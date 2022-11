Vázquez apuesta por la negociación y la participación con los sanitarios para mejorar la asistencia

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, apostó hoy por la negociación y la participación con los profesionales sanitarios y con sus representantes para mejorar la asistencia de los ciudadanos de la Comunidad, quien calificó de “imprescindible” el diálogo entre otras administraciones y la puesta en marcha de un pacto por la Sanidad para solucionar el grave problema de la falta de médicos.

Durante la apertura del VIII Congreso regional de CESM Castilla y León, que tuvo lugar en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia), Vázquez puso en valor la representación sindical en un momento como el actual, donde la falta de profesionales médicos “condiciona el funcionamiento del sistema sanitario y constituye un importante problema de Estado”.

En declaraciones a la Agencia Ical, Vázquez afirmó que es necesario tener acceso a las nuevas tecnologías, a la medicina de precisión y personalizada y a los nuevos fármacos, cuestiones que “no son posibles sin el acuerdo de los médicos, que serán aquellos que trabajarán en la materia”.

El consejero señaló que se va a aumentar el número de grados en las universidades y de plazas MIR, pero son medidas que dan resultado en un horizonte entre cinco y diez años, por lo que traslado que “se deben tomar acciones a corto plazo para pensar cómo tiene que evolucionar el sistema sanitario tal y como le pide la sociedad”.

Y es que, aseguró que se camina hacia “la cronicidad y el envejecimiento”, lo que modula la forma de trabajar, quien dejó claro que, “sin acuerdo nacional, será imposible aguantar estos próximos cinco años”.

“Al Gobierno de España se le pide, pero hay veces que no escucha o lleva a cabo otras acciones que cree conveniente. Sí que se le han pedido diversas cuestiones en los Consejos Interterritoriales, donde algunas de ellas han sido consideradas, aunque eso entra dentro de su responsabilidad”, aseveró Alejandro Vázquez.

Ámbito profesional

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo del CESM de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, detalló que hay maneras de poder solucionar una parte importante de la falta de médicos, siempre que las condiciones laborales y económicas del profesional no disminuyan, así como que no se trastoque la asistencia sanitaria. Además, defendió una relación médico-paciente de manera presencial, al considerar que “es un bien para todos”.

Trasladó la necesidad de un gran pacto por la Sanidad entre todas las organizaciones, la administración y los partidos políticos, siempre que “estos últimos no se metan en conflictos y que la sanidad no se convierta en un arma arrojadiza, ya que así no se puede ir a ninguna parte”, agregó.

“Hay realizar un análisis pormenorizado sobre las demandas y una reorganización del sistema en relación a la Atención Primaria, porque sin las medidas oportunas, el sistema sanitario tal cual se entiende es inviable”. Situación que se enmarca en una Comunidad que presenta muchos problemas y zonas de difícil cobertura, caracterizada por su demografía y envejecimiento.