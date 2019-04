Análisis Chocolates Trapa Palencia - Melilla Baloncesto

Después de conseguir una nueva victoria en la visita a tierras gallegas ante COB, que nos hace oficializar por 6º temporada de las 10 que llevamos en LEB Oro la disputa de un nuevo PO de ascenso, toca recibir en el último partido en casa de la liga regular, a Melilla. Jugaremos ante uno de los clásicos de la competición y una de las mejores plantillas de la LEB Oro. Melilla Baloncesto. El decano en esta categoría, ha disputado las 23 ediciones que tiene de historia la LEB Oro y es un auténtico clasicazo de la categoría.

Melilla es un equipo situado 7º en la tabla con 19 victorias y 13 derrotas (19-13). De sus 19 victorias, 9 han sido en casa y 10 fuera de Melilla. Encadenan una malísima racha en el tramo final de liga, ya que han perdido 4 de los últimos 5 partidos jugados. Melilla es un equipo que consiguió el ascenso a ACB en la 15/16, aunque no pudo materializarlo . Tras varias temporadas rindiendo a un nivel muy bajo para su plantilla top de cada año, la pasada 17/18 volvió a jugar una final de PO de ascenso a la ACB aunque no pudo ascender, perdiendo ante Manresa. Los de Alcoba fuera de casa, llevan un balance de 10/16 encuentros vencidos (siendo un equipo bastante equilibrado en su rendimiento en casa y fuera) .

Vienen de GANAR a Cáceres (78-76), destacando Agada con 14 puntos y 17 de valoración. El precedente del partido de IDA en Melilla, fue derrota por (77-74) destacando Jorge Sanz con 23 de valoración . Partido muy importante de cara al basket-average porque ambos equipos llegan empatados.

Entrenados por Alejandro Alcoba quien cumple su (6º temporada en Melilla). Melilla ha sufrido temporadas muy decepcionantes los últimos años (incluso descendieron en la 12/13 aunque finalmente no se llevó a cabo). Pero es cierto que en las últimas campañas, han remontado el vuelo. Lo mencionado del “ascenso” en la 15/16, más llegar a la final del PO en la pasada season, tiene mérito aunque es casi lo esperado de un auténtico plantillon que debería luchar por esos retos año año y esa irregularidad es la que muchas veces se critica. Han renovado 1 jugador . Tienen 3 debutantes en la liga . La media de edad es de 25,8 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Melilla Baloncesto:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 30): Josep Franch de 28 años y 1,92 altura. El base catalán recaló en Melillaprocedente de Guipúzcoa de ACB en el verano de la 15/16, para después jugar la siguiente temporada en Lugo. Las últimas campañas de su carrera las ha jugado casi por completo en ACB (Joventut, Murcia, Sevilla, Guipúzcoa, etc) y ahora ha decidido retornar a la ciudad Autónoma fichado procedente de Betis en ACB. 3º temporada en la liga (2 en Melilla). Uno de los mejores bases de la categoría. Acumula 219 partidos jugados en ACB. Base ante todo director con excelente lectura y visión de juego y gran capacidad de liderar al equipo en la pista (especialista en P&R). Además buen penetrador 1vs1 y rápido de manos en la defensa. Le falta mejorar su tiro de media – larga distancia aunque ha progresado los últimos años. También aporta mucho en el rebote. El fichaje estrella sin duda. El timón y base titular quien sigue demostrando que es un base diferencial en la categoría . Medias: En 27 minutos; 9,2 puntos con 4,2 asistencias y 3,9 rebotes con 36% TC con 34% triples y 79% TL

* EN PRINCIPIO JUGARÁ, AUNQUE SE HA PERDIDO LAS ÚLTIMAS 7 JR POR ACUMULACIÓN LÍQUIDO TOBILLO DERECHO Escolta : (Dorsal 10): Txemi Urtasun de 34 años y 1,92 altura. Un viejo rockero navarro vuelve a la LEB Oro, categoría que no pisaba desde la 08/09 (Lucentum). Desde entonces, no ha hecho otra cosa si no jugar en ACB donde acumula 12 temporadas y casi 340 partidos . Fichado procedente de Betis, cumple su 5º temporada en la liga. Un lujo tenerlo en la LEB Oro. Si bien es cierto que su última parte de su carrera deportiva, ha estado condicionada por las lesiones con multitud de problemas físicos los últimos 2 años . Melilla se ha arriesgado a ficharlo aun con esa circunstancia y la cosa no está saliendo nada mal aunque lamentablemente esas lesiones se han vuelto a producir. Si está sano, es jugador top. Se trata de un escolta muy anotador con multitud de recursos, gran tiro de media y larga distancia, generándose además sus propios lanzamientos. Le cuesta más defender, lo cual es uno de sus debes. Pero tiene buena visión de juego y también ayuda mucho en el rebote. Como decía, las lesiones no han quedado olvidadas y se le han vuelto a reproducir, si bien se espera que llegue sano al tramo final liguero y al PO . Medias: En 25 minutos; 13,3 puntos con 2,8 rebotes con 2,8 asistencias con 40% triples con 45% TC y 80% TL

Escolta/Alero : (Dorsal 31): Caleb Agada de 24 años y 1,93 altura. Gran fichaje procedente de Pratdonde se destapó como una de las grandes sensaciones de la pasada LEB Oro en su debut y donde hizo historia con el equipo “potablava” llegando a jugar las semis del PO, precisamente ante Melilla. De ahí la fijación de Melilla en este jugador canadiense con pasaporte “Cotonou” (Nigeria) que fue ex compañero de Berhanemeskel en la universidad. 2º temporada en la liga. Internacional absoluto con Nigeria . Un “2” que puede jugar al “3” con un portento físico tremendo lo que le hace ayudar mucho en el rebote, que tiene una aceptable muñeca sobre todo de media distancia (no se prodiga tanto a lanzar de 3 donde debe mejorar y de hecho, lo está haciendo), es fuerte en las penetraciones siendo gran finalizador y gran capacidad de trabajo también en defensa junto a capacidad para el robo con manos muy rápidas. Un competidor nato. Hace una de las mejores parejas exteriores, si no la mejor, junto con Urtasun de la categoría . Medias: En 24 min; 11,9 puntos con 6,4 rebotes con 45% TC con 41% triples y 70% TL ( LIDER en robos) ( 4º perdidas)

Ala – Pívot : (Dorsal 23): Gediminas Zyle de 30 años y 2,10 altura. Jugador lituano que cumple su 4º temporada en la liga y es un fichaje procedente de Palma. “4” abierto . Jugador muy móvil, difícil de defender y con amenaza desde el 6,75 que ha mejorado cerca del aro donde cada día es más fiable y seguro. Muy coordinado para su estatura con gran envergadura. Tuvo una enorme progresión en la liga en su puesto durante su 2º temporada en tierras coruñesas y a partir de ahí, ha seguido demostrando que cada año va a más . De menos a más en la liga . Medias: En 23 min; 9,3 puntos con 4,1 rebotes con 36% triples con 49% TC y 69% TL

Pívot : (Dorsal 12): Darko Balaban de 29 años y 2,11 altura. Center serbio fichado procedente de la liga de su país (Borac), donde promedió (9 pts / 4,4 reb). Debuta en la liga. De perfil claramente defensivo, es un auténtico muro principalmente en la defensa, lo cual es su gran fuerte. También aporta rebote e intimidación, es seguro finalizando en P&R y puede lanzar ganchos jugando de espaldas al aro. Su punto débil, las pérdidas de balón y que no tiene rango de tiro, sufriendo ante pares más móviles. Pocos jugadores en la liga hay, con ese perfil. Uno de grandes referentes en la zona melillense y uno de los jugadores más mejorados del equipo en la 2º vuelta . Medias: En 16 minutos; 7,5 puntos y 4,6 rebotes con 61% TC y 74% TL

Banquillo

Base : (Dorsal 6): Javi Marín de 26 años y 1,93 altura. Fichaje procedente de LEB Plata (Morón)donde estuvo los últimos 3 años. Debuta en la liga. Base de mucha intensidad sobre la pista, buen asistente e ideal para jugar a campo abierto con aceptable tiro exterior. A mejorar, la defensa donde sufre ante pares más físicos. Ejerce la función clara de 2º base y más tras la salida de Olivier. De más a menos en su rendimiento . Medias: En 14 minutos; 2,6 puntos con 1,8 asistencias con 37% TC con 24% triples (8/33) y 46% TL (6/13)

Alero/ Ala – Pívot : (Dorsal 33): Jonathan Gilling de 27 años y 2,03 altura. El alero internacional danés fue fichado procedente de Coruña y cumple su 3º temporada en la liga. Es un especialista en el tiro, jugador completo y versátil ya que puede jugar de “4”. Ayuda en el rebote. Esa polivalencia, le permite postear a su par en momentos concretos y sacar ventaja por dentro. Ha bajado con respecto a la temporada pasada claramente su anotación, también su aportación reboteadora y sobre todo sus % desde 6,75. Aunque tiene mayor competencia. Se esperaba bastante más de él cuando llegó pero aun así, siempre peligroso. Medias: En 20 minutos; 6,8 puntos con 3,3 rebotes con 37% triplescon 37% TC y 74% TL

* ES BAJA POR LESIÓN MUSCULAR EN SU ABDUCTOR Alero : (Dorsal 21): Juan Rubio de 23 años y 1,98 altura. El alero murciano, venía de no jugar prácticamente nada la 17/18 y ha sido la única renovación del equipo. 2º temporada en la liga. Es un experto tirador de 3, en lo cual basa el 90% su juego. Pero también sabe hacer más cosas. Con buen físico, sigue progresando. Ha pasado de ser el último jugador en la rotación exterior, a en esta 18/19 ser uno de los 4 jugadores perimetrales pero se le está haciendo larga la temporada . Medias: En 16 minutos; 4,1 puntos con 2 rebotes con 32% triples con 33% TC y 50% TL (3/6)

Alero/ Ala – Pívot : (Dorsal 44): Erikas Kalinicenko de 21 años y 2,00 altura. El alero alto fue fichado procedente de Cazorla en EBA, está vinculado al equipo EBA (Enrique Soler), y con el LEB Oro solamente refuerza los entrenos y ayuda jugando cuando se le necesita. Debuta en la liga. Jugador con grandes recursos, muy buen reboteador y con gran lanzamiento desde más allá del 6,75. Capacidad para postear en ciertos momentos determinados. Medias: Apenas 5 min en 10 partidos

Pívot : (Dorsal 17): Vasilije Vucetic de 22 años y 2,07 altura. Interior serbio quien jugó en Sammic cedido por parte de Bilbao, el tramo final de la pasada campaña. 2º temporada en la liga. Formado en la cantera de Olimpia de Ljubiana, cuenta con experiencia en ACB y en Eurocup con Bilbao. Se trata de un pívot móvil y versátil con mano desde 6,75, buen reboteador y con mucha calidad sobre todo de espaldas al aro. Se perdió casi la mitad de la temporada en la 1º vuelta por una lesión, pero afortunadamente está totalmente recuperado . Aunque lo cierto es que aún no está dando todo el nivel que se le presupone y le está costando adaptarse al equipo. Debería de dar un salto de calidad al juego interior melillense . Medias: En 16 minutos; 7,1 puntos y 3 rebotes con 46% TC con 26% triples y 76% TL

Pívot : (Dorsal 13): Felipe Dos Anjos de 20 años y 2,18 altura. Uno de los techos de la liga. Llega en calidad de cedido por parte del Real Madrid (en principio solo era hasta Enero, pero ambas partes lo prorrogaron hasta final de campaña) y procede de San Pablo Burgos en ACB (aunque su presencia fue testimonial pues sólo jugó 16 minutos en 4 partidos de la 17/18). En LEB Oro con Oviedo ya dejó un importante rendimiento, ganando además la Copa Princesa por lo que conoce bien la liga. 2º temporada en la liga. Es de la generación dorada de la cantera del Real Madrid (coincidió con Dino Radoncic y con un jugador que va para leyenda como es Luka Doncic). Es un diamante en bruto. Tiene que seguir formándose pero va para jugador importante de basket. Mucha proyección, gran físico y talento. Intimidador y juega por encima del aro con capacidad fácil para el mate. Cuando gane aún más físico puede ser muy difícil de superar. Su caballo de batalla, los TL. Hasta ahora, está siendo un hombre clave en la pintura y aportando gran trabajo a los de Alcoba . Medias: En 20 minutos; 8,2 puntos y 5,2 rebotes con 65% TC y 65% TL (46/70) ( 2º mates) ( 3º % T2)

Melilla (medias): ptos anotados; 74,5 pts. (12º)

ptos recibidos; 74,2 pts. (8º)

2 pts (50%) (6º)

3 pts (34%) (9º)

T. Libres (71%) (13º) MELILLA ES 3º REB.TOT

reb totales (34,8) (3º)

reb def. (25,2) (4º)

reb ofens. (9,6) (8º)

asist. (14,1) (10º)

B. robados (7,4) (8º)

B. perdidos (13) (7º)

Faltas Cometidas (18) (10º)

Faltas Recibidas (17,6) (14º)

Palencia (medias): ptos anotados; 79,6 pts. (2º)

ptos recibidos; 79,1 pts. (16º)

2 pts (51%) (5º)

3 pts (34%) (7º)

T. Libres (71%) (12º) PALENCIA ES EL 2º MEJOR ATAQUE, 3º PEOR DEFENSA,

reb totales (34,2) (5º) Y 2º F.RECIBIDAS

reb def. (24,7) (6º)

reb ofens. (9,5) (9º)

asist. (16) (4º)

B. robados (7,8) (5º)

B. perdidos (12,6) (10º)

Faltas Cometidas (17,3) (15º)

Faltas Recibidas (20,3) (2º)

¿CÓMO LLEGA MELILLA Y CUAL ES EL OBJETIVO DE LA 2º VUELTA EN LA TEMPORADA 2018 / 2019?

Alejandro Alcoba sigue al frente de la nave melillense, gozando de la total confianza de la directiva y del proyecto. Tras unas temporadas con más sombras que luces, parece que la 2015/2016 supuso un punto de inflexión en el club. A partir de ahí se ha rendido mejor las sucesivas campañas conforme a lo que todo el aficionado de la liga espera, del que ha venido siendo el mayor presupuesto de la categoría o de los mayores en los últimos años (ahora algo menos tras el descenso de Betis y Bilbao). En la presente 18/19, se ha formado otro buen grupo de jugadores y gran plantilla. El equipo que empezó con mucha irregularidad la temporada, parece que cogió a continuación la buena senda de resultados y rendimiento. Sin embargo, se ha vuelto a las andadas de principio de temporada influido también por las lesiones de jugadores importantes y llega al partido en un mal momento de forma, de sensaciones y con derrotas acumuladas. El objetivo tras jugar la final PO en la 17/18, no es otro que volver a pelear arriba del todo e intentar conseguir un ascenso a la máxima categoría (a día de hoy jugarían fuera la 1º ronda de PO). En cuanto a su estilo de juego, se trata de un equipo alegre que aunque no anota en exceso, le gusta jugar a ritmo alto con posesiones cortas. En defensa, es un equipo bastante fiable con jugadores de mucho físico tanto en posiciones interiores como exteriores y con capacidad para el robo. En general, su ataque y defensa está bastante compensado.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Un año más, es un plantel de mucha calidad en cualquiera de sus posiciones. Una buena mezcla de veteranía y juventud de jugadores nacionales o extranjeros. Vuelta a Melilla de jugadores clásicos de la liga (Franch), fichajes de jóvenes al alza (Marín o Rubio), fichajes de veteranos nacionales (Urtasun), o la llegada de producto no nacional cuyas temporadas anteriores ya se destaparon en LEB Oro (Agada, Vucetic, Zyle, Dos Anjos o Gilling).

Lo peor : Como ha ocurrido en campañas pasadas, ha habido una profunda renovación del equipo. De hecho solo Juan Rubio renovó. Es una plantilla que aunque tiene mucha experiencia y también en la liga, ha perdido piezas básicas en el juego y no se ha acabado de conjuntar 100% hasta ahora. Veremos si en PO pesa más esa experiencia necesaria para llegar lejos que sí que tienen y repiten lo de la 17/18 o si por el contrario, vuelven a la tendencia de temporadas anteriores. A ello se suma la baja durante las últimas jornadas de una pieza clave como Urtasun, lo cual ha lastrado bastante al conjunto norteafricano.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : JOSEP FRANCH

JUGADOR A SEGUIR : CALEB AGADA

El partido se disputará este VIERNES 26 de Abril a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco), (Jorge Muñoz García → colegio andaluz) y (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/