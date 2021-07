Cabrerizos debe devolver 50.000 euros provenientes de una inversión

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha denunciado que el Ayuntamiento de Cabrerizos se ha visto obligado a restituir íntegramente una subvención y abonar sus intereses de demora – el monto supera los 50.000 euros – por no justificar la recepción de estos fondos con ningún tipo de documentación en el plazo estipulado.

La ayuda que recibió el Consistorio, enmarcada en el Plan Sequía 2018 y destinada a las entidades locales para la instalación del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano, tenía un importe de 46.280,99 euros. Dos años y medio después de haberlos recibido, las arcas municipales tendrán que restituir esta partida, así como pagar 4.155,79 euros en concepto de intereses de demora. En total, 50.436,78 euros.

“Es un hecho muy grave”, ha aseverado el portavoz liberal en el Ayuntamiento, Luis Óscar Bueno, para acto seguido recordar que desde 2019 este Gobierno municipal ha perdido o devuelto casi 150.000 euros en subvenciones. “Lo peor es que, en esta ocasión, debemos pagar los intereses al no haber aportado ninguna alegación o documentación complementaria”. “La pérdida de una nueva subvención nos afecta a todos los vecinos, porque estos más de 50.000 euros que han salido de las arcas municipales no se podrán utilizar para ofrecer mejores servicios o infraestructuras, más aún cuando actualmente estamos inmersos en la construcción de una nueva potabilizadora. No tiene sentido”, ha asegurado.

El concejal de la formación ha criticado que “volvemos a estar ante una pérdida de una subvención ya concedida sin que nadie asuma responsabilidades y sin informar de nada al resto de grupos municipales del consistorio. Los vecinos de Cabrerizos no se merecen esto”.