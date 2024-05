74 títulos, música, danza o encuentros convergen en la 33ª Muestra de Cine Internacional de Palencia

Cine independiente, documentales, videodanza, música en directo, presentaciones de libros, exposiciones e instalaciones o encuentros de debate protagonizan la 33ª edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que firma su programación más ambiciosa con un variado conjunto de actividades que arrancará de forma previa el lunes 13 de mayo y se extenderá hasta el día 31. El festival proyectará 74 títulos de 23 países y suma un total de 51 actividades que se repartirán en 12 espacios de la capital y la provincia para llegar por vez primera al Museo de Palencia, el Centro Cultural Provincial, OMY, la residencia de San Telmo o el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava.

Entre las novedades de esta edición destaca el ciclo «A través de lo real», un programa de proyecciones y diálogos que, en colaboración con la Universidad de Valladolid y el Campus de Palencia, reunirá entre los días 20 al 23 de mayo a 19 ponentes para abordar cuestiones como la ética y los dilemas morales, el medio ambiente, la inclusión social y las migraciones. Entre los invitados se hallan nombres como los del filósofo Jorge Freire, la escritora Virginia Mendoza, la actriz Anna Marchessi, la activista de Open Arms Laura Lanuza o la periodista afgana refugiada en nuestro país Khadija Amin.

Otras de las novedades tendrán como escenario el Museo de Palencia y el OMY. El primero de estos espacios se citará con la danza y las artes del movimiento el sábado 25 de mayo en una jornada que reunirá la exhibición de cuatro cortometrajes y representaciones en vivo que firman la coreógrafa e intérprete Lola Eiffel y la Escuela de Danza Smile. Por su parte, el OMY acogerá del 29 al 31 de mayo un ciclo, titulado «Documenta», que en colaboración con el Palencia Sonora y Palencia Jazz Festival proyectará tres largometrajes de temática musical que recorren las trayectorias y figuras de Los Planetas y Santiago Auserón y una mirada a la escena musical independiente granadina.

La apertura oficial de la Muestra llegará este año con una reivindicación a la creación emergente de la tierra. «Panorama Castilla y León. Territorio en corto», nombre de esta sección, acercará al público los trabajos de cuatro jóvenes realizadores palentinos: Alba Villalba (Allende), Héctor Martínez Cabrera (Domus sub terra), David Montes (Estoy enamorada de un fantasma) y Pablo Quijano (Rubio cobrizo).

Un encuentro intergeneracional entre los jóvenes participantes del certamen «90 segundos de cine» y los usuarios de la residencia San Telmo, un programa de proyecciones actividades paralelas en los municipios de Villamuriel ce Cerrato, Paredes de Nava y Guardo, conforman otras de las primicias que brindará la 33ª edición de la Muestra de Cine, que da continuidad a sus Concursos Nacional e Internacional de Cortometrajes a Concurso (con 18 y 20 producciones en liza respectivamente), al ciclo Cine y Escuela (que acercará el formato corto a miles de escolares), la muestra de largometrajes internacionales (con una selecciones de filmes a cargo de la lituana Marija Kavtaradze, el japonés Hayao Miyazaki, el argentino Damián Szifron, el keniata Christopher Zalla, la marroquí Sofia Alaoui y el francés Ladj Li), sin olvidar ciclos como «Mirando al pasado» y «Elogio de lo cotidiano» (Cine Ortega), «Leer, ver, pensar» (Biblioteca Pública), conciertos, exposiciones o presentaciones.

La venta anticipada de abonos (en las taquillas del Cine Ortega o través de su web www.cinespalencia.com) arrancará este próximo 6 de mayo. Los abonos tienen un precio de 50 euros, que se reduce a 28 en el caso de los usuarios del Carné Joven. La venta de localidades sueltas para las diferentes sesiones se iniciará el 17 de mayo (con importes que oscilan entre los 3 y 5 euros).

Cortometrajes a concurso

El Cine Ortega acogerá el grueso de las obras a competición, con 18 cortometrajes en el Concurso Nacional y una veintena en el Internacional, seleccionados, respectivamente, de entre los 1.694 y 1.150 títulos recibidos.

Relaciones de dependencia, abusos infantiles e historias de amistad y de barrio son algunos de los temas que recorren el certamen patrio, con propuestas en clave de drama, comedia y terror que vienen avaladas por festivales como Sundance (La gran obra, Àlex Lora), Málaga (Troleo, Luis Eduardo Pérez Cuevas) y Medina del Campo (Mentiste Amanda, Eva Libertad y Nuria Muñoz), así como por galardones como los Goya (To Bird or Not to Bird, Martín Romero). Compartirán cartel nombres como Dani Freixas (París 70), Luso Martínez (Céntrico), Jesús Martínez ‘Nota’ (La cena), Iván Morales (Sushi), Sergio Millán (Actos por partes), Raúl Monge Sancho (La ley del más fuerte), Ekain Irigoien (Europa), Fernando Bonelli (Me llamabas Septiembre), Ilune Díaz y Jordi Nuet (Talkak), Sandra Gallego y Pilar Gómez (Colorado), Andrea Noceda (Pathos), José Antonio Gutiérrez (Tumbas vecinas) y Sofía Muñoz (Si me querei, irse).

De tres continentes llegan las propuestas del Concurso Internacional, donde la producción francesa encabeza la selección con los trabajos de Thibault Fauconnet (Ultrapolice), Javier San Miguel (Voice Academy), David Padilla (Cultes), el colectivo integrado por Louise Laurent, Alizée van de Valle, Emma Fessart, Jeanne Galland, Célina Lebon y Annouck François (Loup y es-tu) y Klein Olivier (C’était mieux demain). Completan el apartado títulos holandeses (Ik ben geen robot, de Victoria Warmerdam, y Pig, de Jorn Leeuwerink), suecos (Balad, de Christofer Nilsson), macedonios (Proshetka, de Eleonora Veninova), italianos (Subtitles, David Barbieri), irlandeses (Calf, Jamie O’Rourke), suizos (Syncope, Linus von Stumberg), británicos (Chairs, de James Hugues), portugueses (Ten with a Flag, de Vasco Alejandro) y turcos (Döngü, de Naz Çayba??), así como mexicanos (Humo, Rita Basulto), indonesios (Basri & Salma in a Never-ending Comedy, de Khozy Rizal), filipinos (Cross my Heart and Hope to Die, de Sam Manacsa), iranís (The Steak, de Kiarash Dadgar) e israelíes (Deadline, Idan Gilboa).

Programación previa: «Ver, leer y pensar»

La programación previa comenzará el próximo lunes 13 con el ciclo «Ver, leer y pensar», que aunará cine y literatura en la Biblioteca Pública con la presentación del libro Catalina Bárcena, voz y rostro de la Edad de Plata, en el que Alba Gómez García y Julio Checa Puerta rescatan la historia de una de las pioneras de la producción audiovisual española. A partir del martes, el mismo emplazamiento acogerá una exposición y distintas charlas sobre uno de los títulos de culto del cine patrio, La torre de los siete jorobados, adaptación de la novela homónima de Emilio Carrere dirigida por Edgar Neville y estrenada en 1944 que centrará los coloquios de la semana, a cargo de David Lorenzo (miércoles), Alejandro Riera Guignet (jueves) y Jesús Palacios (viernes).

Inauguración, una mirada al talento emergente de la tierra

Las proyecciones arrancarán en el Cine Ortega el viernes 17, a las 20.15 horas, con el espacio «Panorama Castilla y León. Territorio en corto», que presentará los trabajos de cuatro jóvenes realizadores de la tierra: Alba Villalba (Allende), Héctor Martínez Cabrera (Domus sub terra), David Montes (Estoy enamorada de un fantasma) y Pablo Quijano (Rubio cobrizo). El sábado, la misma sala acogerá dos pases del Concurso Internacional (12.00 y 17.00 horas) y otros dos del Nacional (19.00 y 21.30 horas), mientras que el domingo serán tres las sesiones de competición (Internacional, a las 12.00 y 17.00 horas, y Nacional, a las 19.00 horas).

Cine y Escuela y largometrajes internacionales con sello de autor

Películas y actividades se multiplicarán a partir del lunes 20, cuando se abrirá una nueva edición del concurso Cine y Escuela, en el que alumnos de Primaria de Palencia, Villamuriel de Cerrato, Paredes de Nava y Guardo llenarán las salas a lo largo de dos días en los que decidirán, con sus votos, cuál de los siete cortos que integran este certamen se alza con un premio dotado de 1.000 euros. Además, ese mismo día, a las 20.15 horas, comenzarán las proyecciones de la Muestra Internacional de Largometrajes, que acercará a la capital palentina las últimas obras de autores como la lituana Marija Kavtaradze (Slow, lunes 20), el japonés Hayao Miyazaki (El chico y la garza, martes 21), el argentino Damián Szifron (Misántropo, miércoles 22), el keniata Christopher Zalla (Radical, jueves 23), la marroquí Sofia Alaoui (Animalia, viernes 24) y el francés Ladj Li (Los indeseables, sábado 24).

Cine, reflexión y diálogos en el Centro Cultural Provincial

También el lunes dará el pistoletazo de salida la iniciativa «A través de lo real. Narrativas audiovisuales para los desafíos para el siglo XXI», una serie de encuentros ideados en colaboración con la Universidad de Valladolid y el campus de La Yutera en los que, a partir de la proyección de distintos cortometrajes, figuras como el filósofo Jorge Freire, autor de La banalidad del bien, la escritora y antropóloga Cristina Mendoza, autora de libros como La sed, la actriz Anna Marchessi , protagonista de Fácil (serie de Movistar+), la activista de Open Arms Laura Lanuza o la periodista afgana refugiada en nuestro país Khadija Amin, además de algunos cineastas, periodistas y profesores o investigadores universitarios, conversarán sobre aspectos como el moralismo y la falsa bondad (lunes), la integración y la discapacidad (martes), la relación con la naturaleza (miércoles) y la situación de la mujer refugiada (jueves), en jornadas programadas a las 17.30 horas en el Centro Cultural Provincial.

Otras propuestas

Tres hechos históricos sirven de base argumental a las películas del ciclo «Mirando al pasado», que desembarcará en el Ortega lunes, marte y miércoles, a las 17.00 horas, con los últimos filmes de Michele Placido (La sombra de Caravaggio), Marco Bellocchio (El rapto) y Stéphane Di Giusto (Rosalie). El jueves y el viernes, a la misma hora y en la misma ubicación, tomará el relevo el apartado «Elogio de lo cotidiano», una mirada a la belleza de los pequeños gestos y del día a día a través del largometraje Los pequeños amores, de Celia Rico Clavellino, y el documental sobre el proceso de alzhéimer de la actriz Carme ElíasMientras seas tú, de Claudia Pinto.

Actividades como el concierto Compañías inesperadas, a cargo de la Banda Municipal de Música de Palencia junto al chelista John Fellingham e internos del Centro Penitenciario La Moraleja en el Teatro Principal (lunes 20, 18.00 horas), y un encuentro intergeneracional entre los jóvenes participantes del certamen «90 segundos de cine» y los usuarios de la residencia San Telmo, completan el cartel de este año, que concluirá el sábado 25 con una jornada para todos los públicos. A las 12.00 horas, el Ortega acogerá el pase para familias del filme de animación No se admiten perros ni italianos, de Alain Ughetto, mientras que, a las 12.30 horas, el Museo de Palencia será el escenario donde tenga lugar una sesión de videodanza que incluirá cortometrajes y espectáculos en vivo. A las 20.15 horas, la gala de clausura pondrá fin a la programación principal de la 33ª MCIP, que se extenderá la última semana de mayo con la proyección de los cortometrajes ganadores y otras iniciativas en Paredes de Nava, Villamuriel de Cerrato y Guardo y la exhibición, en el cine OMY de la capital palentina, del ciclo «Documenta», concebido junto al Palencia Sonora y Palencia Jazz Festival y que, a las 21.45 horas, pasará los largometrajes de temática musical Semilla del son (Juanma Villar Betancort, miércoles 29), Segundo premio (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, jueves 30) y En Granada es posible (Cristina y María José Martín Barcelona, viernes 31). Entre otros invitados, este ciclo contará con la presencia de Antonio Arias, vocalista de Lagartija Nick

Jurados

El jurado oficial encargado de fallar los premios del Concurso Nacional de Cortometrajes estará formado esta edición por ?el escritor Jesús Palacios, la realizadora Carmen Córdoba, el cineasta Carlos Aceituno, la actriz Silvia de Pé y la guionista Laura Molpeceres. Por su parte, el Jurado Internacional estará integrado por cuatro jóvenes: Diego García Carrancio, José Moras Arija, Guillermo Martínez Fuentes y Alberto Rodríguez González

Organización y colaboradores

La Muestra de Cine Internacional de Palencia está organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia. Cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura (ICAA), así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia y el apoyo de más de una veintena de entidades y organizaciones públicas y privadas.