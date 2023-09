La renta fija sin riesgo entra en el radar de los inversores

Jose Andrés Álvarez, asesor de inverisones de Renta 4 Banco, en Ordoño II 35, León, participa en Herrera y Mediodía en Cope León para hacer un balance de la situación de los mercados durante el verano.

Álvarez apunta que este verano ha sido más tranquilo que otros años. Sin novedades con respecto a junio, el inversor tiene que seguir atento a la inflación, por su influencia en la política monetaria de los bancos centrales en cuanto a los tipos de interés. También la desaceleración económica, parece que toma caminos divergentes entre Europa y Estados Unidos.

Jose Andrés considera que van a existir algunas divergencias entre Estados Unidos y Europa. Como siempre Europa está en peor situación. Si vemos las previsiones para Estados Unidos, se prevé que la inflación vaya bajando paulatinamente y la desaceleración económica sea un aterrizaje suave y no una recesión. Para Europa se espera inflación persistente y no se descarta entrada en recesión, si es que no lo estamos ya.

La principal diferencia es que Estados Unidos depende más de su consumo interno, que sigue fuerte con un empleo estable, lo que permite mantener el poder adquisitivo de su población a pesar de la inflación. Europa sin embargo depende más de las exportaciones y la crisis en China nos afecta mucho más.

Respecto a las consecuencias, en Estados Unidos es posible que la FED, el banco central de este país, decida mantener los tipos de interés a la vista de la evolución de la inflación. Europa, con una inflación más alta, tiene que decidir si quiere bajar la inflación subiendo más los intereses, pero a costa de un menor crecimiento y el riesgo de entrar en recesión.

Álvarez subraya que Europa no se puede contagiar del crecimiento norteamericano, porque este se debe al consumo interno y también al desarrollo de la Inteligencia artificial, que se estima que proporcionará cerca de un 1% anual de crecimiento en los próximos años. Europa basa su economía en la exportación y ha dejado de innovar. Además las regulaciones medioambientales y sociales irracionales, frenan su crecimiento económico.

Para el inversor-ahorrador, entra una opción más que antes no había: el activo libre de riesgo como son los bonos a corto plazo o letras del Tesoro. Como siempre los mercados están mirando al futuro y lo que se está barajando ahora mismo es si aquí, el banco central europeo ha terminado de subir los tipos y cuándo los bajará.

Ya no importa si queda una última subida o no por parte del Banco Central Europeo. Lo que se piensa es que dada la situación de la inflación, la bajada de tipos de interés no empezaría antes de junio de 2024, cuando en agosto se estaba barajando que empezara en marzo. Esto hace que la avalancha de dinero que ha llegado a las letras del Tesoro y a los fondos monetarios, siga al menos hasta el verano del próximo año.

Para Renta 4, los movimientos más recientes han sido reducir renta variable, no porque crean que va a bajar, sino porque la renta fija está ofreciendo oportunidades muy interesantes. En concreto, en esta categoría, recomiendan su fondo Renta 4 renta fija 6 meses con una rentabilidad estimada del 4,21% frente al 3,77% de las letras.

Para los que quieran asumir más riesgo, en la cartera de renta variable, han reducido los sectores más agresivos, como tecnología, para cambiarlo por salud y consumo básico. Profundizando en estos temas y advirtiendo que es una inversión arriesgada, estan participando en la salida a bolsa de una compañía especializada en la movilidad inteligente y de alta tecnología que todos hemos usado cuando viajamos en tren, cuando pagamos en las autopistas, etc. Al ser participantes no pueden dar más detalles, pero Jose Andrés recomiendo que les consulten.









