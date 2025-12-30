Misión imposible reservar alojamiento en Nochevieja: la ocupación rural roza el 100% y se convierte en el motor de la Castilla y León vaciada

Reservar un alojamiento rural en Castilla y León para despedir el año se ha convertido en una misión imposible. Según ha explicado Luis Chico, presidente de Turismo Rural en Castilla y León, en una entrevista en COPE Castilla y León, la ocupación general para estas fechas se sitúa en torno al 90-95%. Esta cifra es similar a la de años anteriores y supone un buen cierre para un mes de diciembre que ha sido "muy bueno para el sector".

El auge de las reuniones familiares

El perfil principal del visitante es el turismo familiar, aunque en Nochevieja se incorporan también los grupos de amigos. Chico señala que muchos son "gente de nuestra tierra" que trabaja fuera y aprovecha estas fechas para reunirse. Eligen las casas rurales porque "los pisos de las ciudades, cada vez, son mucho más bonitos, pero más pequeños", y necesitan espacio para juntar a toda la familia.

La alta demanda también responde a la calidad de la oferta. "Podemos presumir y sacar el pecho de que somos líderes, no solamente por el número de alojamiento, sino también por el nivel de servicios y confortabilidad que tienen nuestras casas", ha afirmado Chico. El presidente del sector destaca que la gente busca "esa tranquilidad, ese sosiego, esas lumbres" que ofrecen los pueblos, donde se ubica el 85% de los alojamientos rurales.

Un motor económico contra la despoblación

Este flujo de visitantes es una inyección económica vital para los pequeños municipios. "La gente consume, y ese tipo de consumir, pues ayuda de alguna manera", explica Chico. Los turistas llenan los bares, visitan los museos y compran productos agroalimentarios locales como dulces, lechazo o embutidos, consolidando a la región como "la despensa de España".

El impacto es tal que, como anécdota, Chico ha comentado que el cura de su pueblo reconoció que en la Misa del Gallo "hay más gente de fuera que de los del pueblo". En este sentido, ha añadido que "la Navidad vista y vivida dentro de lo que es un pueblo es mucho más navideña", ya que tiene un brillo "mucho más familiar".

Por todo ello, el presidente de Turismo Rural en Castilla y León ha sido tajante: "El turismo rural se ha convertido en una herramienta importante para combatir la despoblación". Chico, que se ha puesto como ejemplo al ser un madrileño que lleva 18 años en un pueblo de Valladolid, ha pedido a la administración más inversión en lo rural para que la gente pueda volver y disfrutar de la realidad del campo.