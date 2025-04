El niño que empezó embuchando periódicos y, 50 años después, logra la Insignia de Oro de la Ciudad de León

Esta Semana Santa será muy importante para Mauricio Peña, porque el fotoperiodista se jubila una vez termine la semana de pasión, pero el motivo de la invitación a participar en el espacio "Entre Nosotras" es el reconocimiento que le concede el Ayuntamiento de León: la Insignia de Oro. También ha sido nombrado personaje singular de la Semana Santa por la Cámara de Comercio. Mauricio se declara "superado totalmente. Yo lo acepto con mucho orgullo, pero totalmente abrumado".

Mauricio reconoce que "tener un trabajo que te permita vivir con dignidad y disfrutar de él. Eso es básico" especialmente en un trabajo que "requiere tantas horas, tantos sacrificios, sabes cuándo sales de casa, no sabes cuándo llegas. Si no disfrutas de él, apaga y vámonos" y recuerda reportajes como la movilización contra la construcción del pantano de Riaño o las marchas mineras. "Salías de casa a las seis de la mañana, comprabas el bocadillo en un bar que había al lado de la redacción en la Plaza de Toros y te marchabas a Riaño. Y volvías a las nueve de la noche, te ponías a revelar, mandaba para el País. A las dos de la mañana llegaba a casa, dormía cuatro horas y me volvía a levantar otra vez y así estuve durante quince días. Y las marchas mineras, pues exactamente lo mismo. Te levantabas, sólo que cada día el recorrido era un poco más largo porque ellos iban acercándose a Madrid y nosotros alejándonos de León. Y nosotros éramos un periódico pobre, entonces íbamos y veníamos en un viejo Ford Fiesta, que era el que yo tenía. Otros periódicos pues iban en taxi, iban más de lujo y tal, unidad móvil. Fulgencio y yo cada vez íbamos un poco más allá y volvíamos para revelar, para meterlo y al día siguiente otra vez y así hasta Madrid".

Mauricio comenzó en el Diario de León con 14 años para embuchar, es decir, meter un periódico dentro de otro "y me escapé de casa, puse una almohada, lo tapé, lo dejé todo y tal, y con 14 años me marché de casa. Empecé a embuchar sábados y domingos" y cuando buscaron sustituto para el compañero responsable del reparto de los periódicos por el centro de León, Mauricio era el candidato ideal para ocupar ese puesto puesto que durante un mes se lo había aprendido de memoria. "Y entonces ya me quedé de repartidor y luego hubo una huelga en el periódico, uno de los sacrificados fue el fotógrafo y tal, y yo me ofrecí porque yo ya hacía fotografías pues desde los casi 11 años, 10-11 años. Pues empecé, entré y me quedé".

FOTOPERIODISTA

Mauricio no se considera fotógrafo, "yo me he considerado más fotoperiodista, periodista, porque yo desde la primera vez que entré en el periódico me enganchó el olor a la tinta del periódico, el olor al papel, la rotativa, el ruido de los teletipos" . "Fotógrafos son mis amigos los de Focus y gente por ahí que sabe hacer fotografías, yo sé manejar lo básico de la cámara y de la fotografía e intentar plasmarlo, claro" añade.

En el recuerdo compañeros como José Manuel López, que supuso "un soplo de aire nuevo porque él venía de una escuela de fotografía de la de Oviedo, que es muy buena y tiene mucha fama y de la que han salido muy buenos fotógrafos. Empecé a hablar de otras cosas distintas y yo siempre reconozco que aprendí mucho de él".

Respecto a la evolución de la fotografía durante los cincuenta años de trabajo, Mauricio afirma que "estamos en la era de la imagen, pero estamos en la era de la peor imagen. Con un teléfono móvil todo el mundo puede hacer lo que quiera, el profesional de la imagen no puede hacer nada. O sea, yo puedo poner el ejemplo de la última que estuvo el rey de España en San Isidoro. Como cada político de turno tiene su fotógrafo de turno, entraron todos los fotógrafos oficiales y nos quedamos fuera los fotógrafos de León. El Diario, La Nueva Crónica y ICal. Nosotros fuimos los únicos que no pudimos entrar. ¿Qué pasó? Que tampoco nuestros medios nos respaldan. Cada día me enfado menos, pero yo puedo llegar, me enfado, venga, no te enfades. Entonces tenemos simplemente lo que nos merecemos".

Peña subraya que "ahora se hacen muchas fotografías y ninguna dice ninguna palabra. Pero sí es cierto que el fotoperiodista tiene que informar con la foto. Se trata de transmitir. Yo siempre digo que una fotografía es cuestión de cuatro ojos. Los dos que la hacen, o el uno al guiñarlo, y los dos que la ven. Siempre una fotografía se basa en cuatro ojos. Entonces nuestra misión es transmitir. Las fotografías se leen exactamente igual que el texto. Eso me lo enseñó uno de mis primeros compañeros con los que he trabajado, que fue Jesús Ejido. Las fotografías se leen de izquierda a derecha exactamente".

Por último Mauricio afirma que dejará la cámara en cuanto se jubile. "Intentaré hacer cosas que me quedan pendientes, porque no he tenido tiempo de hacerlas porque estaba aquí haciendo otras cosas. Entonces para cosas muy puntuales, sitios muy concretos que quiero tenerlo de recuerdo, ya está. A eso sí iré, el resto no".