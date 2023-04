Objetivo: León libre de hepatitis C en 2024

La ciudad de León se sumó el año pasado al plan ‘Ciudades libres de Hepatitis C’, y ya han comenzado los trabajos.

El doctor Francisco Jorquera, jefe de Digestivo del Hospital de León, lidera el proyecto y hoy ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento, con el alcalde y representantes de las distintas ONGs, porque declara que los colectivos de personas vulnerables que atienden las ONGs, son los que más sufren esta enfermedad.

Ya se ha formado un grupo de trabajo para ponerse manos a la obra y evitar que la Hepatitis C cause más muertes.

EL alcalde recordó que el pleno del ayuntamiento aprobó el año pasado esta colaboración, que fue pionera en España, gracias al esfuerzo del equipo de Francisco Jorquera.

El Consistorio leonés se compromete a colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación para favorecer el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en la población de entre 40 y 65 años de edad, en la que se concentran la mayoría de los casos no diagnosticados.

HISTORIA

La ciudad de León se suma al plan ‘Ciudades libres de Hepatitis C’, impulsado por la Alianza por la Eliminación de la Hepatitis Vírica en España (AEHVE), tal y como se aprobó por el pleno municipal. León es la primera ciudad de Castilla y León que se adhiere al plan, en el que ya participan otras 14 ciudades del país. Para conseguir el objetivo fijado de que León quede libre de Hepatitis C en 2024, se creará un comité local, compuesto por representantes de la administración, ONGs, personal sanitario y agentes comunitarios.

El jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de León, Francisco Jorquera, que liderará dicho comité, intervino en el pleno del Ayuntamiento leyendo un manifiesto en el que destacó que las administraciones locales, aún sin las competencias sanitarias, tienen mucho que aportar en el objetivo de la eliminación de la Hepatitis C. "En gran medida, el reto que tenemos es de simplificación, integración y descentralización, y por ello, los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, pueden tener un papel muy relevante para llegar, desde los servicios comunitarios y junto a los agentes y las ONG que trabajan en la ciudad, a aquellos colectivos de riesgo que, o bien llegan tarde, o no llegan, al sistema sanitario", manifestó.

Junto al Dr. Jorquera trabajarán en este objetivo compañeros del servicio de Aparato Digestivo del Hospital de León y de otros servicios del centro implicados en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes: Microbiología, Farmacia, Medicina Interna...

Desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y hasta julio de 2021, se han tratado y curado con los nuevos medicamentos (antivirales de acción directa) más de 1.000 personas en el área sanitaria de León, de los más de 150.000 de toda España, según los datos del Servicio de Aparato Digestivo del CAULE. Se estima, sin embargo, que en el área sanitaria quedan todavía un tercio de pacientes (alrededor de 20.000 en toda España) que tienen Hepatitis C y no lo saben. Estos pacientes no diagnosticados probablemente lo serán cuando su enfermedad les haya provocado otros problemas graves de salud como cáncer hepático, pues la Hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer. De hecho, según ha puesto de manifiesto un estudio reciente, uno de cada cinco nuevos diagnósticos de hepatitis C son de pacientes con enfermedad hepática avanzada.