Scouting: Leche Río Breogán

Después de volver a la senda del triunfo con la victoria en Oviedo, el duro calendario sigue. Cerramos el 3º partido en apenas una semana, recibiendo a los lucenses. Un clasicazo de la LEB Oro y de la ACB (Leche Río Breogán). Un equipo histórico quien cumple ya nada menos que su 17º temporada en LEB Oro, tras su descenso de ACB de nuevo a LEB Oro en la 18/19. Breogán es sin duda, uno de los grandes “cocos” de la competición y a día de hoy, seguramente uno de los equipos más en forma. Leche Río Breogán sigue siendo el patrocinador principal.

Breogán es un equipo situado 1º en el Grupo Oeste con 5 victorias y 1 derrota (5-1). De sus 5 victorias, 3 han sido como local y 2 las han conseguido fuera de su feudo. Encadenan una gran racha de 3 victorias seguidas. Sin duda entre los favoritos a volver a recuperar la ACB y como tal, han confeccionado la plantilla. Breogán es el 13º en ranking histórico de dicha ACB con más de 18 temporadas en la máxima categoría. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 24 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias lucenses y 10 palentinas (en Palencia 8-4 el balance a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 20 enfrentamientos, 8 victorias para Palencia y 12 para Breogán, (siendo en Palencia 6-4 el balance a nuestro favor). Se ha convertido este encuentro, en un auténtico clásico de la LEB Oro. Fuera del Pazo lucense han vencido 2/3 encuentros, habiendo ganado en Coruña o en Oviedo. Partido especial para Kevin Larsen y Mindaugas Kacinas jugando ante su ex equipo.

Vienen de GANAR a COB (79-71) siendo Larsen el más destacado con 21 créditos. El precedente del partido de IDA en Palencia en la 19/20, fue victoria por 90-76 destacando Kacinas con 22 de valoración.

Entrenados por Diego Epifanio “Epi”. El entrenador burgalés tras su estancia de 2 temporadas con San Pablo Burgos en ACB (habiendo conseguido ascender con el equipo de su tierra), está cumpliendo el segundo año que tenía firmado en Lugo con el mismo objetivo (conseguir el ascenso a ACB de Breogán). Entrenador joven pero de mucho carácter y gran valía. Ha dado relevo a Tito Díaz quien cogió el equipo bien avanzada la temporada en ACB, tras la destitución de Nacho Lezcano, pero no pudo salvar al equipo lucense en la máxima categoría. Siguen 4 jugadores de la temporada anterior. Sólo tiene 1 debutante en la liga. La media de edad es de 27,3 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Leche Río Breogán:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 6): Mo Soluade de 25 años y 1,96 altura. Formado en la cantera de Unicaja, sigue de la temporada anterior. Internacional con Gran Bretaña. 6º temporada en la liga. Experiencia por ejemplo en Burgos donde subió a la ACB en la 16/17. Jugador muy interesante. Británico y con mucho futuro por delante que cada temporada mejora más. Destaca por sus fiables % de tiro (sobre todo de triples) y además es un gran recuperador de balones y gran físico con un enorme 1vs1. Buena envergadura. Experiencia ACB. Su mejora en el tiro a lo largo de los años, está siendo más que evidente y lo hacen aún más peligroso. Medias: En 24 min; 6,5 puntos con 2,2 rebotes con 1,7 asistencias con 46% TC con 52% triples (11-21) y 50% TL (2-4)

Escolta: (Dorsal 42): Sergi Quintela de 24 años y 1,85 altura. Jugador lucense que cumple su 5º temporada en la liga y 2º consecutiva en el Breo. La cesión en Lleida en la 18/19 le vino estupendamente porque siguió mejorando y consagrándose como escolta importante en la competición. Un jugador con mucho descaro y todo talento, ESPECIALISTA DEFENSIVO, muy intenso que sigue afianzando su tiro y anotando más cada año. Físicamente sigue haciéndose pero calidad le sobra. Cada temporada da pasos de mejora y ahora mismo está en un estado de forma envidiable. Fiable en el 4,60 y un exterior muy importante para el equipo. Medias: En 21 min; 10,2 puntos con 3 rebotes con 1,2 asistencias con 58% TC con 38% triples y 80% TL

Alero/Escolta: (Dorsal 43): Adam Sollazzo de 30 años y 1,98 altura. Buen refuerzo el del “3” USA con pasaporte italiano, fichado procedente de GBC donde consiguió el ascenso la pasada 19/20, a ACB. 2º temporada en la liga. Con experiencia además en Rumanía, Italia y Argentina, es un jugador con grandes cualidades físicas y atléticas siendo jugador bastante completo, que además está mejorando su T3, lo cual siempre fue su debe. Jugador importante por todo lo que aporta al equipo lucense. Medias: En 27 min; 12,3 puntos y 3,8 rebotes con 43% TC con 46% triples (7-15) y 73% TL

Ala - Pívot/Alero: (Dorsal 3): Mindaugas Kacinas de 27 años y 2,04 altura. Gran fichaje procedente de Palencia donde debutaba en la liga. Jugador todoterreno que hace un poco de todo y casi todo, bien. 2º temporada en la liga. Es un jugador con buenas capacidades defensivas en el 1vs1, que ayuda muchísimo en el rebote y que tiene un buen IQ para entender el juego, además de muy fiable en el tiro a media distancia (aunque le cuesta más, anotar desde 6,75 donde debe seguir mejorando). Jugador de equipo y jugador muy completo que aporta en muchas facetas del juego e indispensable en los gallegos. Medias: En 21 min; 7 puntos con 4,8 rebotes con 53% TC con 14% triples (2-14) y 66% TL (8-12) (LIDER % T2)

Pívot: (Dorsal 13): Kevin Larsen de 27 años y 2,08 altura. “5” fichado procedente de Palencia donde estaba siendo uno de los MVPs de la competición, hasta el momento de la cancelación en la pasada 19/20. En su CV, figura un ascenso a ACB con Bilbao. 3º temporada en la liga. Pívot que sabe jugar muy bien en poste bajo de cara y espaldas al aro, entiende el juego a la perfección y es buen finalizador en P&R. Tiene un juego de pies excelso. Fuerte en los bloqueos y los contactos. Gran visión de juego desde poste alto. Eso si, no tiene excesivo rango de tiro, aunque cada vez se atreve a lanzar mas desde el T3. Fiable desde el 4,60. Es uno de los mejores pivots de la competición y un interior capital en el esquema de los de Epi. Medias: En 26 min; 13,7 puntos con 4,8 rebotes con 46% TC con 22% triples (2-9) y 91% TL (22-24) (LIDER % TL)

Banquillo

Base: (Dorsal 23): Erik Quintela de 29 años y 1,85 altura. El base lucense ha vuelto a casa mucho más maduro, tras sus últimas 2 temporadas en Palma. 5º temporada en la liga. Se trata de un play-maker con perfil estos últimos años, no muy anotador siendo mejor director (pero que intenta seguir mejorando su lanzamiento exterior). Sigue mejorando, creciendo y madurando en la liga. Muy trabajador y al servicio del grupo con grandes dotes para el robo. Ya tuvo una enorme progresión en Palma durante sus 2 campañas allí y se complementa a la perfección, con Soluade. Ofrece muchas garantías. Medias: En 17 minutos; 7 puntos con 2,2 asistencias con 26% triples (4-15) con 40% TC y 73% TL

Base: (Dorsal 4): Mateo Díaz de 18 años y 1,86 altura. Italo-argentino, procediendo de la liga de su país (Entrerriano). Cumple la función de 3º base y está vinculado al Estudiantes de liga EBA. Internacional en categorías inferiores de Argentina. Debuta en la liga. Jugador con mucho talento y en crecimiento que apunta muchas buenas maneras. Medias: Apenas 8 minutos de media en 5 partidos

* ES BAJA INDEFINIDA POR LESIÓN EN SU RODILLA Escolta/Base: (Dorsal 8): Roope Ahonen de 30 años y 1,87 altura. Renovado de la temporada anterior, donde siguió creciendo en la categoría. Finlandés internacional absoluto con su selección. 4º temporada en la liga. Es un combo, que puede jugar de base y que destaca por su polivalencia, su gran capacidad de anotar desde 6,75, su experiencia y su calidad. Además de ese talento y potencial ofensivo, tiene una buena capacidad para el pase. Jugador que por su polivalencia tiene que ser clave si se recupera. Una verdadera lástima su lesión ya que estaba en gran momento de forma cuando se la produjo. Medias: Aun no ha debutado en la temporada

Alero/Escolta: (Dorsal 14): Salva Arco de 36 años y 1,96 altura. Renueva de la campaña anterior, cumpliendo su 4º temporada en el equipo. Es uno de los grandes almas de este Breogán y el gran capitán. Conforma con Sollazzo quizás una de las mejores parejas de “3s” de la liga. 13º temporada en la liga. Jugador muy intenso en defensa, es un anotador compulsivo cuando está en racha. Muy completo, tiene buen tiro y penetra con decisión al aro. También ayuda en el rebote. Muy competitivo. Sin duda el faro tanto dentro como fuera de la cancha, que intentará devolver al Breo al sitio que merece. Por su polivalencia, puede jugar de escolta. En un momento de forma muy elevado. Medias: En 18 min; 8,6 puntos con 2,2 rebotes con 64% triples (11-17) con 53% TC y 66% TL (4-6) (3º robos) (LIDER % T3)

Ala - pívot: (Dorsal 33): Iván Cruz de 29 años y 2,08 altura. Gran fichaje el de este interior procedente de Betis (ACB) quien vuelve a Lugo, 4 temporadas después. 3º temporada en la liga. Jugador de gran envergadura y capacidad anotadora que le encanta salir a tirar desde el triple y que debe seguir creciendo a las órdenes de Epi. Mucho talento y sacrificio. Grandísimo reboteador defensivo. Prácticamente se reparte al 50% los minutos con Kacinas y es un hombre muy importante en la rotación interior. Medias: En 19 min; 8,3 puntos con 5,8 rebotes con 46% TC con 35% triples y 75% TL (2º reb. totales) (3º reb.defensivos)

Pívot: (Dorsal 18): Seydou Aboubacar de 26 años y 2,07 altura. Center de Níger aunque también con nacionalidad costamarfileña, fichado procedente de Valladolid donde estuvo las últimas 2 campañas. Cumple su 4º temporada en la liga. Interior con gran físico y poderío en el rebote con buena intimidación, aunque eso sí no tiene rango de tiro. A mejorar sus % desde 4,60. Jugó en Palencia en la 14/15. Un jugador muy querido por la afición palentina y también muy querido entre la afición lucense. Jugador importante en el equipo y vestuario porque hace piña y suma, aunque de momento no ha empezado muy enchufado la 20/21. Medias: En 14 minutos; 3,7 puntos con 2 rebotes con 33% TC y 61% TL (8/13)

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE

(ESTÁN SIN ORDENAR, YA QUE HAY DISPARIDAD CON EQUIPOS QUE HAN JUGADO 4, 5, 6 O 7 PARTIDOS)

Palencia (medias): ptos anotados; 72,1 pts. () ptos recibidos; 70,2 pts. () 2 pts (50%) () 3 pts (33%) () T. Libres (72%) () reb totales (26,7) () reb def. (19) () reb ofens. (7,7) () asist. (11,1) () B. robados (5,3) () B. perdidos (10,1) () Faltas Cometidas (20,9) () Faltas Recibidas (18) ()

Breogán (medias): ptos anotados; 78,2 pts. () ptos recibidos; 76 pts. () 2 pts (51%) () 3 pts (39%) () T. Libres (75%) () reb totales (32) () reb def. (25,2) () reb ofens. (6,8) () asist. (11,5) () B. robados (7,7) () B. perdidos (12) ()

Faltas Cometidas (22) () Faltas Recibidas (21,8) ()

¿CÓMO LLEGA BREOGÁN Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 20/21?

Leche Río Breogán tiene un principal objetivo y es el de recuperar cuanto antes la categoría perdida que le corresponde por afición e historia, ascender a Liga Endesa (ACB) de nuevo. Ha configurado en verano una plantilla de garantías con buenos nombres y mimbres, con 4 importantes renovaciones y jugadores de gran nivel aterrizados, todos con experiencia en la categoría. “Epi” sigue al frente del proyecto tras la extraña temporada pasada cancelada por el COVID. Llegan en un grandísimo momento de forma con una única derrota y un equipo muy en forma.

Es un equipo muy poderoso en el rebote defensivo y conceden muy pocos rebotes de ataque al rival (de los mejores de toda la liga en esta faceta). Con un juego interior bastante poderoso en los “5s”. ES EL EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MENOS TRIPLES LANZA POR PARTIDO (20 POR ENCUENTRO). ES EL EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MAS TL LANZA POR PARTIDO (23,3 POR ENCUENTRO), SIENDO TAMBIÉN EL QUE MÁS ANOTA CON (17,7 ANOTADOS). ES EL 2º EQUIPO DE LA LIGA CON MEJOR RATING DEFENSIVO (98 puntos recibidos / 100 posesiones).

En ataque tienen multitud de vías de anotación por su calidad y suelen jugar a tanteadores relativamente elevados que a priori les benefician. Es un equipo con mucho poderío exterior y con jugadores por dentro que hacen daño. En defensa, es un equipo que tiene luces y sombras en los partidos, concediendo también bastantes puntos en muchos momentos concretos.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La confección de la plantilla se ha llevado a cabo para recuperar la mencionada categoría perdida y con una apuesta de nuevo muy clara por “Epi” como jefe de filas y totales riendas. Hay muchísima calidad en todo el roster, con 4 renovados (Soluade, Sergi Quintela, Ahonen y el capitán Arco), a los que sumamos la llegada de jugadores contrastados o en alza en la liga que conocen la categoría como (Sollazzo, Kacinas, Larsen, Erik, Cruz o Aboubacar). Mateo Díaz es el único “rookie”. Por fin coinciden en Lugo los hermanos lucenses “Kingtela” más la vuelta de Seydou.

Lo peor: A pesar de que el roster es de muchas garantías, es cierto que el juego interior (sobre todo con la inclusión de Kacinas reconvertido al “falso 4”), puede generar dudas por la existencia de únicamente 3 interiores puros. La baja por lesión, de uno de sus mejores tiradores perimetrales como es Ahonen, provoca que haya un jugador menos en rotación exterior. A mayores, en Lugo por antonomasia tienen una de las mejores aficiones de la LEB Oro, si no la mejor. Aunque esta temporada hay limitaciones de aforos por COVID, siempre hay una EXIGENCIA MÁXIMA por conseguir los objetivos planteados. A veces no es fácil, saber llevar esa sobrepresión añadida para un club histórico de la ACB y de la LEB Oro que no tiene otro objetivo, si no volver a ascender de nuevo.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: KEVIN LARSEN / SALVA ARCO

JUGADOR A SEGUIR: ADAM SOLLAZZO

El partido se disputará este DOMINGO 13 de Diciembre a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco Javier Bravo Loroño → colegio vasco), (Adrián Iglesias Ambrosio → colegio gallego) y (Elena Espiau Guarner → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-7b5a1b95-9d89-4b9e-0c93-08d89193618c