Ponferrada llevará al primer pleno de Enero de 2024 el nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones

Terminamos el año 2023 entrevistando en el espacio "Entre Nosotras" a Marco Morala, alcalde de Ponferrada.

Tras seis meses al frente del consistorio de la capital del Bierzo, Morala apunta que, rodeado de un gran equipo de concejales, ha tenido tiempo de "ordenar la casa y la ciudad" y de arrancar proyectos ilusionantes para "intentar recuperar no sólo una ciudad decadente en todos sus ámbitos, sino también recuperar algo que es muy importante, el pulso económico, el pulso laboral y el pulso demográfico de Ponferrada".

Empleo

Durante la campaña electoral, uno de los principales propósitos de Morala era conseguir empleo, pero "si en seis meses he conseguido empleo sería un nivel de milagro más que de gestión política". Morala es realista y subraya el cierre de las térmicas precipitado, sin alternativas, sin transición, sin proyecto industrial, y denuncia la falta de compromiso del gobierno central. "Necesitamos infraestructuras, industrialización y empleo".

Pago facturas

Morala critica el trabajo del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, "desastre absoluto de gestión", haciendo referencia al impago de facturas. Pone como ejemplo la Zona de Bajas Emisiones, en la que sólo se contrataron las aceras pero "nada de arreglar abastecimientos, ni alcantarillado, ni asfaltado, y eso tenemos que cubrirlo ahora con medios propios municipales". Por otro lado, respecto al arreglo de las aceras de la calle Ramón González Alegre, "tenemos que acometer la reforma de toda la calle, las dos aceras, el asfatado, el abastacimiento y el saneamiento", ejemplo de la "herencia que hemos recibido". Por último apunta: "simplemente vamos a asumirlo y a pensar en futuro...El pasado se cierra y el futuro esperanzador se inicia con este nuevo equipo de gobierno".

Zona de Bajas Emisiones

El alcalde de Ponferrada anuncia que el proyecto se llevará al pleno de principios de mes de enero, con una "accesibilidad total y absoluta, sin límites, salvo que se superen los umbrales de contaminación" que marca la Organización Mundial de la Salud, umbrales que en los últimos años no se han superado en Ponferrada; La ZBE no afectará ni al comercio, ni al turismo, ni a los vecinos, cumpliendo con la normativa europea y su compromiso electoral.

Las líneas maestras son la recuperación de 75 plazas de aparcamiento en la calle Antonio López Peláez o la reapertura al tráfico de la calle Real, con grán éxito y reconocimiento por parte de vecinos y comerciantes.

Año 2024

Morala afirma que tiene un cúmulo de proyectos por realizar, empezando por las aceras o el asfaltado. "Lo primero es poner al día la ciudad, que va a ser muy complicado y muy costoso, y no va a ser una cuestión de un año, sino de un mandato, incluso algo más". El objetivo es recuperar una ciudad atractiva para el turismo y los vecinos. Por otro lado, apunta que la limpieza se ha mejorado y no renuncia a cuestiones como el desarrollo urbanístico del área del antiguo cementerio de "El Carmen", donde se proyecta nuevos edificios, un supermercado y el centro de Salud de San Antonio.

"Ponferrada no está para obras faraónicas, sino que está para atender las necesidades del día a día y para recuperar unas infraestructuras vitales y cotidianas" determina.

Rebaja de Impuestos

La rebaja de impuestos "dependerá de muchos factores" anuncia. "En primer lugar necesitamos saber cuál es la participación en los ingresos del estado por parte de Ponferrada. Lo que restemos aquí, nos lo tienen que adicionar administraciones superiores". Pendientes de conocer esos datos, Morala no se atreve a aventurar si habrá rebaja a los contribuyentes, aunque afirma "que serán responsables" para no causar una catástrofe presupuestaria. Además recuerda que el aumento de la presión tributaria del anterior equipo de gobierno vino en modo de regalo de dos tasas: la recogida de residuos y el reciclaje de residuos, aunque no eran obligatorias en su día.

Harán un estudio conjunto de tasas e impuestos para valorar la rebaja de impuestos.

Por último, Marco Morala felicita las Fiestas navideñas a todos los oyentes, transmitiendo un mensaje de esperanza, ilusión y optimismo, comprometiéndose a impulsar la economía y el empleo, además de la convivencia social cordial y pacífica, para que no haya "ponferradinos de primera y de segunda, que no haya pueblos ni barrios de primera y de segunda".