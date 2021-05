El fotógrafo José Manuel Navia, galardonado con el Premio Nacional Piedad Isla de la Diputación de Palencia

José Manuel Navia (Madrid, 1957) es el autor ganador del XI Premio Nacional ‘Piedad Isla’ de Fotografía, un galardón que convoca la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Cultura, para reconocer toda una trayectoria profesional en esta disciplina artística. El premio está dotado con 6.000 euros y recuerda la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía en nuestro país, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926, cuyo fallecimiento se fecha el 6 de noviembre de 2009.

Navia es licenciado en Filosofía y en su currículum define su trabajo como reportero en la base de su narrativa fotográfica que, “siempre en color y en el ámbito de lo documental, se nutre de una raíz profundamente ibérica”. Sus imágenes exploran territorios y gentes ligados de uno u otro modo a su cultura, “me obsesiona el poder de significación de la fotografía y su relación con la literatura, con la palabra”, añade sobre su obra.

Ha pesado en su reconocimiento los méritos que le acreditan como uno de los fotógrafos más grandes de este país. Anteriormente ha sido galardonado con premios tan prestigiosos como Fotopress 1987 (y por categorías en 1989, 90, 91), Fundación La Caixa. Premios de la Society of Newspaper Design, USA (como fotógrafo y editor), en 1994, 1995 y 1997. Premio Godó de fotoperiodismo 1999 (Fundación Conde de Barcelona / diario La Vanguardia) o el Premio "Imagen" 2006 de la Sociedad Geográfica Española.

En palabras de la presidenta del jurado y diputada de Cultura, Carolina Valbuena, “José Manuel Navia es un gran profesional de la fotografía en este país, que tiene un gran prestigio y que ha sobresalido en la elección de los candidatos de esta edición; el jurado ha valorado mucho su estilo tan particular, similar al de la propia Pie-dad Isla, con un gran reflejo del espíritu del medio rural y de esos lugares más escondidos de nuestra geografía y de nuestra sociedad”.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, serán las encargadas de entregar, el martes día 11 de mayo, este reputado galardón que ya celebra su decimoprimera edición.

El Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” fue creado en 2009 en homenaje a la ilustre fotógrafa, con motivo del aniversario de su fallecimiento y, también, como muestra del cariño hacia su persona y del reconocimiento a su labor de cronista gráfica de la sociedad de su época, desde la Montaña Palentina.