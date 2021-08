A la venta la gama de productos cosméticos de Drasanvi para la piel y el cabello con aceite esencial de cáñamo

Cuando decimos que la revolución del CBD y del Cannabis ha llegado a Drasanvi, no mentimos. A su recién lanzada al mercado línea de aceites, mascarilla corporal y cremigel de CBD, un ingrediente antiinflamatorio, analgésico, antioxidante y neuroprotector, se ha sumado otra amplia gama de productos cosméticos destinados al cuidado de la piel y el cabello que están elaborados a base de aceite esencial de cáñamo.

El cannabis, proveniente del aceite de cáñamo, es rico en ácidos grasos, omega 3, 6 y 9, y esto hace que se le adjudiquen beneficios hidratantes y suavizantes para la piel, además de contribuir a fortalecer la barrera natural de la misma y aportar luminosidad. Por otro lado, sus propiedades antioxidantes contribuyen a la regeneración y oxigenación de las células.

No debemos confundir estos términos con la marihuana. Es cierto que tanto el aceite del CBD como el de semillas de cáñamo son productos derivados de la planta de cannabis, concretamente de una variedad criada de forma selectiva y con un bajo contenido de THC. Pero, cada uno deriva de diferentes partes de su anatomía. El CBD proviene, principalmente, de las flores de la planta de cáñamo, mientras que el aceite de cáñamo se elabora a partir de las semillas. En cualquier caso, hablamos de ingredientes legales que no son tóxicos, no contienen sustancias psicotrópicas ni despiertan dependencia.

Todos los productos están formulados con aceite vegetal de cáñamo bio, rico en ácidos grasos esenciales (Omega 3,6 y 9, Vitaminas E, A y B12) y sin THC. Además, Drasanvi ha incluido aceite esencial de Ylang Ylang bio quimiotipado, que destaca por ser un excelente regulador sebáceo, tonificante de la piel y el cabello y afrodisiaco. Por no hablar del aroma tan especial y atractivo que desprende.

Esta línea está integrada por champú, gel de baño, loción corporal, crema facial, sérum y mousse desmaquillante. En general, son productos destinados para cualquier tipo de piel, pero, debido a su efecto hidratante, calmante y seborregulador es ideal para cabellos secos o con caspa y pieles sensibles, secas, incluso con dermatitis.

El verano es el mejor momento para probarlo y comprobar sus propiedades porque nuestra piel está sometida a bastantes agresiones externas como el sol, el salitre, el cloro, la deshidratación… El efecto de la loción corporal, por ejemplo, nos ayudará a nutrir y calmar; la mousse aportará un extra de hidratación a nuestra cara, eliminando las impurezas del maquillaje o, simplemente, de la polución o el sudor.

Todos los productos tienen el sello Ecocert Cosmos Organic, una certificación reconocida mundialmente para garantizar la cosmética natural y orgánica con criterios respetuosos con el ser humano y el medio ambiente. Todo el proceso de producción cumple los máximos estándares de calidad y, por supuesto, el aceite de cáñamo es extraído prensando las semillas para liberar su aceite natural. No contiene ningún tóxico, pesticida ni parabenos.

El CBD siempre lo encontramos en productos de uso tópico, pero con el Cannabis o aceite de semilla de cáñamo, Drasanvi también ha desarrollado dos suplementos alimenticios que contribuyen a la función psicológica normal y al buen funcionamiento del sistema endocannabinoide, encargado de regular la presión sanguínea, la temperatura corporal o la frecuencia respiratoria.

Estos productos de CBD y de Cannabis ya están disponibles en muchas farmacias, parafarmacias, herboristerías, en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés de León y en la tienda Drasanvi de Astorga.