El gerente de atención primaria, Jose Pedro Fernández, felicita a los jóvenes por su respuesta ante la vacuna

El gerente de atención primaria en la provincia de León, José Pedro Fernández, ha intervenido esta mañana en el programa local de Cope León para analizar la situación sanitaria en la provincia.

Según los datos facilitados por Sanidad, en León se han puesto 568.500 dosis de la vacuna contra la Covid-19 y se ha alcanzado el 73% de población vacunada con una primera dosis y un 68% con la pauta completa.

Atención Primaria ha convocado a 15.000 leoneses, nacidos entre 1990 y 1995 para que ellos también se sumen al porcentaje de población que se encuentra inmunizada frente al coronavirus. Hasta el momento parece que el nivel de respuesta es muy positivo, con niveles de afluencia en torno al 70% de las personas convocadas, lo que permite acelerar el proceso para lograr cuanto antes que los mayores vectores de difusión del virus no sigan contagiando, aunque, como reconoce José Pedro Fernández, limita mucho el número de vacunas que se reciben en la provincia.

La advertencia que se lanza es para aquellas personas que recibieron la primera vacuna y que por cualquier circunstancia no han podido ponerse la segunda, al igual que aquellos que no pudieron ir a la primera cita de su año. Todos los viernes, Atención Primaria hará una 'repesca' para que éstos no se queden sin su profilaxis.

Respecto a la vacunación en las zonas rurales se hará a demanda para todos los jóvenes que la soliciten ya que ante la reducción de estos grupos poblacionales en estos núcleos y no se puede llamar a una vacunación masiva.

En lo que se refiere a la evolución de la pandemia y la quinta ola, el gerente de atención primaria se muestra optimista y confía en que remita y no se superen los 60 ingresos en el Caule.

José Pedro Fernández considera que es muy positivo que las oficinas de farmacia dispensen a partir de hoy los test de autoevaluación del COVID-19 ya que evitarán la sobrecarga de trabajo en la Atención Primaria.

Este autotest del covid es solo fiable si se realiza entre los 5-7 días posteriores a la fecha de sospecha del contagio ya que hacerlo inmediatamente puede dar como resultado un falso negativo. Si este es positivola persona afectada tiene que aislarse inmediatamente y comunicar su situación al centro de salud que comprobará el resultado con una nueva prueba.

Loas pruebas autodiagnósticas se dispensan en dos versiones: con toma de muestras en nariz y en saliva (esta último aún no está disponible en la provincia de León).

Por otro lado la gerencia de Atención Primaria trata de potenciar la investigación en materia sanitaria poniendo en marcha este año una Unidad de Investigación específica en colaboración con la Universidad de León que constará de una plataforma de despachos y ordenadores ubicada en la facultad de Veterinaria y que arrancará con medio centenar de profesionales tras las obras de adecuación.