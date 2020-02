El alcalde de Barruelo afirma salir de su reunión con la consejera de Sanidad "sin solución para la Zona"

El alcalde de Barruelo de Santullán (Palencia) afirmó hoy, tras la reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que "ha salido igual que ha entrado, sin ninguna solución para la Zona Básica de Salud". El regidor manifestó malestar ante varios asuntos relacionados con la asistencia sanitaria de la comarca palentina.

Delgado apuntó que la consejera aclaró que "no hay intención de recuperar el Punto de Antención Continuada de Barruelo durante los fines de semana, ya que se quiere dotar de más profesionales el PAC de Aguilar", el cual está conformado, actualmente, por dos médicos de urgencias para más de 40 pueblos disperos. Por ello, el regidor subrayó que "lo lógico es que, si se añade un sanitario más, se localizara en Barruelo, para aliviar dicha situación y poder dar cobertura a 17 municipios, como ocurría hasta julio del 2018".

Respecto al llamado Soporte Vital Social, afirmó que "ahora el plan piloto de urgencias se ha convertido en un soporte alternativo, todo ello en vista del revuelo montado". "Ya no es una opción dentro del sistema sanitario, sino algo complementario". El representante municipal detalló que "esta modiciación no se comunicó en el encuentro que tuvo lugar en el municipio".

Aun así, con el cambio de criterio, trasladó a Casado que ese proyecto "no se va a instaurar en Barruelo porque no lo quieren los vecinos hasta que los servicios sanitarios no estén cubiertos". Y es que, "no se niegan a la instalación de desfibriladores", pero detalló que "se pensaba que el transporte sanitario hasta la búsqueda de médicos iba a centrar el plan piloto ofrecido, el cual resultó ser una tomadura de pelo".

En un segundo plano, Delgado manifestó el malestar por tener que asistir a la reunión de manera individual, puesto que "no se permitió el acompañamiento por parte del alcalde de Brañosera o de miembros de la plaraforma de la localidad". A mayores, trasladó a la consejera de Sanidad sus críticas por las declaraciones realizadas la pasada semana por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Delgado subrayó que Igea "se calentó al hablar sin tener todos los datos en la mano", tras acusar al regidor palentino de que estaba utilizando la situación políticamente.

Aun así, el regidor reconoció que el tono con Casado "ha sido bueno, con una conversación de más de una hora, donde cada parte ha expuesto sus argumentos de buenas maneras". De esta forma, tras que Sanidad se agarre "a la falta de dinero y médicos para reflejar la situación actual", Delgado la informó que "no se puede seguir así y que se debe de realizar una planificación zona por zona estudiando la problemática de cada lugar, ya que el hopsital de refrencia se encuentra a 114 kilómetros en Palencia".

No obstante, dejó claro que no compareció publicamente con Verónica Casado "porque en la comarca palentina no se está de acuerdo con lo que se está haciendo con la sanidad en el medio rural, al entender que se intenta quitar la ropa a un santo para vestir a otro", quien explicó que "saben que dependen del centro de salud de Aguilar, pero lo que no puede ser es que dicho centro no esté dotado con profesionales sanitarios".

Respecto al convenio entre la Junta y el Gobierno de Cantabria para que los habitantes de la zona norte de la provincia puedan utilizar la carta de serivicios del Hospital Tres Mares de Reinosa, Verónica Casado apuntó que dicho acuerdo están en proceso de negociaciones y que todavía no está cerrado.