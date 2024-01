La inflacción seguirá dando guerra en 2024

La racha alcista de finales del año pasado fue espectacular, pero ahora, en enero de 2024, por una parte se está digiriendo toda esa subida y por otro lado el inicio de bajada de tipos de interés de los bancos centrales está lleno de dudas.

Jose Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, explica en Mediodía en COPE León, que ayer hubo declaraciones de varios representantes del Banco Central Europeo enfriando las expectativas del mercado sobre bajadas de tipos. Para ellos, esas previsiones del mercado son prematurasen tiempo y optimistas en cuantía. Desde el más duro (el austriaco Holzman) afirmando que los recortes de tipos no están garantizados este año, pasando por Nagel (no prevé ningún recorte antes del verano) hasta el más suave (chipriota Herodotou) que concluyó que será necesario tener más datos antes de decidir cuándo se producirá la primera bajada. En cualquier caso, enfriando las entusiastas previsiones del mercado.

La inflación en Alemania

Los datos de inflacción en Alemania ya han salido: un 3,7% frente al 3,2 anterior. Los inversores siguen pendientes de las expectativas de inflación del BCE a un año (4,0% anterior tras el repunte en 2S23 desde mínimos de 3,4%) y a tres años (2,4%e vs 2,5% anterior), en un contexto en el que las previsiones de inflación son claves para determinar si las expectativas de recorte de tipos del consenso son demasiado optimistas.

En Renta 4 opinan que esas expectativas de bajadas de tipos sí son demasiado optimistas y barajan 4 recortes en 2024 en vez de 6 descontados por el mercado, con una primera bajada prevista para finales del 2º trimestre de 2024 mientras el mercado la sitúa en el mes de abril.

Esto se debe al hecho de que alcanzar el objetivo de inflación del 2% no será tan fácil como descuenta el mercado (efectos base, geopolítica, factores estructurales), especialmente en un escenario en el que el ciclo económico sigue aguantando mejor de lo previsto (Alemania PIB 2023 -0,1%, mejor de lo esperado).

Conflicto en el Mar Rojo

Muchos enfrentamientos comienzan con algo puntual pero otros muchos que parecía que iban a ser terroríficos no pasan a más. En cuanto al tema económico y de mercados Jose Andrés cree que sí afectará en cuanto al tema de la inflación. No será tan fácil bajar la inflación si los costes del transporte se elevan considerablemente.

Los costes del transporte también afectan. El precio por contenedor se ha más que doblado pasando de 1.000$ a más de 2.600 con datos de la semana pasada. Aunque Álvarez recuerda que en los peores momentos de la falta de suministro de 2021 llegaron a 20.000$. Si el precio sigue subiendo podemos tener serios problemas de producción.

Grifols

Los gestores de Renta 4 destacan que las compañías deben tener poca deuda y recomiendan ser muy cautelosos con las compañías endeudadas.

Ayer publicaba el diario Expansión que a pesar de las explicaciones dadas por la compañía, no respondió a dos preguntas claves del informe de Gotham city fondo que duda de la valoración de grifols. Aquí se ven los peligros de invertir en compañías individuales. No se sabe exactamente cuál es su situación real. Jose Andrés no recomienda comprar como inversión a largo plazo.

Quien tenga acciones, entra más en el terreno de la psicología que el análisis. Álvarez apunta que quien sea capaz de vender asumiendo pérdidas, que venda y lo invierta en fondos de salud que son menos volátiles y gestionado por profesionales. El fondo Renta 4 megatendencias salud no tiene griflos en cartera. Tras un 2023 flojo, este año lleva ya un 2,71% de rentabilidad.

