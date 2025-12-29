Así quedan las fiestas locales de Castilla y León en 2026: consulta el calendario laboral por provincias

El 2025 va llegando a su fin y lo habitual en estos días es ir echando un vistazo a cuándo podremos tomarnos unos días de descanso en el año que está por venir. La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario laboral de 2026, que contará con un total de catorce días festivos. Esta cifra incluye las celebraciones de ámbito nacional, las autonómicas y las de carácter local, establecidas por cada ayuntamiento. La elaboración del calendario se ha realizado tras consultar al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y someterlo a información pública, sin recibir ninguna sugerencia en contra.

El decreto respeta las fiestas tradicionales y traslada al lunes siguiente los dos festivos que coinciden en domingo: el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución). Así, los festivos para toda la comunidad serán el 1 y 6 de enero, 2 y 3 de abril, 23 de abril (Día de Castilla y León), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 7 y 8 de diciembre, y 25 de diciembre.

Las fiestas locales de cada provincia

Hay que tener en cuenta que la Junta aprueba el calendario laboral para 2026 con 14 festivos, incluyendo los días propios que cada ayuntamiento ha fijado para sus municipios. Son los siguientes:

Ávila

En Ávila, los festivos locales serán el sábado 2 de mayo, día de San Segundo, patrón de la ciudad; y el jueves 15 de octubre, en honor a Santa Teresa de Jesús, con procesiones y actos de devoción en el convento de La Santa.

Catedral de Ávila

Burgos

El Ayuntamiento de Burgos ha fijado como festivos el viernes 12 de junio, conocido como el Curpillos o Fiesta del Parral, una jornada campestre con música y gastronomía; y el lunes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, que se celebra con desfiles de Gigantones y Gigantillos.

Alamy Stock Photo Burgos capital

León

Para León, se prevé que los festivos sean el miércoles 24 de junio (San Juan), que inaugura el verano con hogueras y verbenas; y el lunes 5 de octubre (San Froilán), celebrado con la tradicional romería de La Virgen del Camino.

Europa Press Museo Casa Botines de Gaudí, en León capital.

Palencia

El calendario de Palencia establece como días no laborables el lunes 2 de febrero, día de Las Candelas, en honor a la Virgen de la Calle; y el miércoles 2 de septiembre, festividad de San Antolín, donde los ciudadanos cumplen con el rito de beber agua del pozo de la cripta de la Catedral.

Alamy Stock Photo Ciudad de Palencia, vista panorámica

Salamanca

En Salamanca, las fiestas locales serán el viernes 12 de junio, día de San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad; y el martes 8 de septiembre, en honor a la Virgen de la Vega, co-patrona, cuya imagen es llevada en procesión por mujeres ataviadas con el traje típico.

Alamy Stock Photo La gente y un perro caminan por el puente romano ascendente con la ciudad de Salamanca y la catedral al fondo

Segovia

Segovia ha establecido como festivos locales el lunes 29 de junio, San Pedro, y el lunes 26 de octubre, día de San Frutos. Esta última festividad se traslada al lunes por caer en domingo y se celebra con la tradicional “pasada de la hoja del santo” en la Catedral.

Alamy Stock Photo Vista panorámica del Acueducto de Segovia en verano

Soria

La provincia de Soria celebrará el jueves 25 de junio, en plenas Fiestas de San Juan, de Interés Turístico Nacional, y el viernes 2 de octubre, día de San Saturio, patrón de la ciudad, con una procesión de sus reliquias por la tarde.

Alamy Stock Photo Vista de la Plaza Mayor en la ciudad medieval española de Soria

Valladolid

En el caso de Valladolid, prevé tener como festivos el miércoles 13 de mayo, día de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad; y el lunes 8 de septiembre, en honor a la Virgen de San Lorenzo, con la tradicional procesión sobre una alfombra de flores en la Plaza Mayor.

Alamy Ayuntamiento, edificio público de estilo ecléctico del siglo XIX, en la Plaza Mayor de la ciudad de Valladolid

Zamora

Finalmente, Zamora tendrá como festivos locales el lunes 25 de mayo, día de La Hiniesta, con su tradicional romería; y el lunes 29 de junio, San Pedro, jornada en la que la ciudad acoge la popular feria de la cerámica y del ajo.

Alamy Stock Photo Catedral de Zamora

Así queda el calendario laboral para 2026. En total 14 festivos, incluyendo los días concretos que se fijan por parte de los gobiernos locales para un año que tendrá 365 días, ya que no es un año bisiesto.