La revolución del CBD ha llegado a Drasanvi de la mano de su nueva línea de aceites, suplementos y cosmética. Para despejar algunas dudas y conocer los beneficios de los productos derivados del cannabis, contamos con la ayuda de Marta Castro, que trabaja en el Departamento Técnico de Drasanvi.

El aceite de cannabidiol o CBD es un compuesto orgánico derivado de la planta cannabis sativa que, a diferencia del THC (tetrahidrocannabinol), no tiene propiedades psicotrópicas ni despierta dependencia. Por lo tanto, no coloca y es completamente legal. Este extracto se encuentra en los tallos, flores, hojas y semillas de la planta de cannabis. Por otro lado, es importante destacar que el CBD es un ingrediente con multitud de propiedades que se incluye en productos de uso externo, no se consume ni se ingiere, por lo que es muy común encontrarlo en cremas, pomadas o aceites catalogados, en su mayoría, como cosméticos.

Antes de hablar de sus beneficios es necesario explicar qué es el sistema endocannabinoide. Este sistema está involucrado en regular una variedad de procesos tan comunes como son el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmune, el intestinal, la memoria y hasta el humor, entre muchos otros. Gracias al CBD, que es un fitocannabinoide, ayudamos a que muchos de estos procesos se desarrollen con normalidad, multiplicando los beneficios de un modo natural. Así, estaremos contribuyendo al homeostasis o, lo que es lo mismo, la capacidad de mantener un cierto equilibrio interno a pesar de los cambios del entorno que nos rodea. Esto es posible mediante el intercambio regulado de materia y energía.

Los aceites de CBD de Drasanvi son de 3%, 5% y 10% y de espectro completo o full spectrum. ¿Qué quiere decir esto? Que incluyen toda la gama de fitoquímicos presentes en la planta del cáñamo (incluidos carabinoides y terpenos). El aceite se obtiene de plantas europeas de cáñamo, donde, tanto cultivo como recolección y extracción se someten a un estricto control de calidad. En cuanto al modo de aplicación, es muy sencillo: utilizaremos unas 5-10 gotas, directamente, sobre la piel y masajeamos hasta su completa absorción.

Es un gran aliado para combatir dolores de cabeza, estrés, ansiedad o, incluso, cuando necesitamos aliviar dolores crónicos. Lo cierto es que, para ello, Drasanvi también ha desarrollado un formato muy cómodo en roll-on que facilita su aplicación en la sien, muñecas, en la frente o detrás de las orejas, y que combina la acción del CBD con interesantes aceites esenciales que potencian su efecto.

Por un lado, Drasanvi comercializa el roll on ZEN a base de CBD, incienso, lavanda y petit grain, que fomentan la relajación y el buen estado de ánimo; Y, por el otro, el roll on alivio y tensión de cabeza, también, con CBD, laurel, lavanda y mental del campo, que tiene efectos analgésicos.

Marta también recomienda el cremigel de CBD, formulado con mentol, alcanfor y vanilil, lo que proporciona una sensación de alivio y bienestar muy interesante en zonas en las que nos hemos dado un golpe cotidiano, para dolores crónicos, después de hacer deporte, masajes en huesos y articulaciones…

A nivel cosmético la joya de la corona es el tratamiento intensivo de mezcla de arcillas y CBD, que desintoxica, calma y limpia nuestra piel de cara y cuerpo gracias a la combinación de arcilla verde, blanca y tierra de diatomeas. Se puede usar sobre cualquier tipo de piel, incluso las más sensibles. Con acné, eccemas, piel atópica… O con lumbalgias, inflamaciones locales o hematomas y problemas articulares.

Todos los productos de Drasanvi están disponibles en farmacias, parafarmacias, herbolarios, en El Espacio Drasanvi de El corte Inglés, la tienda Drasanvi de Astorga y multitud de plataformas online.