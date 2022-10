Zunder Palencia - Real Valladolid: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras el habitual parón veraniego de descanso entre temporadas sin poder disfrutar de nuestra querida LEB Oro, por fin vuelve la competición en lo que será la temporada nº 27 en la historia de la categoría y temporada nº 14 de manera consecutiva para nuestro Zunder Palencia. Se presenta una campaña ABSOLUTAMENTE APASIONANTE ya que tenemos por delante, seguramente una de las mejores ediciones de los últimos 7-10 años. Y es que, afortunadamente parece ya cosa del pasado el hecho de que no hubiera ascensos a ACB, ni descensos a LEB Oro. Se ha normalizado.

Veremos a auténticos trasatlánticos recién descendidos con presupuesto claramente superior al resto y favoritos para recuperar la Liga Endesa, como San Pablo Burgos & Morabanc Andorra, a los cuales hay que sumar los Movistar Estudiantes (quien no consiguió ascender tras su descenso), Leyma Coruña, GBC, Zunder Palencia, Real Valladolid, etc etc. Mucho nivel en esta temporada, donde seguro no nos aburriremos. En lo que al equipo morado respecta, exactamente han pasado 133 días desde el último partido oficial disputado en el Pabellón Municipal (2º encuentro de la serie de ¼ PO ascenso a ACB ante Oviedo). Hay muchas ganas de ver al remozado equipo, tras la histórica temporada 2021/2022 donde se consiguió jugar la F4 en Girona. Y que mejor forma de comenzar una temporada, que con un derby por todo lo alto ante los vecinos de Valladolid. Nos toca recibir a un Valladolid quien cumple su 6º temporada en LEB Oro y con la fundación de este equipo, se ha renovado la ilusión en una ciudad que por antonomasia ha mamado el basket desde siempre. Hito histórico conseguir quedar primeros en la 19/20 y garantizarse una plaza de ascenso a ACB, pero a su vez decepción máxima por no llevarlo a cabo ni haberlo siquiera intentado durante aquel largo verano . En la pasada 21/22, dieron mucha guerra a Movistar Estudiantes pero quedaron eliminados en ¼ PO a ACB.

UEMC Real Valladolid. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 9 partidos jugados ante ellos, con 7 victorias palentinas y 2 pucelanas (en Valladolid, 2-3 a nuestro favor). En la pretemporada, su balance ha sido del 50% (4V/4D). Vienen de GANAR en pretemporada a COB (63-81) en un partido donde sobresalió Melwin Pantzar con 24 valoración. El precedente del partido de VUELTA de la 21/22 en Palencia, fue victoria por 68-64 destacando Dani Rodríguez con 15 de valoración .

Entrenados por Paco García, quien volvió al frente del equipo la pasada 21/22 dando el relevo al cesado Roberto González. Paco cogió a los pucelanos prácticamente en descenso, y lo aupó hasta jugar PO de ascenso. Ahí es nada. Ha vuelto 4 temporadas después tras cumplir un ciclo anteriormente de 3 campañas. Es un gran entrenador con mucha experiencia en la liga y contrastado a nivel nacional, que también tiene mucha experiencia en liga ACB. Cogió al equipo años atrás en LEB Plata y lo subió a Oro con una excepcional temporada 16/17. Es difícil ser profeta en tu tierra, pero hasta ahora el balance con el equipo de su ciudad es inmejorable. Valladolid sigue apostando por entrenadores “de la casa” o vinculados con Valladolid (Porfi Fisac, Paco García, Hugo López, Roberto González y de nuevo Paco García). Han renovado a 5 jugadores . Sólo tienen 1 debutante en la liga. La media de edad es de 27 años .

La plantilla de Real Valladolid Baloncesto

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 3): Mike Torres de 27 años y 1,86 altura.

Escolta/Base : (Dorsal 6): Jaan Puidet de 30 años y 1,91 altura.

Alero /Ala - Pívot : (Dorsal 35): Romaric Belemene de 25 años y 2,02 altura.

Ala - Pívot : (Dorsal 22): Sergio de la Fuente de 33 años y 1,98 altura.

Pívot : (Dorsal 14): Herve Kabasele de 25 años y 2,08 altura.

Banquillo

Base/Escolta/Alero : (Dorsal 19): Melwin Pantzar de 22 años y 1,90 altura.

Escolta : (Dorsal 2): Greg Gantt de 30 años y 1,88 altura.

Alero/Escolta : (Dorsal 88): Dominic Gilbert de 26 años y 1,94 altura.

Ala – Pívot : (Dorsal 32): Jordy Kuiper de 27 años y 2,06 altura.

Ala – Pívot : (Dorsal 34): Alex Mazaira de 25 años y 2,08 altura.

Pívot : (Dorsal 0): Kevin Allen de 28 años y 2,09 altura.

¿CÓMO LLEGA REAL VALLADOLID Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

Paco García otra vez vuelve al frente de la nave pucelana. Es uno de los mejores entrenadores nacionales y sin lugar a dudas, uno de los mejores entrenadores de toda la LEB Oro. Son muchos los partidos que acumula a sus espaldas, tanto de entrenador ayudante como llevando la batuta de ser el principal. Además su experiencia en el extranjero también lo avala. Paco sin duda es considerado toda una institución en tierras pucelanas y está dejando un gran legado. Con bastante físico en sus líneas, esperamos de Valladolid un equipo rocoso y muy duro de superar que es equilibrado en todas sus líneas y donde el trabajo de equipo destaca por encima de cualquier otra circunstancia. Su objetivo principal, es intentar estar en la lucha de meterse en los puestos que dan acceso no solo al PO, si no también al factor pista de cara a una hipotética F4. Han configurado un gran plantel y el objetivo es bastante ambicioso, con subida presupuestaria incluida.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han mantenido una campaña más, una buena base con jugadores claves como el capitán Sergio De La Fuente, el talento de Pantzar, la fiabilidad de Puidet, o la versatilidad de Gilbert & Kuiper. A ello han sumado importantes piezas que conocen de sobra la categoría o bien, siguen en crecimiento como la vuelta de Torres & Gantt, junto a los fichajes de Mazaira, Belemene y Kabasele. La apuesta en el center del rookie Allen, cierra el roster. Casi toda su plantilla sabe lo que es jugar en LEB Oro y es un conjunto muy competitivo. Su pareja de bases, sin duda de las mejores de toda la liga. Han sabido moverse bien a pesar de la salida de Wintering, precisamente a Palencia. El mencionado aumento presupuestario tras llegar a un acuerdo alcanzado con el Real Valladolid de Fútbol, es una fantástica noticia.

Lo peor : Si bien es cierto que es una plantilla con bastante experiencia general en la categoría, únicamente Sergio De La Fuente supera la treintena de años. Quizás pueda faltar otro “líder” al que agarrarse en los momentos calientes, en el supuesto caso de que faltara en algún momento de la campaña, el eterno capitán del proyecto blanquivioleta. Además hay que destacar que para Valladolid, Palencia es una de sus grandes “bestias negras”. Aun no han conseguido ganar un partido en la capital del Carrión y el balance de enfrentamientos directos, es claramente favorable al equipo palentino. ¿Lo conseguirán por fin en la presente temporada?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : MIKE TORRES / MELWIN PANTZAR

JUGADOR A SEGUIR : KEVIN ALLEN

El partido se disputará este VIERNES 07 de Octubre a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Pere Munar Bañón → colegio catalán), (Juan Gabriel Carpallo Miguelez → colegio castellano y leonés) y (Sergio Acevedo Perera → colegio extremeño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/1e76df8e-fe47-4c68-9f53-08daa2ad2558