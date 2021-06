La Plataforma contra la Violencia Machista cumple 15 años

La Plataforma contra la Violencia Machista de León cumple 15 años y semana tras semana se ha concentrado en la Plaza de Botines de la capital leonesa cada vez que una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja o ex pareja. Son los denominados Lunes Sin Sol, que suman ya 500 concentraciones.

Esta tarde, a las siete y media, comienzan los actos de conmemoración con la lectura de un manifiesto y un poema de Aurora Panizo. La actuación musical la pondrá la cantante Isamil9.

A las ocho de la tarde, un nuevo Lunes Sin Sol en recuerdo de la mujer asesinada esta semana pasada en la localidad de Alovera, en Guadalajara, a manos de su pareja.

HISTORIA DE LA PLATAFORMA

Fue en el año 2005 y por iniciativa de la, por entonces, secretaria de Mujer del Sindicato CCOO de León (Eloína Terrón Bañuelos), se gestó la idea de visibilizar y mostrar de forma pública y colectiva el rechazo al grave problema social que es la violencia machista.

El 11 de abril de 2005 diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas de León se concentran por primera vez en la plaza de Botines, y se constituyen como “Plataforma Contra la Violencia Machista de León”.

A partir de ese momento se sucederán las concentraciones sucesivamente cada lunes siempre que en la semana anterior haya sido asesinada una mujer por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja. Estos lunes se llaman: “Lunes Sin Sol”.

En cada concentración se nombra a las mujeres asesinadas y se lee un manifiesto de denuncia. Dada la pluralidad de organizaciones que integran la plataforma hay una riqueza y diversidad en el análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres sobre la que se asienta y se sustenta la violencia machista: pobreza, socialización, educación, empleo, mercantilización de las mujeres, cuidados…todas estas perspectivas han enriquecido la denuncia y el análisis exhaustivo de las raíces de la violencia.

Este año se han cumplido 15 años del surgimiento de la Plataforma, 500 lunes de concentraciones en la plaza de Botines, y más de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en este periodo.

Esta conmemoración no puede ser signo de alegría ni de felicitación. Por el contrario significa que el problema por el que nació esta plataforma está vigente, perdura y se mantiene, es decir, la dimensión del problema social de la violencia no ha cambiado en estos 15 años y por ello seguiremos manifestándonos cada lunes en Botines siempre que una mujer sea asesinada por esta violencia que no cesa.

Las quedadas craftivistas “Tiramos del hilo contra la violencia machista”.

Desde la Plataforma se señala que con estas quedadas craftivistas parar bordar el poema se ha visibilizado la lacra de la violencia machista por medio de artesanías como el bordado: “Se impresiona de una manera muy intensa en la conciencia colectiva las palabras que lentamente se bordan, sobre las que lentamente se reflexiona cuando van surgiendo del propio bordado, que lentamente se leen, y que mueven a la reflexión pausada y activa”

Con ello se devuelve al pensamiento colectivo el acto de bordar, artesanía tradicionalmente vinculada a los saberes de las mujeres, que originalmente se aprendía y se elaboraba de manera colectiva, y con la que se van a elaborar un mensaje reivindicativo y de homenaje a las víctimas de la violencia machista, pero también una contundente llamada a los depredadores que día tras día maltratan a las mujeres por el hecho de serlo, para que reflexionen y dejen de maltratar: la condena social del maltrato, la condena al maltratador puesta tras puntada.