Luis Puertas dirigirá al Abanca Ademar en Pamplona

Este sábado el Abanca Ademar volverá a las pistas para disputar un partido de balonmano. Tras el aplazamiento de los encuentros ante el Antequera y el Sinfin de Santander, por motivos de la maldita pandemia de COVID en el Anaitasuna, el cuadro navarro ha vuelto a los entrenamientos este mismo martes. Así que después de muchos comentarios y demasiados rumores, la noticia es que sí habrá encuentro entre navarros y leoneses.

La igualdad máxima de esta Liga Asobal hace que a pesar de la irregularidad de los nuestros, el calendario les dé una nueva ocasión. Una victoria en "la catedral del balonmano" serviría para escalar posiciones y llenar de moral a una plantilla que tiene que luchar por conseguir el pasaporte europeo.

Manolo Cadenas está sancionado tras lo ocurrido después de la bocina final en la victoria de los suyos ante el Atlético Valladolid. Cadenas dijo algo a los colegiados y éstos lo recogieron en el acta. El técnico de Valdevimbre no podrá dirigir el choque en Navarra y no debe estar en ninguna zona de influencia respecto al banquillo visitante. De esta forma, Luis Puertas debutará en la liga como primer entrenador. No es la primera, ni la segunda vez que el técnico muestra su malestar con la pareja arbitral y lo ha hecho público también en las ruedas de prensa posteriores a los partidos. Sin embargo, tras la derrota en Huesca no tuvo ningún problema en afirmar con rotundidad que había sido el mejor arbitraje de la temporada.

Sin duda, la primera presencia de Puertas como máximo responsable del equipo es una nueva carga de responsabilidad para el joven técnico. Aún así, el reto no le asusta a la mano derecha de Manolo, al contrario, le motiva: "Es una situación extraña para todos, es cierto que vivo con más nervios el partido por tener que ponerme al frente del equipo. No sé lo que pasó exactamente, lo único sé es que le ha sancionado por un partido y yo lo tengo que dirigir. ".

Luis Puertas ya dirigió buena parte de la pretemporada de esta año, y varios encuentros amistosos. Sin duda, no es lo mismo, pero lo hizo con solvencia. En aquella ocasión, la razón fue porque Manuel Cadenas estaba en los Juegos Olímpicos de Tokio dirigiendo a la selección argentina.

El siguiente partido será ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo en el Pabellón Municipal de los Deportes. Se jugará el sábado 4 de Diciembre a las 19:30 horas. Luego habrá que visitar la Ciudad Condal y el Palau Blau Grana para buscar un imposible, dar la sorpresa contra el Barcelona. La cita para la Copa del Rey a partido único es el miercoles 15 de diciembre y ya se ha conocido que hay acuerdo para recuperar el choque ante el Balonmano Benidorm el sábado 18 de diciembre. Más tarde, turno para las vacaciones de Navidad y los distintos campeonatos de selecciones. España disputará el Campeonato de Europa.

La no disputa del choque ante el Benidorm por positivos de COVID en las filas en el cuadro valenciano, ha servido para que los de Manolo Cadenas recuperen al lesionado Marko Milovljevic. El balcánico será de la partida este fin de semana, tras ya haber podido entrenar a un ritmo similar al del resto de compañeros y olvidar el esguince de tobillo.

Por otra parte, durante la tarde de este martes se ha realizado la foto oficial del equipo de la temporada 2021-22. La instantánea se ha realizado en el pabellón minicipal de los deportes. Se ha recuperado la indumentaria clásica de hace décadas de color azul y oscuro y cuellos blancos. Sin duda, un uniforme que gustará a los aficionados y a los socios. Pronto se podrá compar al igual que las otras en el domicilio social del club, en la tienda que se instala en los días de partido en el pabellón, por internet o en la esquina de la sexta planta del Corte Inglés.

De igual manera aún queda algo de loteria de Navidad, que también se puede adquirir en las oficinas ademaristas o en el municipal de los deportes los días de partido. El número es el 24.748.

CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL

1.-Barcelona 22

2.-Bidasoa Irún 19

3.-Fraikin Bm.Granollers 16

4.-Bm.Logroño La Rioja 16

5.-Viveros Herol BM Nava 13

6.-Cangas Frigoríficos del Morrazo 12

7.-Angel Ximénez Puente Genil 11

8.-Incarlopsa Cuenca 10

9.-Bada Huesca 10

10.-Abanca Ademar León 10

11.-Recoletas At.Valladolid 10

12.-Helvetia Anaitasuna 9

13.-BM. Benidorm, 8

14.-Bathco BM.Torrelavega 6

15.-Unicaja Banco Sinfín Santander 6

16.-BM. Iberoquinoa Antequera 2