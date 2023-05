Zunder Palencia - Movistar Estudiantes: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar una importante derrota ante Lleida en la visita al Barris Nord lo cual unido a la victoria de Andorra en Oviedo ha provocado que el equipo andorrano tenga pie y medio en la ACB, restan 3 jornadas para la finalización de la LR y hay que seguir apurando las pocas opciones mientras sigan existiendo y sobre todo, terminar la fase regular de manera positiva y con buenas sensaciones. Recibimos en lo que será el penúltimo partido en La Caldera De Castilla, al “Estu” y seguro que se vivirá un gran enfrentamiento ante los colegiales quienes se juegan pujar por el factor pista a favor en la primera eliminatoria del PO ascenso. Estudiantes ha estado 3 años salvándose del descenso de ACB debido a la imposibilidad de los equipos ascendidos desde Oro a hacer efectivo su ascenso en los despachos. En vez de a la tercera (como diría el dicho), a la 4ª llegó la vencida. Descendió en la 20/21 y ello supuso un gran atractivo para la competición y le ha dado un mayor pedigrí, así como mayor difusión (falta hace) no sólo por el descenso de un club histórico, sino también por toda la numerosa afición que arrastra (liderados por la famosa DEMENCIA).

Estudiantes no pudo ascender a ACB la pasada 21/22 y cumple su 2º temporada en su historia en la Leb Oro. Es un HISTÓRICO de la ACB y del baloncesto español, siendo hasta su descenso uno de los 3 equipos junto a Real Madrid y Joventut, que había participado en TODAS las ediciones de la máxima categoría del basket nacional. También es un histórico en el basket europeo habiendo llegado lejos en (Euroliga, Recopa, Korac, ULEB, etc). A priori, uno de los máximos favoritos para recuperar pronto la categoría perdida, pero con Andorra y hasta ahora Palencia o el resto de sus rivales con los que se verá las caras en la postemporada, le han salido duros competidores y ya han sufrido en sus carnes que ascender no es para nada sencillo.

Estudiantes es un equipo situado 6º en la tabla con 20 victorias y 11 derrotas (20-11). De sus 20 victorias, 13 han sido como local y 7 fuera de su feudo. Acumula una buena racha de 2 victorias de los últimos 3 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos datan de 4 partidos jugados ante ellos, con 3 victorias palentinas y 1 estudiantiles (en Palencia 1-0 a nuestro favor). Fuera de casa, han vencido 7/15 encuentros, habiendo ganado en pistas difíciles como la de Cantabria o Burgos. Partido especial para Kevin Larsen, Paul Jorgensen y Sean Smith quienes volverán a jugar ante su ex equipo.

Vienen de GANAR a Cáceres (90-78) destacando Adam Sola con 26 valoración. El precedente del partido de IDA en Madrid, fue victoria por (73-83) destacando Kamba con 21 de valoración.

Entrenados por Alberto Lorenzo quien ha cogido las riendas del club tras la destitución a mitad de temporada de un Javi Rodríguez quien a su vez dio relevo a Diego Epifanio “Epi”, el cual no fue renovado después de no conseguir el objetivo de ascender a ACB con los estudiantiles y a pesar de la buena temporada pasada llevada a cabo. Lorenzo ha sido ayudante de entrenadores como Diego Epifanio, Jota Cuspinera, Sergio Valdeolmillos, Diego Ocampo, Txus Vidorreta y Luis Casimiro y cumple su 11º temporada en Estudiantes. Rodríguez tras ser primero entrenador ayudante en Oviedo y después coach principal en los asturianos durante 5 años, procedía de Bilbao Basket en ACB donde ejercía las labores de entrenador asistente. Siguen 3 jugadores de la temporada pasada. No tienen ningún debutante en la liga. La media de edad es de 26,3 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Movistar Estudiantes:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 44): Toms Leimanis de 28 años y 1,90 altura. Medias: En 25 min; 12 puntos con 2,9 asistencias con 48% TC con 46% triples (62-134) y 68% TL (43-63) (5º % triples)

Escolta/Base: (Dorsal 5): Adams Sola de 22 años y 1,94 altura. Medias: En 17 minutos; 3,3 puntos con 3,1 rebotes con 38% TC con 31% triples (16-51) y 77% TL (21-27)

Escolta: (Dorsal 3): Mark Hughes de 26 años y 1,93 altura. Medias: En 20 min; 10,1 puntos con 3,3 rebotes con 42% TC, 43% triples (54-124) y 82% TL (62-75)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 15): Sean Smith de 27 años y 2,03 altura. Medias: En 20 min; 5,6 puntos con 5,4 rebotes con 53% TC con 17% triples (5-28) y 65% TL (23-35)

Pívot: (Dorsal 13): Kevin Larsen de 29 años y 2,08 altura. Medias: En 24 min; 13 puntos con 5 rebotes. 43% TC con 32% triples (24-74) y 86% TL (72-83) (5º % TL)

Banquillo

Base: (Dorsal 10): Hansel Atencia de 25 años y 1,78 altura. Medias: En 17 minutos; 8,9 puntos con 2,4 asistencias con 44% TC con 37% triples (32-85) y 76% TL (23-30)

Base: (Dorsal 30): Josep Franch de 32 años y 1,92 altura. Medias: En 7 minutos; 2 puntos con 1 asistencias con 24% TC con 18% triples (2-11) y 50% TL (4-8)

Escolta/Base: (Dorsal 33): Rubén Domínguez de 20 años y 1,97 altura. Medias: En 14 min; 5,7 puntos con 1,6 rebotes con 24% triples (21-86) con 35% TC y 82% TL (28-34)

Escolta/Base: (Dorsal 4): Paul Jorgensen de 26 años y 1,88 altura. Medias: En 22 min; 12 puntos con 2,9 rebotes con 30% triples (42-137) con 42% TC y 81% TL (53-65)

Alero: (Dorsal 11): Héctor Alderete de 21 años y 2,02 altura. Medias: En 14 min; 3 puntos y 2,4 rebotes con 47% TC con 43% triples (14-32)

Ala - Pívot: (Dorsal 71): Leonardo Demetrio de 29 años y 2,03 altura. Medias: En 12 minutos; 4 puntos con 2,8 rebotes con 35% triples (13-37) con 44% TC y 55% TL (5-9)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 8): Karamo Jawara de 31 años y 2,03 altura. Medias: En 21 min; 6,7 puntos con 3,5 rebotes con 45% TC con 26% triples (8-30) y 68% TL (42-61)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82,5 pts. (4º) ptos recibidos; 72,7 pts. (2º) 2 pts (53%) (4º) 3 pts (34%) (7º) T. Libres (75%) (4º) reb totales (32,6) (8º) reb def. (22,6) (15º) reb ofens. (10) (5º) asist. (14,9) (8º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,8) (17º) Faltas Cometidas (20,1) (13º) Faltas Recibidas (20,4) (9º)

PALENCIA ES:

- 2º MEJOR DEFENSA

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

Estudiantes (medias): ptos anotados; 78,6 pts. (6º) ptos recibidos; 73,4 pts. (3º) 2 pts (49%) (10º) 3 pts (35%) (4º) T. Libres (76%) (2º) reb totales (32,9) (6º)

reb def. (23,5) (10º) reb ofens. (9,4) (7º) asist. (15,7) (4º) B. robados (6,1) (12º) B. perdidos (9,1) (18º) Faltas Cometidas (20,1) (16º) Faltas Recibidas (18,1) (18º)

ESTUDIANTES ES:

- 3º MEJOR DEFENSA

- 2º % TL

- EL QUE MENOS BALONES PIERDE

- EL QUE MENOS FALTAS RECIBE

¿CÓMO LLEGA ESTUDIANTES Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Estudiantes es un club histórico en ACB que por segunda vez tras su no ascenso, tiene que luchar en una categoría inferior en escala a la cual está acostumbrado. El “Estu” llega con la irregularidad que ha marcado toda su presente temporada y hasta ahora, no está acabando de cumplir con las expectativas ni con lo que todo el mundo esperamos. Se encuentra por debajo de donde debería por plantilla, historia y presupuesto. Su objetivo no puede ser otro que intentar ascender a Liga Endesa de nuevo. En ello están, para ello han confeccionado una gran plantilla y veremos como termina su temporada y que acontece en el PO a ACB.

Alberto Lorenzo tras muchos años “a la sombra” como coach ayudante de diferentes entrenadores, está mostrando carácter y valentía para afrontar este reto. Estamos viendo que la defensa (al igual que lo era con anteriores coachs), es la principal arma del conjunto estudiantil (top 3 mejor defensa liguera), siendo un equipo que destaca entre los demás por su fortaleza defensiva, buena defensa de líneas de pase, salto a las ayudas, aviso de bloqueos y cierre del rebote defensivo. A partir de ahí, construye su ataque. Es un equipo sumamente equilibrado y seguramente, con más mimbres que la campaña anterior. Juegan a ritmo bajo con pocas posesiones y bastante lentas en líneas generales. Es 17º en nº posesiones con 69,1 de media por choque (únicamente juega a más posesiones que GBC).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Un auténtico equipazo con grandes nombres y jugadores de mucha calidad para intentar que el paso por LEB Oro, sea lo más corto posible. Además, hacen de su pista el Wizink Center un fortín, ya que sólo conocen 3 derrotas en casa. Con jugadores quienes conocen la categoría y la seña de la juventud (procedentes de su prolífica cantera la cual siempre aporta y la tienen muy trabajada desde siempre). Han apostado sobre seguro con el hecho de no contar con ningún debutante. Ellos saben que son uno de los favoritos, pero también son conscientes de lo dura que es la LEB Oro con gran nivel competitivo donde nadie regala nada y cualquiera te puede ganar y/o dar un susto (lo han sufrido). La renovación de 3 pilares importantes como son Sola, Domínguez y sobre todo Larsen como estrella, les han dado mucha estabilidad para afrontar con garantías esta segunda temporada en la categoría.

Lo peor: La temporada pasada no lo fue y la presente, no está siendo tampoco precisamente un “camino de rosas”. Fuera de casa no son tan fuertes habiendo “pinchado” ya en 8 pistas y cada partido es una final para los rivales que se enfrentan al Estu. A mayores quiero destacar que si bien comentaba no tienen debutantes en LEB Oro, también es cierto que no cuentan con la experiencia que tenían la pasada 21/22. Las

salidas de Edwin Jackson, Nacho Martín, Alex Urtasun o Javi Beiran han bajado la media de edad de la plantilla y ello puede suponer un aspecto importante de cara a unos futuribles PO de ascenso a ACB. ¿Conseguirá por fin el Estu ascender a ACB? ¿Ganarán los PO de ascenso? ¿No lo logrará y seguirá un año más en LEB Oro?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: KEVIN LARSEN

JUGADOR A SEGUIR: TOMS LEIMANIS / PAUL JORGENSEN

El partido se disputará este VIERNES 5 de Mayo a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán) y (Jaime Gómez Luque → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/a7093c9e-36c5-4804-00e6-08db460d9d52