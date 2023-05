Otra vez a la calle en defensa de la sanidad pública

La Plataforma por la Sanidad Pública de León celebrará este domingo, 7 de mayo, una manifestación por las principales calles de la ciudad para demostrarle a la Consejería de Sanidad y a la Junta de Castilla y León que “no está en venta” después de los “continuos ataques por las políticas de derecha y ultraderecha que se manifiestan con recortes, privatizaciones, promesas incumplidas, puestos de difícil cobertura, la precarización del empleo y las listas de espera”.

La portavoz de la Plataforma, Carmen Franganillo, advirtió hoy de que “el derecho de acceso a la sanidad pública en igualdad de condiciones está hoy en día en peligro” en una provincia en la que “el centro de salud de Pinilla está cerrado, el del Ejido parece que arranca pero no y el de Villaquilambre es una eterna promesa”, a lo que se suman “las dificultades para encontrar enfermeras”, que según las estimaciones serían necesarias 500 para cubrir jubilaciones en los próximos años, y donde “no se consigue retener al personal”.

En este sentido, el responsable del Sector de Sanidad de la Unión General de los Trabajadores, Roberto Meilán, apuntó que, aunque es “evidente” que el déficit de personal es transversal en toda la Comunidad, se acucia en la provincia de León debido a “políticas de falta de previsión y provisión” que hacen que “la gente vaya a otras comunidades a buscar su pan”.

Para Meilán, los profesionales no se quedan en León “por la expectativa de una política sanitaria lamentable sin ningún tipo de respeto a los profesionales que van a dar los servicios a los ciudadanos”, lo que hace que la movilización de la población civil sea una “causa justa y necesaria”, al tratarse de “una reivindicación histórica de la provincia y de la sanidad provincial”

Una provincia en la que la dispersión geográfica hace que la sanidad rural esté “en coma, con dificultades más que severas para la cobertura diaria, sin ninguna previsión y sin una planificación estratégica dé solución a un problema endémico”. Así, “se necesitan soluciones para que los leoneses tengan una atención sanitaria de calidad que cubra sus expectativas y su salud”.

El representante sanitario de UGT también resaltó que en los últimos cinco años ha cambiado “por completo” la estructura orgánica de la sanidad en la provincia, lo que ha tenido “una repercusión en el déficit de atención sanitaria que sufren ciudadanos”, lo que hace que “haya causas más que fundamentadas para pedir dimisiones”. “Desde la Plataforma entendemos que quien ha venido sería para revitalizar gestión pero lo hizo con el único fin de cambiar la dotación de servicios de mayor calidad para prestar una atención sanitaria de mínimos, con listas de espera inasumibles y cambio de cromos que ha traído más desgana y una inercia peligrosa al estar a la cuerda de lo que dicta la gerencia regional”, señaló Meilán.

Respecto al proyecto de ampliación de la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León, Roberto Meilán quiso dejar claro que hasta donde se conoce a día de hoy, “porque la información es interesada y no existe”, “no se ha fraguado ni presupuestado”, lo que supone “otro incumplimiento más que deriva en una atención precaria en la provincia”, a pesar de haber “indicadores más que suficientes” para que en León se asuman “muchos servicios que son precarios”.

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma es la atención pediátrica, respecto a lo que pidieron que los niños sean atendidos por un pediatra y no derivados al médico de familia, así como que cuenten con un mismo profesional que les haga su seguimiento, en una provincia donde el once por ciento de la población infantil no tiene pediatra asignado y que se eleva al 44 por ciento en la comarca de El Bierzo.Izquierda Unida de León local se suma a la convocatoria de la manifestación de la Plataforma social en defensa de la Sanidad Pública de León.

La manifestación tendrá lugar el domingo, 7 de mayo en León, a las 12 horas, y saldrá de la Plaza de san Marcos, finalizando su recorrido en Guzmán, donde se leerá un manifiesto.

Desde Izquierda Unida consideran “vital” que la ciudadanía participe en esta manifestación, puesto que “la sanidad leonesa se está deteriorando visiblemente por los recortes de las derechas.” “Sólo la población, unida, puede conseguir que se frenen las políticas de privatización de la Junta de Castilla y León.”