¿Cómo elegir el champú adecuado para mi perro? Descúbrelo con Dr. Green de Drasanvi

Ir a comprar un champú para tu perro puede resultar igual de complicado que para ti. ¿Qué características debemos tener en cuenta? ¿Sirve cualquier producto a pesar de la existencia de algún problema dermatológico?

Mónica Ágreda, veterinaria y responsable de la línea de complementos y productos naturales para perros y gatos que ha lanzado la compañía leonesa Drasanvi, conocida como Dr.Green, nos ayuda a elegir la mejor opción para nuestro animal de compañía.

Respecto a la frecuencia con que debemos bañar a nuestro perro, se recomienda que la frecuencia no sea mayor a cada 15 días en condiciones normales, para no alterar la salud de la piel de nuestros animales. No obstante, en condiciones de enfermedad dermatológica se recomiendan baños más frecuentes, pero con champús de tratamiento médico según la patología a tratar.

Antes de comprar un champú, no es necesario consultar con un veterinario si nuestro perro no tiene ningún problema. Pero sí es importante que nos aseguremos de que el champú que compramos tiene un PH adaptado a su piel, ya que es diferente al pH de la piel humana.

Mónica informa que una excesiva frecuencia en el lavado puede producir irritación en su piel o cambiar su equilibrio, sobre todo en el caso de champús más químicos. Por otro lado, una frecuencia demasiado baja si nuestro perro está en contacto con suciedad normalmente también puede ser perjudicial, aunque en menor medida que una elevada frecuencia. Como en la mayoría de casos, en el término medio está la virtud.

El cepillado puede hacerse de forma mucho más frecuente que el lavado, eso sí, según la raza. En perros de pelo largo y fino como el bichón o el yorkshire, puede ser diario, según la longitud del pelo.

En Dr.Green cuentan con una amplia variedad de champús para distintas necesidades. La gama de champús de DR Green no contiene si siliconas ni parabenos, contiene ingredientes de origen natural y no lleva aromatizantes artificiales añadidos, ya que a ellos no les gusta oler “bien” como a nosotros. Es un producto que gusta a las personas, pero sobre todo a quien va destinado, nuestros perros.

Estos productos pertenecena una gama exclusiva para perros, ya que está adaptada al ph de su piel, que es un poco diferente al de la piel de los gatos. Además, en el caso de los gatos, aunque hay personas que sí los bañan, este baño no es necesario y para el gato suele suponer mucho estrés.

Si nuestro perro tiene algún problema dermatológico leve o algún tipo de alergia, Mónica recomienda el champú para cachorros y perros con piel sensible, con el que están teniendo muy buenos resultados. Contiene avena, que nutre y calma la piel, y aloe vera, muy suave con la piel y con propiedades antisépticas. Además, contiene pantenol y biotina, con acción calmante y nutritiva respectivamente.

Otro valor añadido a la marca Dr.Green es su compromiso con el medio ambiente. En Drasanvi siempre tratan de ser lo más sostenibles posibles, por ello las botellas de sus champús son de plástico procedente al 100% de la caña de azúcar, no del petróleo.

En Dr.Green también encontramos otros productos naturales destinados a las irritaciones de la piel del perro o del gato: el ALERGREEN SOLUCIÓN ORAL y el ALERGREEN SKIN, este segundo para un tratamiento tópico. Ambos son aptos para perros y gatos con alergias o atopias, ya sean ambientales o alimentarias pero que se manifiesten en piel. También formulados con ingredientes de origen natural, como la Palmotoiletanolamida, omega 3 de pescado, grosellero negro, regaliz o CBD (éste último incluido en la crema de uso tópico).

Podemos encontrar los productos de Dr Green en clínicas veterinarias, tiendas de animales, el supermercado Merkabio, Corte Inglés y en la web drgreen.es.

Además a través del correo info@drgreen.es podemos realizar cualquier consulta o analizar todos los productos de esta línea 100% natural.