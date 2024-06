El nuevo Hijo Predilecto de la ciudad de León es Marcelino Félix Fernández

Marcelino Félix Fernández ha sido nombrado recientemente 'Hijo predilecto de la ciudad de León´ por eso protagoniza "Entre Nosotras", el espacio de entrevistas realizadas en COPE León en colaboración con La Nueva Crónica de León.

El presidente de Promonumenta, confiesa que se enteró de la concesión de este título por una llamada telefónica y luego se hizo eco toda la prensa. "Los cercanos a mí que lo sabían, desde luego guardaron el secreto, porque el día antes estuve con un par de los que habían intervenido en eso, tomando un vino y no me dijeron ni media palabra". El día que el alcalde de la capital leonesa, Jose Antonio Diez, le entregó el título "me costaba el trabajo hablar porque es una emoción, de verdad... Una cosa es decirlo y otra cosa es expresarlo. Lo único que me salía es decir gracias, gracias, de verdad".

Asociación

La asociación Promonumenta nació el 4 de junio de 1992 gracias al impulso de Víctor Ferreiro y Marcelino, que preocupados por el estado de dejadez y abandono del monasterio de Sandoval, decidieron hacer algo para frenar su deterioro.

En la actualidad, siguiendo su idea de limpiar y conservar los monumentos, se decican a quitar las zarzas y arbustos con la azada y la escoba, y luego informan a la autoridad competente para que se restaure ese monumento,

Esa labor se hacía antiguamente gracias a las "hacenderas", una prestación que se hacía de forma voluntaria en los pueblos, para el bien común de todos los vecinos, para arreglar una calle, una fuente, "incluso si se le quemaba a un vecino la casa, se la reconstruían". Por desgracia esa práctica se ha perdido porque la gente que queda en los pueblos es mayor y ya no pueden.

"Eso es lo que nosotros hemos retomado, la hacendera, y la aplicamos a los monumentos. Entonces oye, que la iglesia esta de este pueblo que se está cayendo, el castillo de Sarrazin, el Palacio de Grajal, pues vamos para allá a limparlo cuantas veces sean necesarias".

Intervenciones

Mañana 6 de junio Promonumenta desarrolla una nueva hacendera en Azares del Páramo, a limpiar la ermita de las angustias, en la que han intervenido varias veces "para sacar el piso porque se había hundido el tejado, y el piso es de canto rodado, y dicen en el pueblo que si ellos recuerdanunos mosaicos de colores. Bueno, vamos a ver que es lo que se saque" siempre bajo la supervisióndel técnico Emilio Campomanes, para saber cómo deben intervenir.

La última incorporación a la lista roja de patrimonio, en León, son los pozos de Colinas. Marcelino apunta que esos pozos son de la época romana, y aunque han ido varias veces a limpiarlos, ahora el terreno se encuentra vallado por ser propiedad privada y no pueden acceder. De no intervenir, el terreno se volverá a llenar de maleza y zarzas y tienen intención de ir al Ayuntamiento de Carrocera y reunirse con el alcalde para tratar de encontrar una solución.

Respecto a otros proyectos pendientes, Promonumenta quiere acudir a Santibañez de Montes, ayuntamiento de Torre del Bierzo, "un pueblo que se abandonó hace 60 años. Entonces hemos ido a limparle ya tres veces. Está en un lugar paradisíaco, es una maravilla. Y no se podía entrar. Aquello estaba todo lleno de zarzas por todas partes. Bueno, pues ya se puede pasear por el pueblo". Gracias a la implicación del alcalde el pueblo ha resurgido y pronto se potenciará como destino turístico. "Allí donde los alcaldes se comprometen con nosotros, sale adelante. Donde el alcalde se pone de perfil y no nos hace caso, pues es muy difícil que las cosas sigan adelante".

Implicación de los jóvenes

Una las ideas de Promonumenta, era establecer unos estatutos específicos para crear una versión junior de la asociación. Marcelino dclara que "se pretende concienciar a la gente joven para que tome cariño a estas cosas y se impliquen en ello". La semana pasada se hizo una hacendera en Puente Castro con el Instituto Lancia que fue un éxito. "Los chicos rabajaron fenomenal, les ha gustado y se va volver a repetir.

Revista

Por último respecto al último número de la revista Promonumenta, que está prácticamente terminado, Marcelino hace un llamamiento a los patrocinadores para sacarla adelante. "La revista sale por 7 .800 euros y andamos un poco pillados".