Renta 4 Banco advierte: el mercado está caro y la volatilidad va a aumentar

El asesor de inversiones de Renta 4 Banco, Jose Andrés Álvarez, ha analizado la situación actual de los mercados en el programa “Mediodía en COPE León”. Ante las alertas de Bloomberg y Citi sobre valoraciones extremas, Álvarez ha señalado que, si bien el mercado está estructuralmente caro, este no es un motivo para “salir corriendo”, sino para ajustar las expectativas.

Diferencias con la burbuja del 2000

El experto ha descartado que la situación actual sea comparable a la burbuja tecnológica del 2000. Según ha explicado, “cada vez menos”, ya que en aquel entonces las grandes tecnológicas apenas generaban beneficios, mientras que hoy, los llamados 7 magníficos, presentan beneficios récord y se espera que sigan creciendo a un ritmo del 22% para 2026.

Álvarez ha advertido de que, aunque no se trate de una burbuja como la de entonces, sí existen “excesos”. El riesgo actual no es la falta de beneficios, sino la enorme capitalización y la alta concentración del mercado en unas pocas empresas. “Una sola compañía, como NVIDIA, vale más que las 10 mayores compañías en 2000”, ha afirmado, lo que califica de “peligroso”.

El peso de la macroeconomía

Para el asesor de Renta 4 Banco, la macroeconomía no sirve para operar a corto plazo, pero sí “define el riesgo estructural”. Como ejemplo, ha matizado la euforia por el dato del PIB del 4,3% en Estados Unidos, explicando que gran parte de ese crecimiento proviene del gasto en sanidad, lo que considera un “consumo forzoso, no saludable”.

Con vistas al futuro, prevé un 2026 probablemente alcista, pero mucho más volátil. El motivo es una combinación de “demasiada confianza” y un nivel de liquidez muy bajo. En este contexto, ha subrayado que “cuando todos esperan que todo vaya bien, cualquier sorpresa negativa genera movimientos bruscos”, y ha añadido que “[c]ualquier mala noticia pesa mucho más”.

El auge de los metales preciosos

El análisis también ha abordado la subida de los metales preciosos como el oro o la plata. Álvarez lo atribuye a un dólar débil y a la desconfianza en las monedas y en la política económica por la enorme deuda global. “El mercado busca activos que no dependan de los políticos”, ha sentenciado.

Como conclusión, Jose Andrés Álvarez ha lanzado un mensaje de cautela: "No es momento de pánico, pero tampoco de complacencia". Ha insistido en que el inversor debe asumir que el mercado está caro y que la volatilidad irá en aumento, por lo que la clave será la "gestión del riesgo, selectividad y disciplina".