejan de que no se puede pasar cómodamente caminando o con el coche, debido al gran número de terrazas que hay por bar.

Muchos ya han presentado quejas aunque otros dicen que toca aguantarse para que el sector hostelero pueda salir adelante.

Por otra parte, respecto al ruido por tráfico no hay mucha queja más allá del que se forma en días festivos o cuando hay alguna obra.