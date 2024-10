El Presidente de la Diputación de León: "Las decisiones del partido hay que acatarlas"

Mañana jueves se inaugura una nueva Feria de los Productos de León. Noventa y seis expositores participan en la trigésima edición de esta cita que auspicia la Diputación de León. Su presidente es Gerardo Álvarez Courel, que hoy participa en el espacio “Entre Nosotras” de COPE León y La Nueva Crónica de León.

Para Gerardo las treinta ediciones que cumple la feria supone la consolidación de algo que empezó siendo “una ilusión”, y destaca la figura de Matías Llorente, que “fue uno de los impulsores de esta de esta feria porque creía en nuestros productos”. Esta cita es el escaparate perfecto para mostrar los que se produce en esta tierra, “lo que hace es precisamente aglutinar a todos los productos para que desde todos los rincones de León, la gente pueda venir a visitar esos casi cien expositores, reflejo de todo lo bueno y mucho que tenemos en nuestra provincia”.

polémica suspensión primarias psoe

Por otra parte, preguntado por la decisión del Secretario de Organización Federal del PSOE de suspender las primarias del partido en Castilla y León para tratar de apartar al líder actual Luis Tudanca, el Presidente de la Diputación afirma que “cuando uno milita en un partido, hay decisiones que te pueden gustar más o menos, pero hay que acatarlas” y sugiere que si a Jose Antonio Diez, alcalde de León no le han gustado, puede irse del partido. “Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que yo le abra la puerta. Más allá de ser el Presidente de la Diputación orgánicamente, no soy quién para decirle a Jose Antonio Diez lo que tiene que hacer, pero bueno, yo creo que también es bueno que los asuntos, sean del tipo que sea, se arreglen internamente”. Courel sostiene que este tipo de polémicas no hacen ningún bien al partido y declara “lo voy a decir con toda la claridad, envidio muchas veces ese cierre de filas que hace el Partido Popular que los problemas los solucionan dentro y fuera salen muy pocos”.

Gerardo apunta que “se debería haber esperado para iniciar todos los procesos de primarias, o ese fue el acuerdo que hubo en la reunión con el Secretario de Organización Federal” y niega la idea de que “se le está hurtando el voto a la militancia” porque los militantes irán a “votar libremente cuando toque”.

comarcalizar la recogida de basuras en el bierzo

Otro de los temas abordados tiene que ver con el Consejo Comarcal del Bierzo, que quiere comarcalizar la gestión de recogida de residuos de basuras con un vertedero propio, al margen de San Román de la Vega. Courel, que fue ocho años Presidente al Consejo Comarcal, subraya que “Olegario Ramón busca que esa recogida aglutine toda la comarca. Hoy Ponferrada, y en el Bierzo, tiene un centro de tratamiento previo y de ese centro de tratamiento previo es de donde luego va a CTR de San Román de la Vega. De ahí a querer un CTR propio, bueno es una opción tan válida como cualquier otra” pero apunta, “yo lo veo difícil, precisamente un poco sabiendo las complicaciones que hemos tenido desde hace tiempo ya con el CTR de San Román y todo lo que eso supone y con las exigencias que van a venir en breve en cuanto a basura orgánica etc. etc. bueno, yo ahí sí que creo que es pasarse un poco de frenada. Ahora bien, el Consejo Comarcal es libre de querer optar a eso y ser ambicioso en cuanto a en cuanto a poder tener un centro de tratamiento de residuos propios en el Bierzo”.

corredor verde

Respecto al corredor verde como solución temporal para los trenes, el presidente de la Diputación cree que “habrá que mirar cuáles son las ventajas y los inconvenientes. A partir de ahí, yo no tengo datos suficientes como para valorarlo. Es lo mismo que el soterramiento de San Andrés del Rabanero. Yo entiendo que las propuestas tienen que venir por parte de quién es el responsable, en este caso el Gobierno de España, pues tiene que de alguna manera favorecer al máximo que el perjuicio que sufra la ciudadanía sea el mínimo”.