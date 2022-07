La junta amplía el plan de captura de oso pardo en CyL con la captura de uno en la montaña palentina

Esta intervención se enmarca en el Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León que desarrolla la Junta con la colaboración del Grupo de investigación del oso pardo cantábrico del Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad (IMIB, CSIC/Universidad de Oviedo/Principado de Asturias), a través del proyecto 'A step formard the conservation of threatened species in Spain: Brown bear telemetry in the Cantabrian Mountains (bearMOVE; PID2020-114181GB100)' aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en junio de 2021, y del Gobierno de Cantabria.

La captura del macho adulto fue realizada mediante el sistema de remolque trampa (tipo “culvert”), utilizado en capturas dirigidas sobre un ejemplar o ejemplares concretos previamente identificados y localizados (por ejemplo, osos habituados a un determinado recurso trófico como comederos de pienso, contenedores, asentamiento apícola, huertos, frutales…). Sobre este tipo de sistema de captura, remolques trampa o “culvert”, la Junta ha desarrollado un doble sistema de seguridad y activación remota que permite en todo momento visualizar la trampa en tiempo real y seleccionar en qué momento se procede a la activación de la misma, evitando así atrapamientos o lesiones sobre en segundo ejemplar, principalmente osas con crías, que pudieran acceder a la trampa.

La anestesia del ejemplar capturado, un gran oso macho de unos 200 kg de peso, trascurrió sin complicaciones y fue monitorizada por el equipo veterinario de la Junta. Se realizó un examen físico completo, un análisis hematológico y bioquímico, y se recogieron muestras biológicas y datos biométricos para futuros estudios sobre la especie.

El programa de captura y radiomarcaje de oso pardo que desarrolla la Junta de Castilla y León -con la colaboración del Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad en el marco del proyecto 'A step formard the conservation of threatened species in Spain: Brown bear telemetry in the Cantabrian Mountains' y del Gobierno de Cantabria- persigue capturar y radiomarcar en una primera fase durante los próximos 4 años entre 20 y 30 ejemplares, habiéndose conseguido radiomarcar hasta la fecha dos ejemplares en menos de un año desde que se puso en marcha el programa de capturas.

La ejecución de este programa de radiomarcaje, mediante la integración de equipos multidisciplinares y expertos pertenecientes a grupos de investigación y a las administraciones de las comunidades autónomas, supone una herramienta clave para la mejora del conocimiento sobre la especie, y para hacer frente a los nuevos retos que supone su evolución favorable.

En concreto, el Plan de captura y radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León define como objetivos los siguientes: favorecer la coexistencia entre osos y humanos en el paisaje humanizado de la Cordillera, para facilitar la conservación y expansión de la especie; el aumento del conocimiento sobre el uso del hábitat y los movimientos de los diferentes tipos de osos (adultos, subadultos, machos hembras) a lo largo de los diferentes períodos principales de su ciclo vital, que se traducirá en una mejora en los criterios de gestión del hábitat; la reducción de conflictos entre osos y hombres, mediante la mejora del conocimiento en las características de los desplazamientos y ritmos de actividad de los ‘osos conflictivos’, es decir de aquellos individuos que más frecuentemente producen daños a propiedades humanas, así como de osos problemáticos, cuyo comportamiento pudiera ser perjudicial para las políticas de conservación de la especie; y la individualización de las principales causas de mortalidad para su reducción.

Gracias a la aplicación del plan de capturas, durante los últimos 9 meses se ha podido realizar una monitorización diaria de la osa radiomarcada en León, habiendo permitido adoptar medidas específicas por los equipos de la Junta para evitar su aproximación a los recursos tróficos de los entornos urbanos, evitando así su habitación y permitiendo a su vez avanzar en la reducción de conflictos entre osos y hombres.

Con esta nueva captura, y de su seguimiento por GPS durante los próximos 12 meses, se espera avanzar igualmente en la mejora del conocimiento sobre el uso del hábitat a lo largo de los diferentes periodos de su ciclo vital.

Antecedentes

La Estrategia Nacional para la conservación oso pardo cantábrico, informada favorablemente por el Comité de Flora y Fauna Silvestres en 1999 y aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en 1999, vigente hasta la reciente aprobación de la nueva estrategia en 2019, recogía como líneas básicas de actuación en el apartado 5.1. Conservación de la especie: 5.1.1.6. la elaboración de un “protocolo de captura de ejemplares con fines de conservación, científicos o de gestión, que reduzca el riesgo de mortalidad a niveles soportables para una pequeña población de osos, considerando el material y los métodos que garanticen el seguimiento de los animales una vez liberados en el medio natural”.

Por su parte, el Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de recuperación del oso pardo, define en el Objetivo 2 la necesidad de ‘regular las actividades turísticas y recreativas con el fin de evitar las molestias que pudieran ocasionar a la especie’ y en el objetivo 6 la necesidad de ‘disponer de información actualizada y continua sobre la evolución del núcleo poblacional de osos pardos así como de sus factores limitantes inmediatos mediante el establecimiento de mecanismos de control de la población y de sus individuos y promover la realización de censos’.

Por último, el Plan básico de gestión y conservación del oso pardo en Castilla y León, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León, establece entre sus líneas prioritarias de investigación-mejora del conocimiento la realización de estudios sobre el uso del espacio, comportamiento ante actividades humanas y conectividad de las poblaciones occidental y oriental mediante radiomarcaje y análisis de indicios.

La iniciativa de desarrollar un programa de radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León fue incluido en el orden del día de la reunión extraordinaria del grupo de trabajo del oso pardo en la cordillera cantábrica celebrada el día 21 de junio de 2019.

Tal y como se acordó en la reunión del grupo de trabajo, por parte de la Junta de Castilla y León se avanzó en la elaboración de un plan de captura y radiomarcaje, que fue remitido al grupo de trabajo de oso pardo cantábrico el 16 de noviembre de 2020, dando así cumplimiento al compromiso adquirido de realizar el citado plan de marcaje de forma previa a su iniciación.

El programa de captura y radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León arrancó en septiembre de 2021 con la primera captura de una osa adulta en la subpoblación occidental de la cordillera Cantábrica en las comarcas de Laciana y Alto Sil, en la provincia de León, habiéndose podido realizar hasta la fecha el seguimiento de esta osa adulta mediante dispositivos GPS. Ahora se suma este nuevo ejemplar en la subpoblación oriental de la cordillera, en el parque natural de la Montaña Palentina, dotado de collar GPS y que permitirá obtener información diaria sobre su actividad durante los próximos 12 meses