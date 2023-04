ICG Força - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de volver a la senda de la victoria ante Juaristi en una segunda parte a gran nivel con un tercer cuarto HISTÓRICO (anotamos 39 puntos y ello supone la anotación más alta en la historia del club en LEB Oro en un cuarto), nos hemos desquitado de la dura derrota en el derby ante San Pablo Burgos. Tras la derrota de Andorra, seguimos soñando con el ascenso a ACB el cual está ahora mismo a un único partido. Nos llega un choque muy importante ante un gran rival quien siempre se muestra competitivo, especialmente en su feudo. Visitamos a uno de los equipos clásicos de la LEB Oro, Força Lleida. Llevan al igual que la temporada 21/22 una campaña a gran nivel, siendo de nuevo uno de los equipos revelación del curso. Cumplen su 11º campaña en LEB Oro. Tras una complicada edición 20/21 donde descendieron en la pista a LEB Plata, pero intercambiaron sus derechos deportivos con el Barca B para mantener su plaza en LEB Oro, la 2021/2022 hicieron historia jugando la “Final Four” de Girona donde quedaron eliminados por el equipo anfitrión en semis.

ICG Força Lleida es un equipo situado 5º en la tabla con 19 victorias y 11 derrotas (19-11). De sus 19 victorias, 13 han sido como local y 6 fuera de su feudo. Acumula una buena racha de 2 victorias seguidas. Han renovado alguna pieza clave sumando grandes refuerzos. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos contando el PO, datan de 24 partidos jugados ante ellos, con 17 victorias palentinas y 7 ilerdenses (en Lleida 4-7 es el balance a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 19 enfrentamientos, 14 victorias para Palencia y 5 para Lleida, (siendo en Lleida 3-6 el balance para nosotros). En casa, han vencido 13/15 encuentros, siendo uno de los mejores equipos como locales de toda la liga.

Vienen de GANAR en Cáceres (64-84) sobresaliendo Juani Marcos con 15 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por (85-71) destacando Wintering con 25 de valoración.

Entrenados por el jovencísimo ilerdense de 32 años, Gerard Encuentra, a quien le espera un futuro brillante. Encuentra dirigió como primer entrenador durante 5 años seguidos al otro club de la ciudad (CB Pardinyes), a quien cogió en EBA y lo consiguió ascender a LEB Plata manteniéndole 2 temporadas seguidas lejos de los puestos de descenso. Le ha llegado la gran oportunidad de entrenar a un club con mucha historia (ha ampliado su contrato con el club de su tierra hasta 2024) y de momento ya está demostrando que hay mucha madera de coach ahí, con la mencionada consecución de la F4 de Girona. Da relevo a un clásico de los banquillos como es, Gustavo Aranzana. Siguen 3 jugadores de la temporada pasada. Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 25 años.

Vayamos a analizar la plantilla de ICG Força Lleida:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 10): Juani Marcos de 23 años y 1,88 altura. Medias: En 28 min; 11,5 puntos con 2,9 rebotes y 4,3 asistencias con 46% TC con 38% triples (54-141) y 79% TL (34-43) (5º asistencias) (2º perdidas) (4º minutos)

Escolta/Base: (Dorsal 13): Jaume Lobo de 25 años y 1,80 altura. Medias: En 13 min; 8,7 puntos con 1,7 rebotes con 40% TC con 35% triples (34-97) y 83% TL (46-55)

Alero: (Dorsal 7): Miguel González de 24 años y 2,01 altura. Medias: En 25 min; 6,5 puntos con 4,4 rebotes con 1,6 asistencias con 42% TC con 31% triples (29-92) y 68% TL (15-22)

Ala - Pívot: (Dorsal 16): Rubén López de 21 años y 2,03 altura. Medias: En 17 min; 7 puntos con 2,8 rebotes con 35% TC con 13% triples (3-23) y 78% TL (11-14)

Ala - Pívot: (Dorsal 21): Amadou Sidibe de 28 años y 2,03 altura. Medias: En 17 min; 3,8 puntos con 5,5 rebotes con 36% TC y 50% TL (6-12)

Banquillo

Base: (Dorsal 4): Rafa Villar de 18 años y 1,91 altura. Medias: En 17 min; 4,4 puntos y 1,7 asistencias con 31% TC con 25% triples (8-31) y 66% TL (18-27)

Escolta: (Dorsal 3): Álex Urtasun de 39 años y 1,93 altura. Medias: En 21 min; 10,6 puntos con 2,3 rebotes con 42% triples (57-134) con 41% TC y 76% TL (60-78)

Alero/Escolta: (Dorsal 6): David Cuellar de 25 años y 1,94 altura. Medias: En 10 min; 1,9 puntos con 1,9 rebotes con 41% TC, 25% triples (7-27) y 36% TL (4-11)

Alero: (Dorsal 0): Diogo Brito de 26 años y 1,98 altura. Medias: En 19 min; 7 puntos con 2,8 rebotes con 40% TC, 32% triples (35-108) y 54% TL (18-33)

Ala – Pívot: (Dorsal 24): Marko Bakovic de 30 años y 2,05 altura. Medias: En 18 min; 6 puntos con 5,4 rebotes con 25% TC, 19% triples (4-21) y 83% TL (10-12)

Ala – Pívot: (Dorsal 1): David Castellnou de 18 años y 2,00 altura. Medias: Apenas 2 min en 7 encuentros

Pívot: (Dorsal 33): Vasilije Vucetic de 26 años y 2,07 altura. Medias: En 24 min; 9,9 puntos y 4,3 rebotes con 47% TC con 33% triples (31-92) y 57% TL (56-97) (3º faltas cometidas)

Pívot: (Dorsal 77): Biram Faye de 23 años y 2,06 altura. Medias: En 9 min; 4,8 puntos y 2,7 rebotes con 66% TC y 81% TL (9-11)

ESTADÍSTICAS

Lleida (medias): ptos anotados; 79,5 pts. (5º) ptos recibidos; 76,7 pts. (9º) 2 pts (49%) (10º) 3 pts (34%) (6º) T. Libres (71%) (13º) reb totales (34,9) (3º)

reb def. (24,4) (3º) reb ofens. (10,5) (2º) asist. (15,2) (6º) B. robados (6,6) (9º) B. perdidos (12,7) (7º) Faltas Cometidas (20,3) (10º) Faltas Recibidas (21,8) (2º)

LLEIDA ES:

- 3º REB. TOTALES

- 3º REB. DEFENSIVOS

- 2º REB. OFENSIVOS

- 2º FALTAS RECIBIDAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82,6 pts. (4º) ptos recibidos; 72,2 pts. (2º) 2 pts (53%) (4º) 3 pts (34%) (8º) T. Libres (75%) (3º) reb totales (32,7) (9º) reb def. (22,6) (15º) reb ofens. (10,1) (4º) asist. (14,9) (8º) B. robados (7,9) (2º) B. perdidos (10,8) (17º) Faltas Cometidas (20,1) (14º) Faltas Recibidas (20,4) (10º)

PALENCIA ES:

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % TL

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA LLEIDA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El coach ilerdense Gerard Encuentra se ha hecho cargo del equipo catalán y está demostrando que a pesar de ser exultantemente joven, tiene un potencial enorme. De nuevo, está sabiendo sacar un gran jugo a una gran plantilla. El equipo llega en buen momento y a día de hoy a falta de 4 jornadas optan a absolutamente todo. El objetivo es volver a luchar por todo tras el gran precedente de la F4 de Girona e intentar volver a jugarla por 2º campaña consecutiva. Aunque en primer lugar, un objetivo más cercano puede ser el de asegurar el factor pista de cara a la primera eliminatoria del PO ascenso, lo cual llevan bastante encaminado.

El estilo de juego es atractivo. Muchos jugadores que son capaces de anotar con facilidad con un ritmo alto a tanteadores elevados, con varios jugadores que son capaces de generar mucho juego en forma de asistencias. El dominio del rebote (tanto defensivo como ofensivo), es otro de sus grandes pilares así como la fortaleza desde 6,75. Quizás, flaqueen bastante más en la defensa. Conceden bastantes puntos atrás (en parte, por la forma y estilo de juego mencionado) si bien han mejorado en esta faceta en las últimas 2 victorias. ES EL EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MÁS TRIPLES ANOTA POR PARTIDO (10,5) Y TAMBIÉN EL EQUIPO QUE MÁS TRIPLES INTENTA (30 POR ENCUENTRO). Es 5º en nº posesiones con 72,1 de media por choque.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La continuidad y renovación por varios años de un coach prácticamente “rookie” como es Encuentra, sin duda está siendo uno de los principales estandartes que explican el espectacular crecimiento de los ilerdenses. Pero tienen muchos más mimbres. Lo acompañan, una plantilla joven y también con algún que otro veterano, con mucho hambre por conseguir cosas importantes. La afición está ilusionada y contenta, poblando de nuevo como antaño las gradas del mítico Barris Nord. ¿Será el año de hacer historia?

Lo peor: Hoy en día, es complicado poner un “pero” al competitivo equipo catalán. Muy fiables en casa donde han vencido todos los encuentros disputados salvo 2 derrotas ante Coruña & Castelló (13/15) y siendo uno de los mejores locales de la liga. Quizás fuera es cierto que tienen bastante margen de mejora. La pasada 21/22 nos surgía la duda de si podían aguantar el “tirón” y esa excelente racha y no solo lo aguantaron, si no que se quedarían a apenas 2 partidos de ascender a ACB. Es un equipo que juega sin presión por subir. Si son capaces de aguantar ese tirón en la parte final de la 2º vuelta, y ser como hasta ahora bastante regulares, cuidado porque no tienen límites y pueden conseguir lo que se propongan. Aunque no cabe duda que la salida de Michael Carrera hace unas semanas dirección ACB (Gran Canaria), ha supuesto un duro revés. Carrera era la “super estrella” de la LEB Oro y gran referente

ilerdense. ¿Se repondrán los de Encuentra a esta importante baja o en cambio el resto del bloque dará un mayor plus si cabe?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: JUANI MARCOS

JUGADOR A SEGUIR: JAUME LOBO

El partido se disputará este VIERNES 28 de Abril a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco José Zafra Guerra → colegio valenciano), (Joaquín Lizana Moreno → colegio andaluz) y (Juan Gabriel Carpallo Miguelez → colegio castellano y leonés). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/56a03da4-2490-4e78-614a-08db3c164d81