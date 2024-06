La Diputación de León apoya la moción a favor de la autonomía leonesa

El pleno de la Diputación de León ha aprobado una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), mediante la cual se solicita la formación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, integrada por las provincias de León, Zamora y Salamanca, petición que se ampara en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones, siendo precisamente la Región Leonesa una de las oficialmente reconocidas en el momento de aprobarse la Constitución. Una petición que ha salido adelante con el voto a favor de UPL y PSOE, mientras que PP y VOX han votado en contra.

En la defensa de la moción, el diputado leonesista Valentín Martínez señala además que una autonomía leonesa cumpliría fielmente también el artículo 143 de la Constitución, que señala que en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes pueden constituirse en comunidades autónomas, requisito que se cumpliría con las provincias de León, Zamora y Salamanca.

UPL remarca “la evidente disconformidad de la mayoría de los leoneses respecto a su integración en la comunidad autónoma de Castilla y León”, y recuerda los 100.000 leoneses que se manifestaron en mayo de 1984 para reclamar una autonomía leonesa, o cómo en febrero de 2020 las calles de León volvieron a reunir a decenas de miles de personas gritando al unísono por la autonomía de la Región Leonesa.

Una reivindicación que, en el ámbito institucional, suma 63 ayuntamientos que han reclamado ya una comunidad autónoma de la Región Leonesa, que representan más de la mitad del censo de la provincia de León, con importantes poblaciones como León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sahagún, Sariegos, Valverde de la Virgen, Cistierna o Santa María del Páramo con una posición favorable, habiendo sido el último en reclamarla el municipio de Toral de los Vados, en la comarca del Bierzo, a los que se sumarían los zamoranos de Manganeses de la Polvorosa y Morales de Rey, y el salmantino de Serradilla del Arroyo.

A estos ayuntamientos se ha sumado hoy la Diputación de León, en una petición que según se ha defendido desde UPL, busca “revertir un agravio cometido contra una región histórica de España como la leonesa”. Y es que consideran que “estamos hablando de cumplir más fielmente la Constitución”.

En contra PP y Vox

Por su parte el portavoz del PP, David Fernández, instó a pedir a la Universidad que elabore un informe “que diga qué tiene que hacer la Diputación para lograr un acuerdo institucional, no una moción". "Esto que pretenden son fuegos artificiales y va a durar nada. Dejen la moción encima de la mesa; hagan lo que les digo y quizá conseguiremos algo”.

“La autonomía de León es transversal y ustedes traen algo simbólico. La Diputación tiene el poder y la capacidad de instar a constituir la autonomía” recalcó ante de señalar que el texto propuesto “va en contra de León. Es testimonial. Fuegos de artificio”, manifestó antes de preguntar si se tiene en cuenta lo que puedan opinar al respecto Zamora y Salamanca.

El representante de Vox, Fernando Prieto Olite, preguntó si se tiene claro el modelo de autonomía pretendido y por qué no se ha llevado la moción a las Cortes de Castilla y León y antes a la propia institución provincial. “No os importa León sino calentar el ambiente para iniciar la campaña de las próximas elecciones autonómicas. Apuesto a que el 26 de diciembre no está registrada esta propuesta en las Cortes ni se ha dado un solo paso. Como no se trata de obediencia sino de coherencia… al humo, no. No al engaño, no al enfrentamiento entre leoneses”, esgrimió.