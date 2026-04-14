León celebra el Día de Castilla y León con Omar Montes, Mägo de Oz y deporte solidario

El delegado de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, ha presentado la programación organizada con motivo del Día de Castilla y León 2026, centrada en actividades culturales, musicales y deportivas abiertas a toda la ciudadanía. Diego ha destacado que el objetivo es “acercar la celebración a los ciudadanos, facilitar la participación y reforzar el sentimiento de comunidad a través de la cultura, el deporte y la convivencia”.

Conciertos gratuitos en León y Ponferrada

La víspera del Día de Castilla y León, el miércoles 22 de abril, León y Ponferrada acogerán conciertos gratuitos hasta completar aforo. En León, el plato fuerte será Omar Montes, referente de la música urbana, a las 22:00 horas en el parking del Palacio de Congresos. Una hora antes, a las 21:00, actuará el artista local Yoni Gabarre Montoya, conocido como ‘Promesa Flamenca’.

Por su parte, Ponferrada vibrará con el rock de Mägo de Oz, una banda consolidada del panorama musical español. La actuación tendrá lugar a las 22:00 horas en el Boulevard de Juan Carlos I, precedida a las 21:00 por el grupo local Perro Futuro.

No son solo actuaciones musicales, sino espacios de encuentro, convivencia y celebración colectiva"" Eduardo Diego Delegado de la Junta en la provincia de León

El delegado ha subrayado que estos conciertos “[no son solo actuaciones musicales, sino espacios de encuentro, convivencia y celebración colectiva”

Carreras y marchas con fin solidario

El 23 de abril, Día de Castilla y León, el protagonismo pasará al deporte y la solidaridad. Tanto León como Ponferrada organizarán una carrera y una marcha solidaria con inscripción gratuita y abiertas a todos los públicos.

En León, ambas pruebas partirán desde la zona de San Marcos, con una carrera de 4,4 kilómetros (10:30h) y una marcha de 2,2 kilómetros (10:45h). En Ponferrada, la salida será desde la plaza del Ayuntamiento para una carrera de 4,6 kilómetros (11:00h) y una marcha de 2,3 kilómetros (11:30h).

Se trata de una iniciativa que une deporte, participación ciudadana y compromiso social"" Eduardo Diego Delegado de la Junta en la provincia de León

El delegado ha destacado el carácter solidario de estas actividades, ya que los donativos voluntarios se destinarán a Plena Inclusión Castilla y León, que integra a entidades como Asprona León, Asprona Ponferrada y Aspace. “Se trata de una iniciativa que une deporte, participación ciudadana y compromiso social”, ha señalado Diego.