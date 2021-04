Roban en un establecimiento hostelero en la Plaza de los Padres Dominicos de Palencia

Esta mañana Manuel Gutiérrez, uno de los dueños del Restaurante y Cervecería la Vieja Bruselas, dio aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al sufrir, durante la madrugada del viernes, un robo en su establecimiento. «Cuando he ido esta mañana a abrir el local, me he sorprendido porque he encontrado el mármol de la puerta principal roto, los cristales de las ventanas estaban destrozados», alega el dueño del establecimiento a COPE.

Ocurre durante la situación asfixiante que la pandemia está dejando sobre el sector hostelero y que tienen que recortar en gastos, «no está bien la cosa económicamente», explicaba Manuel. «Suponemos que nos han podido robar dinero de la caja, de la lotería, la máquina de tabaco estaba tirada en el suelo. También se habrán llevado bebidas y embutidos», comentaba el propietario.

No es el único caso de robo que se ha producido a lo largo de la semana. Como adelantaba el propietario de la Vieja Bruselas, varios comercios han sufrido allanamientos en sus locales, poniendo en peligro al trabajador del pequeño comercio.