Llara y Salma, las dos jóvenes de León que dejaron huella en la Voz Kids 2025

“Una experiencia inolvidable” "Parecía un sueño”. Así describen Llara Aranda y Salma Rodríguez su paso por el concurso de televisión La Voz Kids en el arranque de la nueva temporada del espacio “Entre Nosotras” de la Cadena Cope, La Nueva Crónica de León y la 9 TV.

“No solo te llevas lo que aprendes, sino también te llevas muchas amistades. Sí que es verdad que luego cuando sales y empiezas a mirar hacia atrás, te da mucha nostalgia y empiezas a decir, pues podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, te quedas con ganas de hacer cosas, pero es algo que te llevas para toda la vida y es un aprendizaje y unos amigos que te llevas para siempre” afirma Llara orgullosa de sus distintas actuaciones en el programa que la llevaron a rozar la semifinal del concurso.

Salma confiesa que no se esperaba que la experiencia fuera tan intensa. “La verdad es que cuando llegué ni me lo creía, parecía un sueño. Conocí a Llara en las batallas y claro pensar, ¡Ostras una chica de León en La Voz Kids! Yo creo que fue el primer año con dos chicas de León. Así que es verdad que te llevas muchos amigos, yo mucho más de lo que me pensaba y nada, una experiencia inolvidable junto a los coachs”.

dos leonesas pasan los castings

Ambas tuvieron que pasar varios castings. “Primero hay uno que tienes que mandar un vídeo presentándote y cantas y luego si pasas ese, ya es un casting presencial y luego creo que hay otro casting también en Madrid presencial” comenta Salma.

“El primero es simplemente a capella y el segundo ya es acompañada de piano” añade Llara, “pero los dos son muy divertidos. Es como la primera toma de contacto. Son unos nervios un poco raros, la verdad. Yo estaba nerviosa. La primera vez que llegué ahí, te meten como en una sala y con gente y estábamos hablando pero era un poco raro el ambiente, la sensación. Pero fue muy divertido”.

Es la primera vez que dos leonesas participan al mismo tiempo en el programa y además ambas lo hicieron en el mismo equipo, el de Manuel Turizo. “Es flipante” comenta Salma. “Sí, nunca me lo hubiera imaginado. Es que son todo coincidencias” apunta Llara.

Para las dos su paso por la Voz Kids les abrió las puertas al mundo del espectáculo, a una fórmula televisiva que congrega a miles de espectadores durante las audiciones a ciegas, las batallas, los duelos y la gran final que ganó el jovencísimo Lucas Paulano de tan sólo 8 años de edad.

Llara afirma que “es muy mono y además es como muy pequeñito y tiene un vozarrón que no sé ni de dónde”. “Lucas se lo merecía” opina Salma.

COPE Las concursantes en COPE León con Esther Peñalba Aller y Camino Diez

MANUEL TURIZO

Tanto Llara como Salma valoran muy positivamente la labor desarrollada por el cantante y compositor colombiano Manuel Turizo que desde el primer momento se enamoró de las voces de las dos leonesas.

“Principalmente era como un amigo más para nosotras” dice Salma. “Yo creo que él era como muy cercano. Siempre nos hacía reír y siempre daba consejos, pues de que nos lo pasáramos bien en el escenario y que disfrutáramos del momento. Esa era lo que más nos metía en nuestra cabeza. No sé, yo le vi muy familiar con nosotros".

Llara describe a Turizo como “muy suelto, muy extrovertido. Hablábamos mucho con nosotros. Era obviamente pues majísimo. Y la forma de expresar las cosas era muy familiar. Como si llevarás conciéndole toda la vida”.

El colombiano transmitió a las participantes leonesas que “no es solo cantar, también tienes que interpretar, conectar con el escenario, conectar contigo mismo y conectar con los demás”.

PASIÓN POR LA MÚSICA

Llara explica que ella nunca había cantado profesionalmente. “Siempre he cantado como en karaoke, en navidad o así con la familia. Desde que era muy pequeñitas, siempre he compartido ese sentimiento por la música. Pero nunca había cantado profesionalmente. Nunca he dado clases de canto. Y me presenté y ahí entré. Y yo todavía no sé ni cómo. Pero bueno, fue algo que nunca me hubiera imaginado. Y sí, yo cantaba como desde los tres añitos. Pero por pura diversión en el karaoke”.

Por su parte Salma comenta que ella lleva cantando desde pequeña. Lo recuerda como un hobby, siempre ligado a la familia. “Cantaba con mi abuela mientras cocinábamos. En navidad también, que cantaba siempre enfrente de mi familia. Y al principio eran risas porque claro, yo era una niña pequeña y pues no sabía tampoco cantar muy bien. Y pues a los ocho años o así, empecé a hacer clases de canto con una chica también de aquí, León. La verdad es que me enseñó muchísimo. Y pues luego empecé a tocar también el piano”. Por suerte Salma se decidió a participar en el concurso animada por sus padres.

Otra leonesa, Rut Marcos, trabaja en la sombra en este programa de televisión como vocal coach. Llara tuvo la suerte de coincidir con ella. “Yo ya la conocía de antes y me dio unos consejos maravillosos. Yo creo que fue como la primera clase de canto que te podría decir así, me enseñó muchas cosas que yo no sabía nada y ella en cinco o diez minutos me enseñó un montón de cosas y me ayudó mucho, como a confiar en mí misma, a confiar en la canción y a sentir la canción no simplemente pensar en hacerlo perfecto, sino sentirlo. Rut pues ha sido alguien majísima que me ayudó mucho en audiciones y luego pues ya no no la volvimos a encontrar. A mí no me tocó que fuera mi vocal coach en las siguientes fases, pero yo en audiciones me lo pasé muy bien con ella y me ayudó muchísimo”.

Salma coincidió con Rut en un concierto “me dijo que me había escuchado cantar y que no perdía nada si me presentaba y pues me presenté, me dijo que llevara mis sueños arriba. Sí que he participado en algún curso que ella ha hecho y la verdad es que es una persona maravillosa y te da unos consejos impresionantes”.

FUTURO

A las dos les gustaría dedicarse a la música y triunfar como cantantes.

Llara anuncia que se presentará a OT (Operación Triunfo) cuando cumpla 18 años. “Me encanta hacer castings porque me aburro como muy rápido de la rutina y siempre tengo que experimentar cosas nuevas. Pues me encantaría volver a tener ese sentimiento de conocer a gente nueva, experiencias nuevas, pues si lo haría”.

Salma también valora presentarse a otros programas “también que estaría muy guay o aunque sea un concurso pequeño pero lo de volver a cantar y conocer a gente nueva, porque eso es lo que lo que realmente si te enriquece claro”.

Como referentes: Adele, Whitney Houston, Mariah Carey o Miley Cirus, en el caso de Salma, pero siempre con su sello personal, y en el caso de Llara, Adele, Ariana Grande, Aitana o Lola Índigo, cantante con la que coincidieron en el programa.

“Me parece una persona a seguir tanto personalmente como profesionalmente. Ella fue la primera eliminada (de OT) pero no se rindió. En la Voz Kids no tuvimos la oportunidad de hablar mucho con ella, pero sí que es verdad que es una persona maravillosa y que se nota que ha luchado mucho por sus sueños y que lo ha hecho todo pues un poco sola”.