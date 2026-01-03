La solidaridad desborda Villamanín tras el error con la lotería de Navidad

Diversas comisiones de fiestas, colectivos y negocios de hostelería han secundado una iniciativa solidaria a través de redes sociales para donar décimos de lotería para el sorteo del Niño. Las posibles ganancias se destinarían a sufragar el pago de los décimos ganadores del Gordo de Navidad que la comisión de fiestas de Villamanín (León) habría vendido por encima de los décimos reales.

Las muestras de apoyo se han sucedido y al menos una docena de entidades de distintas provincias, como la asociación de festejos la Pontona de la pola de Laviana en Asturias, han mostrado su voluntad de cooperar. Estos colectivos apelan al esfuerzo que realizan las comisiones para organizar eventos y dan por hecho que la polémica se debe a un error involuntario.

Recogida de donativos

La Asociación Cultural Relámpago de San Mamede, en el municipio coruñés de Carnota, puso en marcha una recogida solidaria para recaudar fondos y enviar un mensaje de apoyo a los jóvenes de entre 18 y 25 años que son miembros de la comisión de fiestas de Villamanín.

El impulsor, Felipe Capelo, señaló que el objetivo de la colecta no es solo aportar una ayuda económica recurriendo al crowdfunding para conseguir donativos, sino limpiar la imagen de los jóvenes y demostrar que lo ocurrido fue un error humano y no un intento de estafa.

El Ayuntamiento pide calma

El Ayuntamiento de Villamanín (León) por su parte ha emitido un comunicado oficial en el que hace un llamamiento a “la prudencia y al rigor en la difusión de informaciones y opiniones”. Advierten de que, lejos de ayudar, estas informaciones “pueden generar confusión, incrementar la tensión y crear expectativas jurídicas que no se ajustan a la realidad legal”.

Pueden generar confusión, incrementar la tensión y crear expectativas jurídicas que no se ajustan a la realidad legal" Ayuntamiento de Villamanin

En el texto, el consistorio apunta que entiende “la preocupación y el malestar” de los afectados y del municipio. No obstante, considera necesario aclarar que el Ayuntamiento no ha participado en la “gestión, emisión, venta o custodia” de las participaciones premiadas.

Una mano tendida

El comunicado añade que la comisión “ha desarrollado tradicionalmente su labor de manera altruista y en beneficio del conjunto del pueblo”. Destacan su trayectoria, que hasta ahora “ha sido valorada positivamente, tanto por vecinos como por foráneos”, una circunstancia que consideran importante en el contexto actual.

Finalmente, el Consistorio ha recalcado su ofrecimiento a colaborar para facilitar el diálogo y el entendimiento mutuo. “Villamanín puede superar esta situación preservando la convivencia y la cohesión que siempre han caracterizado a nuestro municipio”, concluye la nota oficial.