No pudo ser. La Cultural acabó entregando el partido ante un voluntarioso rival que nunca dio el partido por perdido. El Santo Domingo, tras una gran último cuarto, fue capaz de terminar con la oposición del favorito y de una grada que volvió a acudir a la llamada del baloncesto.

Si bien los dos primeros cuartos acabaron con una manifiesta igualdad en el electrónico (44-41), el desenlace del tercer cuarto invitaba a algo más que al optimismo (72-57).

No estuvo fino el conjunto de casa en esos instantes. Nada de eso. Se ganaba de quince faltando diez minutos. Difícil de explicar, aunque esas cosas ocurren en el deporte. No hubo forma de parar desde el banquillo la crisis y los de Betanzos no tuvieron piedad. Fue una enorme sorpresa para los presentes y un regalo para el equipo de fuera.

Destacar que estuvo presente en el partido Felix de la Fuente. El histórico jugador del Elosúa acudió a la cita al igual que otros 1600 espectadores. Los aficionados de la canasta en nuestra ciudad no le olvidan y nunca le olvidarán.