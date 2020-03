Si vas a León en Semana Santa 2020, no te pierdas...

Hay numerosos motivos para visitar León durante la Semana Santa 2020, declarada de Interés Turístico Internacional. Además de las procesiones que atraen a miles de turistas existen otras alternativas de ocio que pasan por conocer la naturaleza, el patrimonio artístico y la gastronomía. Tampoco te puedes perder tradiciones como el juego de las chapas o salir a tomar limonadas por el Barrio Húmedo, algo clásico y único en la provincia de León.

Por otro lado, en la capital leonesa, durante la noche de Jueves Santo, se celebra una procesión pagana denominada “El entierro de Genarín” que reúne a miles de personas, sobre todo jóvenes, que recuerdan a Genaro Blanco, un pellejero, de mal vivir, que murió atropellado por el primer camión de la basura que tuvo León y al que han dedicado coplas y poesías numerosos escritores. Los asistentes a la procesión brindan con orujo en su honor.

Hablar de Semana Santa en León es mirar a la gastronomía: el potaje de garbanzos, el bacalao y las torrijas no pueden faltar en un buen menú y, por supuesto, esa limonada que desde siglos se tomaba en todas las casas y que hoy se puede degustar en todos los bares y establecimientos hosteleros. Se elabora añadiendo al vino limones, naranjas, pasas, hijos, canela y algún licor. Hace años era típica la frase “vamos a matar judíos” para salir a tomar unas limonadas.

A lo largo de toda la provincia son cientos los restaurantes que ofrecen platos típicos de todo tipo, sin olvidar los excelentes embutidos como la cecina de León, el chorizo o la morcilla leonesa. En el pueblo de Jiménez de Jamuz se sirve “la mejor carne de buey del mundo”, en el restaurante el Capricho. En la capital leonesa destacan dos restaurantes con estrella Michelín: Cocinandos y Pablo, junto a otros muchos que no dejan indiferente a sus clientes. En cuanto a los vinos, tenemos dos denominaciones de origen, DO Bierzo y DO León, para los amantes del buen comer y beber.

Cinco puntos de interés.

Palacio del Conde Luna. Situado en el casco antiguo, cerca del famoso Barrio Húmedo y enfrente del Mercado del mismo nombre, hoy día es un lugar básico para conocer la historia de León Cuna del Parlamentarismo. En esta ciudad se celebraron la primeras cortes democráticas en 1188 y este palacio es el Centro de Interpretación y museo del Reino de León. La entrada es gratuita.

Casa Botines de Gaudí. Una visita obligada, junto con la Catedral de León. Es uno de los tres edificios que el arquitecto catalán realizó fuera de su tierra. Se encuentra en el centro de la ciudad, en la Plaza de San Marcelo, con aires modernistas de castillo medieval, y ofrece visitas guiadas muy interesantes a precios entre 10 y 12 euros.

NiMÚ Azotea. Si quieres disfrutar de unas vistas espectaculares de la Catedral de León y del resto de la ciudad, ésta es tu terraza. Ubicada en la última planta del Hotel Conde Luna, con entrada por la calle General Lafuente, es un lugar acogedor para charlar, tomar un aperitivo, un café e incluso comer en su restaurante. Los precios oscilan entre los 20 y los 35 euros para un tipo de cocina mediterránea y con opciones vegetarianas.

Ruta de los Monasterios. Muy cerca de León capital, a unos 35 kilómetros, es una excursión preciosa que se puede hacer en medio día.

Son los monasterios cisterciences de Sandoval y Gradefes, el mozárabe de San Miguel de Escalada y las ruinas de San Pedro de Eslonza. A partir del mes de mayo se podrán visitar con guía de forma conjunta. Habitualmente las entradas son gratuitas.

Las Médulas. Si visitas León en Semana Santa debes apartar un día para el turismo de naturaleza. La provincia es muy grande y diversa y bien merece una parada en Las Médulas, en la comarca de el Bierzo. Las minas de oro que explotaron los romanos en el siglo I y que son Patrimonio de la Humanidad. Se pueden realizar varias rutas por el yacimiento entre castaños centenarios. El precio de entrada es de 3 euros y 2 cuando se trata de grupos.

DÓNDE HACERSE UNA FOTO

El banco de Gaudí en plena calle. Es el lugar ideal para llevar el recuerdo de León. Se encuentra delante de la Casa Botines, el edificio realizado por el arquitecto catalán, ubicado en la Plaza de San Marcelo. Te puedes sentar en el banco junto a la escultura de Antonio Gaudí, a tamaño natural, realizada en bronce por el escultor ovetense José Luis Fernández.

Otro lugar que todos los turistas eligen para fotografiarse lo tenemos en la Plaza de la Catedral: el nombre de León con letras gigantes de bronce.

TRES PLATOS TÍPICOS

El bacalao es el plato propio de la Semana Santa leonesa, de los viernes de cuaresma, por aquello de “no comer carne”. Se puede preparar de muchas formas pero la más típica es al ajo arriero, es decir, con aceite, ajos, pimentón y huevos cocidos de acompañamiento.

El potaje o garbanzos de vigilia tampoco faltan en las mesas de León. Se toma en las casas particulares y en todos los bares y restaurantes. Según los diferentes menús se elaboran con bacalao y espinacas o con arroz y un refrito de pimentón.

La sopa de truchas es otro plato que hace las delicias de leoneses y visitantes. Se sirven incluso como tapa acompañando al vino, corto de cerveza o la clásica limonada de Semana Santa. Son unas sopas de ajo para entrar en calor aderezadas con carne de trucha. Un plato de “pobres” que con el paso de los años se ha convertido en una delicia gastronómica.

CINCO RESTAURANTES TÍPICOS

Restaurante Alfonso Valderas. Ubicado en el centro de León, muy cerca del Ayuntamiento de San Marcelo, en la calle Arco de Ánimas, número 1. Es un amplio mesón en el que la especialidad es el bacalao. Hay una receta para cada comensal, para todos los gustos, a un precio que ronda los 40 euros con un bueno vino y postre.

Cocinandos. Este local dirigido por Juanjo y Yolanda se merece una visita. Con una estrella Michelín, se encuentra en el número 5 de la plaza de San Marcos, en un precioso edificio remodelado recientemente. Ofrece cocina creativa de autor con menú degustación único y semanal. Los precios rondan los 60 euros por persona.

Ezequiel. Es el rey de los embutidos. Los turistas que llegan a León lo saben bien. El chorizo, la morcilla y, sobre todo, la cecina son los productos más demandados. En este restaurante, ubicado en plena Calle Ancha, cada día se sirven decenas de menús con platos de la cocina tradicional leonesa. Los precios oscilan entre los 15 euros y los 30 ó 40 según la carta.

La Ribera. Muy cerca de la Plaza de San Isidoro nos encontramos este pequeño local de toda la vida, con tapas caseras muy solicitadas por la clientela. Patatas, mejillones, champiñones o chorizos a la sidra. Por un precio aproximado de 10 euros te puedes dar un festín de calidad y cantidad.

Cervecería Odín. Ir de vinos en León es ir al Odín. En Semana Santa, las limonadas mandan y las tapas que acompañan. Este bar es famoso por la cantidad que te ponen con cada consumición. Se encuentra en el Pasaje que une la Calle Ordoño II con la calle Burgo Nuevo. También es famoso por sus desayunos, buenos y baratos. Te puedes tomar un café, un zumo natural de naranja y un bocata por 2.50 euros.

TRES COSAS QUE LLEVARSE DE LEÓN

Cecina. Es el embutido imprescindible y que a todos gusta. La cecina de vaca de León se puede comprar en mil sitios, en piezas o en lonchas y al vacío. El precio del kilo oscila entre los 15 y los 30 euros según de qué parte de la vaca procede. En la calle Ancha, por ejemplo, se puede adquirir durante todo el día y la noche en el restaurante y tienda Ezequiel.

Caramelos Ronchitos. Son típicos de León y los elabora la empresa leonesa Caramelos Santos desde 1950. Es una golosina de azúcar y cacahuete bañado en cacao. Es un caramelo totalmente artesanal y el precio del kilo es de unos 12 euros. Su nombre viene de la palabra “ronchar” que significa morder, deshacer con los dientes. Además de en los kioskos se pueden comprar por internet.

El recuerdo. Quién visita una ciudad y no se lleva un recuerdo... pues de León el clásico es una réplica de la Catedral o el Cáliz de Doña Urraca que algunos consideran como el Santo Grial, es decir, la copa de la Última Cena de Jesucristo. En las calles del Casco Viejo, próximas a la Catedral, hay tiendas de recuerdos como el Escribano o Fotografía J.R. en las que se pueden encontrar numerosos objetos de regalo.