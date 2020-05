Las franjas horarias y las mascarillas no ayudan al sector de la joyería

Las joyerías de Salamanca hace días que han levantado la trapa y están preparadas para acoger a los nuevos clientes. Ya no es necesario pedir cita previa.Es un sector muy castigado por la pandemia. Ha perdido campañas importantes como bodas, comuniones y graduaciones; además de fechas señaladas como el Día del Padre y de la Madre.

No todas las joyerías de Salamanca cuentan con página online, así que muchas de ellas tampoco han podido aprovechar este mercado; que no es el más idóneo para adquirir joyas de gran valor. Aún así, estos establecimientos abren con ilusión y sobradamente preparados, nos dice Teresa Cid de Joyería Cid, un negocio familiar de gran tradición en Salamanca. Tienen mamparas, limpian las joyas que no ha adquirido el cliente con agua oxigenada y tienen distribuídos los geles hidroalcohólicos por todo el local.

En su establecimiento del Paseo de la Estación, por la cantidad de metros, pueden entrar hasta dos y tres personas a la vez. Pero no es todo oro lo que reluce, Teresa nos cuenta que se nota que la gente tiene miedo, solo sale durante las franjas horarias estipuladas, una situación que no les favorece puesto que ellos, de momento, abren de 10 a 14 horas.

El sector también está preocupado por mantener la seguridad dentro del establecimiento. Las mascarillas no ayudan. Teresa Cid manifiesta que es difícil confiar cuando entra un cliente con la cara medio tapada por la mascarilla, con gafas de sol y una gorra.

El sector confía en la sociedad salmantina para seguir adelante. Anima a comprar en el pequeño comercio.