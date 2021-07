SATSE Palencia: “Las enfermeras de la Residencia Puente de Hierro, al borde del colapso"

El Sindicato de Enfermería SATSE en Palencia denuncia que la Gerencia de Servicios Sociales, así como los responsables de la Residencia Puente de Hierro, están llevando a las enfermeras de dicho centro a una sobrecarga de trabajo sin precedentes porque no se sustituyen las ausencias de este personal, ya que no hay sustitutos que quieran cubrirlas por las malas condiciones laborales que ofrece la Gerencia.

SATSE Palencia ya advirtió en el mes de marzo a la Gerencia de Servicios Sociales, que si no fidelizaba los sustitutos que tenía después de la situación tan crítica vivida en sus centros con motivo de la pandemia, tendrían problemas para encontrar enfermeras para hacer sustituciones este verano. Así ha sido y, además, sus enfermeras y enfermeros se encuentran agotados emocional y psíquicamente.

En pleno periodo estival, con vacaciones, bajas sin cubrir y ausencias que se producen por otros motivos, los sustitutos renuncian a los contratos por las malas condiciones laborales que ofrece la Gerencia y la plantilla está por debajo del mínimo exigible por la normativa, por lo que la situación de los profesionales que trabajan en dicho centro es alarmante.

El Sindicato de Enfermería incide en que todo el trabajo que las enfermeras tienen que realizar diariamente y por turno con los usuarios de las unidades de convivencia, módulo asistido y las unidades de convalecencia en especial, es prioritario. Sin embargo, están obligadas a hacerlo con menos personal, viendo en ocasiones cómo dicho trabajo aumenta con la realización de otro tipo de “funciones” por órdenes directas. Todo esto genera una gran sobrecarga de trabajo, cansancio y estrés que puede poner en peligro a los residentes.

Además, estas enfermeras están sometidas a una continua modificación de su calendario laboral, alterando sus descansos diarios y fines de semana, con la imposibilidad de poder disfrutar de la conciliación de su vida familiar y laboral.

Ante esta situación, la Gerencia de Servicios Sociales dice que no encuentra sustitutas, pero tampoco busca soluciones. La realidad es que, tanto las enfermeras, muchas con especialidad en Enfermería Geriátrica, como las sustitutas con una clara vocación para trabajar en centros geriátricos, deciden abandonar por las malas condiciones laborales y retributivas que la Gerencia ofrece. Por ejemplo, soportan más horas anuales, menos puntuación en oposiciones y bolsas, no se les pondera del trabajo nocturno y no se reconocen sus funciones ni sus responsabilidades acordes a su titulación, siendo graduadas universitarias.

Por todo ello, SATSE Palencia quiere denunciar una vez más que la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, sigue maltratando a sus enfermeras y enfermeros. Que no está dando la asistencia de calidad que debería ofrecer a los residentes en sus centros, mayoritariamente personas dependientes, pluripatológicas y vulnerables o con necesidades temporales, porque no es capaz de garantizar que los profesionales de enfermería que los atienden sean suficientes y trabajen con condiciones laborales adecuadas.