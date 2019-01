Carles Marco ya es Palencia Baloncesto

Acudía el entrenador a la rueda de prensa de su presentación ya con el chándal del club palentino. Ese primer paso era solo un formalismo para hacer lo que más le gusta: baloncesto.

Su fichaje se anuncia durante la mañana y ya entrena por la tarde con una primera misión, levantar a una plantilla que parecía haber tocado fondo anímicamente el pasado domingo frente a Oviedo Baloncesto en su 6ª derrota consecutiva.

Se suele decir que cuanto más se sube más dura es la caída, y es lo que exactamente ha ocurrido con el plantel de un Chocolates Trapa Palencia que hace poco más de un mes rozaba la perfección en ataque.

Desde entonces a esta parte, la media superior a 80 puntos encajados ha permanecido inalterada y han descendido alarmantemente las sensaciones en ataque. Poco o nada quedaba de aquel equipo de juego alegre y rápido del pasado. La mochila de las derrotas pesaba demasiado en la espalda y la mente de los jugadores colegiales.

Es justo comentar que ninguno de los objetivos de la temporada se ha perdido en absoluto, el parcial de 11-3 en victorias de las primeras jornadas ha sido suficiente colchón para que la sangre no llegue unos metros más allá del nuevo pabellón municipal. Era evidente que había algo que cambiar si no se quería tirar por tierra el primer año en la nueva casa, la temporada que (de momento) será recordada como de mayor afluencia de público. Importante ese aspecto.

El anterior entrenador, Alejandro Martínez se despidió ayer por carta, quizá también cansado de la situación y solo 24 horas después ya hay un gallo nuevo en el corral. Pedía el presidente Gonzalo Ibáñez un motivador y ya lo tiene. Por delante, un reto ilusionante y muchas cosas por analizar.

En sus primeras declaraciones Carles Marco no ha querido valorar en profundidad qué es lo que ha ocurrido para llegar a esta situación. “Son cosas que pasan. Encadenas varias derrotas y entras en una vorágine. Pero este equipo ha jugado este año muy bien a baloncesto”

También ha resaltado que solamente piensa en llegar a Castellón el viernes y competir. “Dicen que a entrenador nuevo victoria segura y ojalá sea así. No hay mucho tiempo para cambiar cosas ni quiero hacerlo, me basta con cambiar la energía de mis jugadores, las caras… que vuelvan a disfrutar jugando a baloncesto”. Ha comentado en referencia al partido de hace una semana frente a Barcelona B que vivió en directo: “Jugando al baloncesto tienes que ser feliz, pero dando el 100% en defensa y ataque. Yo soy ex-jugador y puedo saber qué piensa el vestuario. Quiero un juego alegre, pero mucho más agresivo en defensa. Quiero que sean un equipo”.

Respecto a la llegada de alguna incorporación ha señalado: “Aún es pronto, vamos a competir este fin de semana. Yo también tengo que adaptarme a los jugadores que tenemos para que esto funcione”.

Ha sido enfundarse la sudadera y Carles Marco inmediatamente piensa como parte del club: “Es un reto y hay presión, pero soy competidor y soy ambicioso. Me gusta ganar y ahora estoy aquí a muerte con el club y con los jugadores”. Lo dice con mirada fija, segura y asintiendo en cada frase. “He sido compañero de Urko e incluso he ido de vacaciones con él” señala en referencia a algunas declaraciones de juegos ya del pasado. “Necesitamos a la afición. Sé que los aficionados de Palencia pueden encender este pabellón y me eso me gusta. Cuanto más nos apoyen, más fácil será salir. Solamente puedo prometer el máximo esfuerzo y dedicación.” Ha concluido.