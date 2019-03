Santa María la Real exhibirá las réplicas de los capiteles que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional

Las réplicas de los dos capiteles del viejo cenobio premostratense se encuentran ya en el centro expositivo Rom, donde han sido depositadas por la Fundación Edades del Hombre, tras la solicitud de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, a raíz de sendas resoluciones del Senado y las Cortes de regionales.

Junto a las réplicas del cenobio aguilarense, se ha depositado otra del antiguo monasterio de San Pedro de Valdecal.

Desde la Fundación Santa María la Real, entidad que gestiona el centro expositivo, agradecen la llegada de las réplicas y están estudiando cuál es el lugar idóneo para exponerlas. “Nuestro objetivo es que puedan mostrarse en Semana Santa”, explica César del Valle, coordinador del centro Rom, quien avanza que tienen previsto realizar una jornada de puertas abiertas para presentar el nuevo montaje expositivo y mostrar las piezas ya incorporadas a la propuesta habitual del centro.

“Siempre procuramos enseñar el patrimonio a quienes nos visitan desde la educación, el entretenimiento y la emoción”, asegura del Valle y las réplicas, contribuirán a enriquecer el discurso expositivo.

Réplicas del monasterio de Santa María la Real

De las tres réplicas depositadas esta semana en el Rom, dos son copias de los capiteles del cenobio aguilerense. Uno de ellos es doble adosado y representa tres escenas. En la central el escultor talló a las tres Marías ante sepulcro vacío de Cristo. A la derecha, la duda de Santo Tomás y, a la izquierda, la escena que narra el Evangelio de San Juan, en la que Cristo resucitado dirige a María Magdalena las palabras “Noli me tangere”, traducidas literalmente como “no me toques” o de un modo más metafórico como “no me retengas”.

La otra pieza es la copia de un capitel sencillo que representa la Ascensión de Cristo y el Apostolado.

En ambos casos, comenta el coordinador del Rom, los capiteles originales debieron situarse “en el crucero de la iglesia”.

Réplica del capitel del monasterio de San Pedro de Valdecal

Junto a las réplicas de los capiteles del monasterio de Santa María la Real, el centro expositivo albergará también la de otro desparecido templo palentino: un capitel del antiguo Monasterio de Santa Pedro de Valdecal o Granja de Valdecal. Una pieza historiada que representa tres momentos del proceso constructivo: la preparación de la argamasa, el acarreo y la labra de la piedra.

El objetivo de la Fundación Santa María la Real es que las tres piezas se integren en el discurso expositivo del Rom para que puedan ser contempladas por todos los visitantes.