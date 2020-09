El folclore charro está de luto

Hemos conocido el fallecimiento del tamborilero natural de Cepeda Francisco García, Pamela. El músico tenía 90 años y era uno de los exponentes de la música tradicional charra.

Un pueblo que no canta, es un pueblo muerto. No hay pueblo en el que no se escuche el tamboril, sobre todo a la salida de misa. En esos momentos de alegría, que llevan por las calles al patrón y la gente se suelta para bailar al ritmo de la dulzaina. Así tocaba Francisco García, Pamela en las fiestas de Mogarraz de 2012:

Este año de las no fiestas, la atención la han acaparado los conciertos de folclore. Música de años atrás que sigue muy viva y que transmite los verdaderos valores de la sociedad salmantina, la de los panaderos, la del ganadero y la de la siega.

LA CULTURA CHARRA, LA QUE UNE CONTINENTES

La cultura tradicional de la charrería, nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en 2016, tiene su origen en Salamanca y es la principal seña de identidad del Estado de Jalisco. Para Fernando Castaño, “el hermanamiento entre Jalisco y Salamanca tuvo una gran repercusión en el otro lado del Atlántico, y fue un marco idóneo para darnos a conocer en un estado con ocho millones de habitantes, y que recibe cada año 27 millones de turistas. Muchos de los charros mexicanos desconocían que su origen es salmantino. El fomento de la cultura charra es uno de los ejes principales del pacto de gobierno PP-Ciudadanos. Trabajamos con firmeza en ese objetivo prioritario, para atraer a nuestra ciudad a los 450.000 mexicanos que, cada año, visitan España”, afirmó el concejal de Turismo.

Salamanca tiene presencia, además, en los actos de celebración en México, con un mensaje institucional del alcalde, Carlos García Carbayo, que se ha emitido durante el espectáculo ecuestre Charreada del Centenario de la Asociación de Charros de Jalisco, enmarcado dentro del hermanamiento de ambas culturas que, bajo el nombre ‘Sentir Charro: Jalisco-Salamanca 2020’, fue firmado el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Además de hacer un repaso de las principales aportaciones de la ciudad a la historia de la humanidad, el regidor salmantino ha puesto el acento en la solidaridad entre los pueblos hermanos para vencer las actuales dificultades y ha animado a los charros del otro lado del océano a visitar la ciudad, sintiéndose “parte viva de nuestra comunidad y de nuestra historia”.