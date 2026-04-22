La Iglesia en Castilla estrena su himno de su Asamblea Eclesial con un fin solidario

Iglesia en Castilla ha presentado este miércoles el himno oficial de su Asamblea eclesial, que tendrá lugar en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo. La composición es obra del cantautor zamorano Rogelio Cabado y lleva por título ‘Renovados para la misión’, el mismo lema del encuentro. La canción funcionará como hilo conductor del evento y ya se encuentra disponible en plataformas como YouTube.

El himno busca reflejar la síntesis espiritual de la Asamblea, inspirando a los más de 300 delegados de nueve diócesis castellanas. La letra aborda la confianza en Cristo, la acción del Espíritu Santo y la esperanza de un pueblo llamado a evangelizar afrontando retos como la creciente secularización y la despoblación. Además, todos los ingresos que generen sus reproducciones y descargas se destinarán íntegramente a Cáritas Autonómica de Castilla y León, ya que Cabado ha cedido todos los derechos.

Un himno vivo para personas inquietas

El compositor ha explicado que el encargo fue "un gozo y una satisfacción", comparando el proceso con "contemplar en líneas generales la construcción de una catedral". Para su creación, Cabado se inspiró en los documentos preparatorios de la Asamblea y en la rueda de prensa de presentación, textos que ha calificado como "muy iluminadores y muy motivadores". Su objetivo era claro: "Quería que fuese un himno renovado, vivo, nuevo, con un estilo abierto y dinámico, propio de personas renovadas e inquietas a la luz del Espíritu Santo".

Aunque la inspiración surgió con naturalidad, el autor ha reconocido que la fase de grabación fue exigente. "Ha habido que coordinar en muy poco tiempo a un equipo formidable de músicos, vocalistas y técnicos que han hecho una labor realmente preciosa", ha señalado. Cabado ha concluido con un deseo: "Ojalá que se cante mucho, se disfrute, pero sobre todo que llegue a la gente, y especialmente a los jóvenes, que están hambrientos del mensaje de Jesús de Nazaret".

Más de 30 años de trayectoria musical

Rogelio Cabado es una figura destacada en la música cristiana en España. Con más de 25 discos publicados desde 1995, su estilo abarca géneros muy diversos, desde el pop rock hasta el reguetón o el chill out. El denominador común de su obra es el uso de la música como una herramienta de formación, con un foco especial en los más jóvenes.

Entre sus trabajos más relevantes se encuentra la coordinación musical del V Centenario de Santa Teresa de Jesús y del I Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Su creación más reciente es el musical ‘Más allá’, una obra sobre la sensibilidad vocacional. Además de su faceta musical, Cabado ha diseñado vidrieras para capillas, es poeta y ha impartido numerosos cursos y conciertos.